O Teatro Paiol recebe Fátima Guedes, que festeja seus 40 anos de musica com a Orquestra À Base de Corda, neste sábado e domingo. O maestro João Egashira saiuda: “A nossa convidada é referência para nós, por isso estamos tão felizes em tê-la ao nosso lado”.

As canções Minha Nossa Senhora, Cheiro do Mato, Tanto que aprendi de amor, Desacostumei de carinho e Muito obrigada, entre outras, receberam arranjos elaborados por músicos da própria orquestra, especialmente para o show. “Fátima Guedes fala do amor, das coisas do coração e do cotidiano. Sua música reflete isso, são canções muitas vezes lentas, líricas, tem um ou outro samba”, observa violonista e bandolinista Egashira, desde 2001, na direção musical do grupo de cordas de Curitiba.

Fátima Guedes, carioca, começou a compor aos 15 anos e aos 18 já tinha uma linguagem amadurecida. Gravada por Maria Bethânia, Nana Caymmi, Simone, Alcione, Leny Andrade, Beth Carvalho, Ney Matogrosso, Alaíde Costa, Jane Duboc, entre outros nomes da MPB, tem mais mil composições, sendo ao menos 400 destas inéditas. Não bastasse ser uma das grandes compositoras do Brasil, ainda é dona de uma linda voz marcante e única.

Criada pelo maestro Roberto Gnattali, em 1998, a Orquestra À Base de Corda dedica-se à pesquisa e à divulgação da música brasileira, sendo que sua formação instrumental ímpar – com violino, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão, violão 7 cordas, piano e percussão – resulta em uma sonoridade bastante particular. O repertório da Orquestra procura abranger diversos períodos da história da música brasileira e inclui composições de seus integrantes.

Imperdível: neste sábado dia 25 às 20h e no domingo às 19h, no Teatro Paiol. Ingressos a 30 e 15 reais. Telefone: 41- 3321-2855.