Falecimentos 08.01.2018

ANSELMO POLLO 85 anos. Profissão: Outros Filiação: Angelo Pollo e Eliza Liotte Cônjuge: Mercedes Garbin Polo Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018 às 09:00h

JEFFERSON SANTOS FERNANDES 30 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Airton Jose Dias Fernandes e Celia Regina Dos Santos Local de sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018

FERNANDO JOSE WOJTECKI 36 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Pedro Wojtecki e Clara Regina Wojtecki Cônjuge: Maria Jose Da Silva Wojtecki Local de sepultamento: Paroquial Santa Cândida Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 18:30h

LAZARO LUIZ NASCIMENTO 75 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Celestino Do Nascimento e Maria Budal Do Nascimento Cônjuge: Thereza De Souza Nascimento Local de sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018 às 10:00h

NEI MARCOS GROMMTT 43 anos. Profissão: Motorista Filiação: Nelson Grommtt e Josefina Rosa De Farias Grommtt Cônjuge: Mercedes Matias Local de sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018 às 11:00h

JOAO MARIA FAGUNDES FRANCO 75 anos. Profissão: Motorista Filiação: Pedro Goncalves Franco e Andresa Fagundes Franco Cônjuge: Tereza De Jesus Franco Local de sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018

JOSE LINO ZVETCH 62 anos. Profissão: Agente Administrativo Filiação: Bertolino Zvetch e Olentina Petri Zvetch Cônjuge: Izes Terezinha Drobrzenski Zvetch Local de sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018

LAERCIO PISTORI 63 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Vitorio Pistori e Maria Teixeira Mendes Local de sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 16:00h

ARIADNE REGINA DOS SANTOS 17 anos. Filiação: Mario Wellington Dos Santos e Katia Regina Ramos Local de sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

ANTONIO ANDRADE 94 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Jose Bonifacio De Andrade e Benvinda Maria De Andrade Cônjuge: Djair De Oliveira Andrade Local de sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

PEDRO NAVROSKI 67 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Domingos Navroski e Vitoria Niejelski Navroski Cônjuge: Juraci Navroski Local de sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

EUGENIA WOOD STACHERA 71 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Nilo Benford Wood e Cristina Batista Local de sepultamento: Municipal De Ponta Grossa – Pr Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

MANOEL COSTA ROSA 84 anos. Profissão: Operador(A) Caldeira Filiação: Augusto Costa Rosa e Maria De Jesus Ribeiro Cônjuge: Samira Maltaca Rosa Local de sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

MARCO ANTONIO HANKE 54 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Airton Hanke e Carmen Rosemari Padilha Hanke Local de sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 14:00h

SEBASTIAO MIZAEL DE CRISTO 82 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Francisco Misael De Cristo e Marcelina De Franca Local de sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

ALMIR CARDOSO 66 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Geraldo Cardoso e Loni Neitzel Cardoso Cônjuge: Francisca Cardoso Local de sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 16:00h

AZOR DE LIMA 87 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Juliao Manoel De Lima e Angelina Maria De Jesus Cônjuge: Amazilia Do Carmo Lima Local de sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

JOSE CARLOS AUER 64 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Auer Filho e Filomena Moro Auer Cônjuge: Tania Mara Penteado Da Luz Auer Local de sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

NESTOR ALVES 86 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Adelino Francisco Alves e Maria Francisca Da Conceicao Alves Cônjuge: Iracema Alves Local de sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 16:00h

ZAKIE DE FAYAD LOPES 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rachid Fayad e Zakie Gebram Fayad Cônjuge: Celso Iron De Quadros Lopes Local de sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 16:30h

RUBENS PINTO RIBEIRO 57 anos. Profissão: Servente Filiação: Olimpio Pinto Ribeiro e Tereza Dos Santos Local de sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 15:00h

ROSILDA APARECIDA DOS SANTOS RAMOS DA SILVA 53 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Beira Ramos e Iracema Dos Santos Ramos Cônjuge: Arlindo Rodrigues Da Silva Local de sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 17:00h

JOSE DEMARCHE 90 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Demarche Junior e Maria Demarche Cônjuge: Maria Maia Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 10:00h

LOURIVAL PASKE 70 anos. Profissão: Chefe Cozinha Filiação: Augusto Roberto Reinaldo Paske e Rosalina Paske Cônjuge: Maria Salete De Oliveira Paske Local de sepultamento: Paroquial Santa Cândida Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 15:00h

RENATO SOUZA CORREA 66 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Luiz Souza Correa e Angelina Souza Correa Local de sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 10:30h

LAURO GOMES POLIDORO 91 anos. Profissão: Militar Filiação: Joao Gomes Polidoro e Brasilina Cordeiro Gomes Local de sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018

LUIZ EDUARDO BURLAMAQUI VIEGAS 60 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Lister Marino Viegas e Maria Antonieta Burlamaqui Viegas Local de sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 11:00h

LEONILDA FERMINO DE OLIVEIRA 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Alvina Fermino Cônjuge: Jose Flares De Oliveira Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 09:45h

CARMEN PEREIRA MAIA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Matozo e Maria Da Silva Matozo Cônjuge: Francisco De Assis Pereira Maia Local de sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 11:00h

ZILDA VELOSO LANGNER 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Augusto De Castro Veloso e Honorina De Vasconcelos Veloso Cônjuge: Leonardo Langner Local de sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 17:00h

ABIMAEL SILVESTRE DE ARAUJO 22 anos. Profissão: Atendente Filiação: Julio Mario Alves De Araujo e Mantina Ferreira Silvestre Local de sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 16:30h

ANITA ROGENSKI RAMOS 62 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Floriano Rogenski e Laura Rogenski Local de sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 10:00h

IZULINA SERRATO TOSIN 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Albino Serrato e Maria Merto Serrato Local de sepultamento: Ferraria (Campo Largo) Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 17:30h

GENI MARIA DE ALMEIDA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Silveiro Pereira e Hortencia Maria Das Dores Cônjuge: Joaquim Mathias De Almeida Local de sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 11:00h

JOAO CARLOS PEREIRA CARVALHO 66 anos. Profissão: Motorista Filiação: Aryone Pereira De Carvalho e Amalia Ferreira Local de sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 10:00h

JOARIBE DA CUNHA MEDINA 80 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Joaquim Da Cunha Medina e Magdalena Serapiao Medina Cônjuge: Nelci Da Cunha Medina Local de sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 16:00h

ALEXSANDER PEREIRA 41 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Luiz Pereira e Rosely Alves Martins Local de sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 09:00h

FLAVIO JUNIOR CABRAL 36 anos. Profissão: Montador(A) Filiação: Nao Consta e Cleusa Cabral Local de sepultamento: A Definir Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 17:00h

JOSE VICENTE BOZA 59 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Durival Antonio Boza e Eunice Esmanhotto Boza Local de sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 17:00h

MARIA APARECIDA BERTASSO 47 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Ernesto Bertasso e Elena Maria Frediz Bertasso Local de sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 15:30h

MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA PINTO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Romeu Castello Branco E Silva e Maria De Lourdes Santos Da Silva Cônjuge: Nelson Luiz De Sousa Pinto Local de sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 17:00h

IVONE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS DO AMARAL 54 anos. Filiação: Celestino Dos Santos e Maria De Lourdes Marques Dos Santos Local de sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 14:00h

VERA LUCIA CARLOS 61 anos. Filiação: Jose Carlos Filho e Benedita Maria De Jesus Local de sepultamento: Paroquial São Marcos Domingo, 7 de janeiro de 2018

PABLO CESAR ARRASCAETA 53 anos. Profissão: Analista Sistemas Filiação: Osvaldo Oscar Arrascaeta e Olga Ruiz Local de sepultamento: A Definir Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 17:00h

SEBASTIAO AGUINALDO ANDRIOLA 76 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Francisco Andriola e Doralina Andriola Cônjuge: Maria Adamoski Andriola Local de sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 14:30h

JURANDIR VAZ DE CRISTO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Pereira Vaz e Benedita Florinda Artigas Cônjuge: Nelson De Cristo Local de sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 7 de janeiro de 2018 às 14:00h