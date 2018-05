Famílias quilombolas da Lapa terão novas moradias

Quarenta e oito famílias de quilombolas residentes na área rural de Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, assinaram nesta quinta-feira (10) os contratos de construção de suas novas moradias. As unidades vão receber cerca de R$ 1,5 milhões do Programa Nacional de Habitação Rural, em uma parceria do Governo do Paraná com o governo federal e a prefeitura.

De acordo com o superintendente de Programas da Cohapar, Kerwin Kuhlemann, a companhia continua comprometida com a ampliação dos projetos de habitação de interesse social, como a comunidade beneficiada na Lapa.

“Essas famílias são de uma comunidade quilombola e moravam em lugar bem afastado e de difícil acesso, mas nos temos, através da Cohapar, todas as condições de atendê-las, tanto com assistência técnica na construção destas casas, quanto no acompanhamento social, como determinou a governadora Cida Borghetti”, afirma o superintendente.

A participação do Governo do Estado envolve a assessoria técnica da Cohapar, responsável pela elaboração do projeto arquitetônico das moradias. A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e a Emater também participam ativamente do processo no acompanhamento social das pessoas atendidas, do cadastro e seleção até a pós-ocupação das casas.

Pelo projeto, cada família recebe subsídios de R$ 34,2 mil para a compra do material de construção e pagamento da mão de obra. Com isso, elas arcam apenas com 4% do valor do imóvel, dividido em quatro prestações anuais de R$ 342.

Presente na assinatura, o prefeito da Lapa, Paulo Furiati, agradeceu o apoio do Governo do Paraná que, segundo ele, é essencial para a viabilização de aquisições para o setor. “Nos temos uma deficiência enorme de moradias, são pessoas que vivem em situação precária e agora, com esse programa, terão uma melhora na qualidade de vida com condições dignas de moradia”, disse.

Além das famílias atendidas, o evento também contou com a presença do superintendente de Relações Institucionais da Cohapar, Gastão Bastos, e do gerente geral da agência da Caixa Econômica Federal da Lapa, Rafael Jumo da Conceição.