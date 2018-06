Favoritas, Wozniacki e Pliskova estreiam com vitória em Eastbourne

Duas principais cabeças de chave do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a checa Karolina Pliskova estrearam com vitória na competição disputada sobre a grama, nesta segunda-feira. Com o resultado, ambas avançaram às oitavas de final do torneio preparatório para Wimbledon.

Atual número 2 do mundo e primeira cabeça de chave em Eastbourne, Wozniacki teve mais facilidade na estreia. Mesmo irregular no saque, ela precisou de apenas 1h15min para superar a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A favorita perdeu o saque por duas vezes – uma em cada set -, mas não chegou a ter o triunfo sob ameaça, afinal obteve seis quebras.

Nas oitavas, a vice-líder do ranking vai enfrentar a vencedora do duelo entre a britânica Johanna Konta e a sérvia Aleksandra Krunic, que venceu em sua estreia nesta segunda, ao superar a checa Andrea Sestini Hlavackova por 7/5 e 6/3.

Segunda cabeça de chave em Eastbourne, a checa Karolina Pliskova precisou de três sets para bater a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/4, 2/6 e 6/3. A número sete do mundo disparou 12 aces para eliminar a 29ª do mundo. A próxima adversária de Pliskova vai sair do duelo entre a também checa Barbora Strycova e a croata Donna Vekic.

Também nesta segunda, a eslovaca Dominika Cibulkova avançou ao despachar a russa Ekaterina Makarova por 7/5 e 6/4. Na sequência, ela vai encarar a alemã Angelique Kerber, pela segunda rodada. Já a francesa Kristina Mladenovic bateu a local Heather Watson por 6/7 (2/7), 7/5 e 6/3. Em seguida, sua rival será a australiana Ashleigh Barty.

Também avançaram em Eastbourne a polonesa Agnieszka Radwanska, a local Harriet Dart, a belga Alison Van Uytvanck, a estoniana Kaia Kanepi, a romena Mihaela Buzarnescu, a bielo-rússia Aryna Sabalenka e a taiwanesa Su-Wei Hsieh.