Famílias do Centro-Sul poderão registrar imóveis

Pouco mais de mil famílias residentes em imóveis sem qualquer registro nas cidades de Turvo e Prudentópolis, no Centro-Sul do estado, poderão regularizar a situação por meio do programa Morar Legal Paraná, criado pelo Governo do Estado. A governadora Cida Borghetti assinou neste domingo (1/7), em Prudentópolis, as ordens de serviço para o início dos trabalhos de regularização nos dois municípios.

Também foram entregues os documentos para finalizar a regularização fundiária de 175 propriedades rurais do município pelo programa Pró-Rural. A governadora anunciou ainda o repasse de R$ 2 milhões em recursos da Copel e da Sanepar, por meio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura, para o restauro da Igreja São Josafat, que é tombada pelo Patrimônio Histórico, além de investimentos na infraestrutura e habitação.

Cida destacou que a titulação de imóveis dá mais garantia às famílias beneficiadas. “As famílias esperavam por este processo de regularização fundiária há muito tempo e agora podem ficar tranquilas. As casas e os lotes terão o documento de registro e a garantia de que poderão deixá-los a seus filhos e netos”, afirmou a governadora.

A iniciativa do programa Morar Legal Paraná prevê a titulação de 608 imóveis em Turvo e 427 em Prudentópolis. Para isso o Governo do Estado está investindo R$ 737 mil, por meio do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, gerenciado pela Cohapar. Com o aporte de recursos estaduais, os custos por família para a regularização se limitam ao pagamento de 20 parcelas mensais de R$ 80,00.

O valor é até 75% menor do que o normalmente cobrado para um serviço como este. E o pagamento começa apenas após a entrega dos títulos de propriedade, o que acontecerá nos próximos 18 meses. “Com esse programa, esperamos em breve acabar com todas as questões de regularização fundiária de todo o Paraná”, disse o presidente da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus.

Ele afirmou, ainda, que tão importante quando entregar as chaves da casa própria é regularizar as propriedades. “Dessa forma, as famílias têm um pedaço de chão em seus nomes e podem fazer financiamentos e ampliações, além de terem a possibilidade de transmitir os imóveis aos familiares no futuro”, disse ele.

Os imóveis de Turvo que terão a titularidade regularizada estão na sede do município e no distrito Faxinal da Boa Vista. O prefeito, Jerónimo Gadens do Rosário, afirmou que a falta de registro nas casas gerava uma série de dificuldade para as famílias.

“O problema começa a ser solucionado hoje. Essas famílias terão a dignidade de ter seus próprios terrenos e a posse definitiva para, quem sabe no futuro, poder investir e melhorar ainda mais a qualidade de vida”, disse.

Desde o nascimento, a diarista Beatriz Fussinger, 34, viveu em um terreno não regularizado ao lado de seus pais e dois irmãos. “Hoje, estou muito feliz de saber que enfim vamos poder dizer que moramos em um terreno nosso. É uma alegria sem tamanho”, disse ela.

A moradora Tereza de Jesus, 55, comprou o terreno em que mora há cerca de 20 anos. No entanto, não pegou a escritura do local e nunca conseguiu fazer o registro na prefeitura. “Agora, graças a esse programa, finalmente vou ter meu nome na minha casinha. Com certeza minha vida vai melhorar”, disse ela.

Além das ordens de serviço assinadas neste domingo, o prefeito de Prudentópolis, Adelmo Klososki, entregou à governadora o pedido para que outras mil propriedades sejam regularizadas. “Temos um problema sério de documentação, tanto no meio rural como na parte urbana. E quem não registra não é dono. O município também ganha, porque os imóveis passam a ser oficiais e começam a pagar IPTU”, explicou.

Uma das beneficiadas é a dona de casa Maria Pereira Malaveski. Há alguns anos, ela e o marido adquiriram um lote que não tem o documento. “Meu marido construiu casa com as próprias mãos e temos nosso lar. Agora aguardamos a escritura para ficar tudo certinho”, contou.