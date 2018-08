A edição 2018 da Mostra Artefacto Curitiba, cujo tema é Décor + Cinema, traz 17 ambientes inspirados no universo cinematográfico. Um deles é um escritório no qual a engenheira Margit Soares une a moda, pois é inspirado na comédia O Diabo Veste Prada (2006), dirigida por David Frankel, tendo uma editora de revista de moda interpretada por Meryl Streep.

Com abertura ao público nesta segunda-feira 27, a mostra poderá ser vista na loja curitibana da Comendador Araújo, 672, no Batel, até novembro.

“Toda a base do projeto veio exatamente do filme. O que os visitantes poderão ver é uma releitura contemporânea do escritório em Nova York no qual se passa boa parte da história”, conta Margit Soares, que realiza sua 14.ª participação nas mostras da Artefacto.

A engenheira, que desenvolveu gosto pela decoração e arquitetura, revela a escolha do filme: “Muito além dos cenários e da fotografia, que eu adoro, a trama consegue delinear os perfis de duas mulheres absolutamente distintas (Miranda Priestly e Andrea Sachs, interpretada pela atriz Anne Hathaway), mas igualmente fortes e conscientes de seu poder de escolha”.

E observa: “A moda inspira o design e a arquitetura de interiores o tempo todo. São mercados que caminham lado a lado, com tendências e conceitos comuns que se adaptam a cada um, além de estarem sempre em movimento. Quem trabalha vestindo pessoas ou vestindo a casa precisa, igualmente, saber traduzir estilos e personalidades, além de despertar desejos”.

Na abertura da mostra para a imprensa, ela revelou que acrescentou um lounge que funciona como sala de espera, inexistente no filme. Predominam tons de cinza (aliás, por todos os 17 ambientes) e a cor rosé, unindo seriedade e feminilidade. Um painel de marcenaria, desenhado por Margit, integra escritório e lounge.

Uma chaise Indiana, confortável e de design retilíneo, é a peça preferida da engenheira em todo o espaço. Ela selecionou ainda, entre os móveis da Artefacto, Módulo e puff Kubrick, Cadeira Chiara, Buffet Laos, Mesa Componível Carlo Mix, Mesa Lateral Croma, Poltrona Giorgio, Puff Glam II, Puff Dorset, Mesa Lateral Ginza, Mesa de Centro Petal, Mesa de Centro Oro II, Mesa Lateral Catalan, Poltrona Juliette II, Aparador Zim II, Estante Maurice, Mesa de Jantar Lake, Escrivaninha Ginza, Cadeira Mila, três vasos Gisele, Almofadas Modelos 10G, Bandeja Ethro e Moldura Espelho Smith.

Visitação: de segunda a sexta, das 10 às 19h e aos sábados, das 10 às 14h, por três meses. Informações: www.artefacto.com.br e (41) 3111-2300.