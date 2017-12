Falecimentos 28.12.2017

DOROTI MUSSAK 74 anos. Profissão: Desenhista Filiação: Miguel Mussak e Olga Flessak Mussak Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 10: 00h

IZABEL WENORAMIM PAULIN 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelo Wenoramim e Francisca Grochevis Cônjuge: Jose Joao Paulin (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 14: 00h

MARIA SOARES GONCALVES 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Azaria Laudino e Balbina Soares De Jesus Cônjuge: Antonio Eliseu Goncalves Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

ANGELA MARIA ALVES DE MORAES 56 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Alves Da Silva e Ivone De Almeida Pacifico Cônjuge: Alcides Correa De Moraes Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 09: 30h

ANDRIELE APARECIDA DA LUZ 21 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Informado e Serli Aparecida Da Luz Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

HELIO CORTENAI STANOGA 62 anos. Profissão: Motorista Filiação: Carlos Stanoga e Leonor Setim Stanoga Cônjuge: Maria Helena Baran Da Cruz Stanoga Local do sepultamento: Colônia Muricy (Sao J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 10: 00h

ITALIA BISCOUTO PARIZE 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Biscouto e Joana Biscouto Cônjuge: Izidoro Parise (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 10: 00h

CARLOS HENRIQUE DECKMANN 70 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Lindolfo Deckmann e Elvira Deckmann Cônjuge: Leia Pinheiro Deckmann Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 11: 00h

THEREZA CUNICO DRECHASLER 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bortolo Cunico Sobrinho e Sophia Polak Cunico Cônjuge: Joao Drechasler (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 09: 00h

PURCINA DE LIMA TABACA 79 anos. Profissão: Agente Filiação: Pedro Cezarino De Lima e Isulina Cidral Da Maia Cônjuge: Estefano Tabaca Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 10: 00h

YVETTY RIBAS GUIMARAES PEREZ 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Augusto Goncalves Guimaraes e Durvalina Goncalves Guimaraes Cônjuge: Jose Perez (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 10: 00h

JOSE LINEU SCHMIDLIN 83 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Alberto Schmidlin e Alaide Schmidlin Cônjuge: Claudete Aurora Schmidlin (Falecida) Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 10: 00h

LUCIANO DE SOUZA 45 anos. Filiação: Orlando Francisco De Souza e Geralda Rodrigues De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 09: 00h

SANDRA MARA DRESSENO BERNARDI 46 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Angelo Dresseno e Ivone Portela Dresseno Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 16: 00h

FRANCISCO GONCALVES CAMARGO 97 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Manoel Camargo Junior e Alina Goncalves Cônjuge: Erondina Moreira Batista De Camargo Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

WILSON NALDO GRUBE 88 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Reinaldo Grube e Dezolina Luvizot Grube Cônjuge: Alice Zanette Grube Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

LOURIVAL MACHADO DE JESUS 31 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Sebastiao Oliveira De Jesus e Maria Ribeiro Machado De Jesus Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

ILDA FERNADES MACIEL 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jacob Fernades Reis e Vicentina Fernades Da Silva Cônjuge: Feliciano Maciel Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

OSVALDO JOSE RACHID 64 anos. Filiação: Osvaldo Rachid e Leonor Rachid Cônjuge: Antonia Jurema Dos Santos Rachid Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

VICENTE PICUSSA 82 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Francisco Picussa e Vitoria Picussa Cônjuge: Francisca Dos Santos Picussa Local do sepultamento: Cemiterio Tomas Coelho (Araucária) Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

EURIDES DE LIMA 75 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Romalino De Lima e Franca Alves Cônjuge: Mercedes De Lima Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 15: 00h

FRANCISCO CENZI 90 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Adolfo Cenzi e Emma Bertaiolli Cônjuge: Ervinia Lidia Cenzi Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 10: 00h

PAULO MAYER STORRELLI 82 anos. Profissão: Militar Filiação: Jose Storelli e Diamantina D Augustin Storelli Cônjuge: Yara Do Carmo Serra Scarselli Storelli Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 11: 00h

ELIZIA GOMES DE LIMA 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Pedro Gomes e Maria Gomes Cônjuge: Francisco Gregorio De Lima Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

ROSANGELA DE FATIMA RUTZ 62 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ardemar Rutz e Teresinha De Jesus Matoso Rutz Local do sepultamento: Municipal De Quatro Barras – São Sebastião Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 10: 00h

GERMIRIA DOS SANTOS SOUZA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Da Luz De Souza e Aurea Dos Santos Cônjuge: Pedro Ramos Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 17: 00h

MARIA BEJAMIN DA SILVA BATISTA 88 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joao Bejamin Da Silva e Laura Ferreira Da Silva Cônjuge: Geraldo Batista (Falecido) Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 10: 00h

VICENTINA DE OLIVEIRA SANTOS 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Daniel Nicomedio De Oliveira e Ana Maria De Jesus Cônjuge: Iraci Ribeiro Dos Santos (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 16: 00h

DAVID DE FIGUEIREDO LIMA 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Gilberto Figueiredo Lima e Eulina Almmeida Figueiredo Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 10: 00h

VIVIANE CARNEIRO ALBINE DE OLIVEIRA 47 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Adonias Marcos Albine e Olesia Carneiro Albine Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017

EMERSON ALVES DE DEUS 31 anos. Profissão: Servente Filiação: Ivo Alves De Deus e Catarina Alves De Deus Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017

GRAZIELE FERNANDA CORREIA MACHADO 9 anos. Profissão: Estudante Filiação: Rivail Correia Machado e Susana Pelantir Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017

BERNADETE ROMANKIU 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Romankiu e Marqueza Goncalves Romankiu Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017 às 11: 00h

HELIO MASSANORI KAJITA 66 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Masami Kajita e Fujiko Kajita Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 28 de dezembro de 2017