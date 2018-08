EUNICE PEREIRA DA COSTA 58 anos. Filiação: Manoel Pereira Da Costa e Etelvina Ramos Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 30 de Agosto de2018 às 10:00h

NELSON BARROS DOS SANTOS 59 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Agostinho Barros Pos Santos e Emilia Oliveira Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 16:00h

VALTER WILLIAM DA SILVA 27 anos. Filiação: e Natalina Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Terça-Feira, 28 de Agosto de2018

LUCIA BISCAIA ELIAS CORREA 36 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Elias e Jandira Da Conceicao Biscaia Cônjuge: Paulo Roberto Correa

JOEL AMARAL HONORATO 49 anos. Profissão: Outros Filiação: Joaquim Honorato e Ednir Amaral Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 30 de Agosto de2018 às 09:00h

ANTONIO DOMINGUES SANTIAGO 66 anos. Filiação: Emilio De Jesus Santiago e Sebastiana Dos Santos Cônjuge: Conceicao Aparecida De Oliveira Santiago Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

JADIR LEMOS DE BARROS 57 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Joao Batista Goncalves De Barros e Maria Benta De Barros Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 10:00h

THEREZA WISNIEVSKI GRECHAKI 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Wisnievski e Marina Wisnievski Cônjuge: Luciano Grechaki Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 13:00h

ELLI RAUCH 91 anos. Profissão: Secretária Filiação: Robewrto Rauch e Luiza Rauch Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:30h

ARNOLDO POCKRANDT 88 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Alberto Pockrandt e Anna Pockrandt Cônjuge: Analia De Paula Pockrandt (Falecida) Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 09:00h

IRACEMA SANTOS HONORATO 87 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Hildebrando Santos e Teodoro Paez Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 11:00h

JOSE MARIA RAIMUNDO DE SOUZA 75 anos. Profissão: Motorista Filiação: Francisco Raimundo De Souza e Joaquina Vitalina De Jesus Cônjuge: Francisca Alves De Souza Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 11:00h

LEONILDE CORTINOVIS DOS SANTOS 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Paschoal Cortinovis e Thereza Pasini Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 09:00h

CARLOS JOSE DE OLIVEIRA PINHEIRO 81 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joaquim Silveira Pinheiro e Julia De Oliveira Pinheiro Cônjuge: Iracema De Jesus Ferreira Pinheiro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 10:30h

JOSE CARLOS RIBEIRO DE LARA 51 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Ribeiroi De Lara e Marvina Oliveira De Lara Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 09:00h

Maria De Lourdes Andriguetto Flemming 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Andriguetto e Francisca Schultz Andriguetto Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 18:00h

JUDITH ZANLORENSI 85 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jose Zanlorensi e Angelica Zanlorensi Cônjuge: Luiz Pecher (Falecido) Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 15:00h

ADEMIR BERGAMIM 47 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jair Bergamim e Maria Rosalina Bergamim Local do sepultamento: Segunda-Feira, 1 De Janeiro De 0001

JOSE CARLOS CORDEIRO DE OLIVEIRA 74 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Moises Cordeiro De Oliveira e Brasilia Maria De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

ESTELA MARIA OTTO NOVINSKI 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Guilherme Otto e Angelica Otto Cônjuge: Juarez Novinski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 28 de Agosto de2018

ANTONIO DOMINGOS DE CRISTO 85 anos. Profissão: Auxiliar Escritório Filiação: Paulo Artigas De Cristo e Josefina Maria Luiza Cônjuge: Maria Generosa De Cristo (Falecida) Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018

IRACEMA DE SOUZA SKRZYSZOWSKI 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Oliverio Porfirio De Souza e Electa Machado Cônjuge: Estanislau Skrzyszowski (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 10:00h

JOAO ALFREDO CARNEIRO DE CAMPOS 69 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Edezio Carneiro De Campos e Lotte De Campos Cônjuge: Maria Helena Salvati Campos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 19:00h

FRANCISCA AGRIPINA DA SILVA 92 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Eduardo De Souza Medeiros e Laudelina Rita De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

VERA LUCIA ROCHA VENIER 66 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Nivaldo Fernandes De Barros e Ofelia Costa Rocha Cônjuge: Altair Eloi Nielsen Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

PALMIRA NUNES FUSIKI 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Nunes Cordeiro e Dorcilia Alexandrina Da Silva Cônjuge: Carlos Fusiki Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

LEONTINA DE OLIVEIRA SANTOS 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Antonio Theodoro e Avelina Maria Francisca Cônjuge: Manoel Sampaio Dos Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 15:00h

THEREZINHA ERTHAL 85 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Leopoldo Erthal e Ignez Erthal Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 15:30h

LEONIDAS MARTINS DE SOUZA 84 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Joao Teodoro Maia e Iracy Martins De Souza Cônjuge: Marilde De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

MARILENE MONTEIRO DA SILVA 39 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Amaro Monteiro Da Silva e Maria Aparecida Monteiro Da Silva Cônjuge: Erielton Paulo De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:30h

ARTINO PEDRO 77 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Cordeiro Suecki e Ana Alves Cordeiro Cônjuge: Francisca Pereira Sueki Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

SILMARA JOANA GUEDES 43 anos. Profissão: Diarista Filiação: Agostinho De Jesus Guedes e Jacira De Souza Guedes Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

PEDRO BUSANELLO 78 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Lino Busanello e Madalena Busanello Cônjuge: Telma Busanello Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

ANNA HOLIK VAVRITA 90 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Pedro Holik e Maria Holik Cônjuge: Joao Vavritca Filho Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

FABIANA LETICIA MARTINS ELIAS SANCHES MORENO 29 anos. Profissão: Técnico Edificações Filiação: Marclei Sanches Moreno e Geruza Martins Elias Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 10:00h

KIYOHISA IWAMOTO 92 anos. Profissão: Motorista Filiação: Sakiti Iwamoto e Yasu Iwamoto Cônjuge: Mitie Iwamoto Iwamoto Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:30h

NELCI TEREZINHA MARTINS 66 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Pedro Martins e Lina Soares Martins Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:00h

ELOINA SILVA LOPES 83 anos. Profissão: Diarista Filiação: Hipolito Silva e Julia Mendes Eidam Cônjuge: Sylvio Lopes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

JAIRA DE LIMA RODRIGUES 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bonezio Rodrigues De Lima e Sebastiana Ferreira De Lima Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

JUAREZ DOS SANTOS RAMOS 57 anos. Profissão: Monitor(A) Filiação: Joao Maria Ramos e Joaquina Dos Santos Cônjuge: Fabiane Cristina Dalacqua Ramos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:30h

JOSINA DA SILVA LEAL 81 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Antonio Joaquim Da Silva e Augusta Rosa De Jesus Cônjuge: Wilson Garcia Leal Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

ANTONIO DA SILVA NETO 43 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Manoel Antonio Da Silva e Raimunda Gomes Santiago Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 29 de Agosto de2018 às 12:00h

PAULO DRABESKI 66 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Estanislau Drabeski e Genoveva Drabeski Cônjuge: Doraci Cortes Drabeski Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:30h

AMAURIDES ALVES GALVAO DA SILVA 82 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Antonio Alves Pifano e Pedrina Leite Alves Pifano Cônjuge: Carlos Galvao Da Silva Filho Paula Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

ENOS BERGE DA SILVA 30 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Nilson Jose Da Silva e Angelina Beje Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

BELACHA SZYCHTA 92 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Joao Obrzut e Margarida Marchovicz Obrzut Cônjuge: Segismundo Szychta Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:00h

FELIPE CORREA DOS SANTOS 28 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Messias Correa Dos Santos e Dagmar Regina Soares Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

AUGUSTO FAUST FILHO 68 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Augusto Faust e Natalia Batista Lourenco Faust Cônjuge: Maria De Lourdes Da Silva Faust Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

LUIZ GUILHERME FERNANDES 26 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Nao Declarado e Roselene Fernandes Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 15:00h

LUCIANO ANTUNES DA CUNHA 34 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Oliveira Pereira Da Cunha e Eva Maria Antunes Da Cunha Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

VALDINEI DIAS RODRIGUES 47 anos. Profissão: Outros Filiação: Valdinei Dias Rodrigues e Oldina Herber Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 17:00h

TEREZA DE SOUZA NASCIMENTO 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim De Souza e Conceicao Braulina De Souza Cônjuge: Jose Aparecido Do Nascimento Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 16:00h

SILVIO LUIZ PROTASIEWYCK 71 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Joao Protasiewyck e Julinda Vieira Cônjuge: Ana Alaide Protasiewyck Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 28 de Agosto de2018 às 13:00h

JOAO DE JESUS E SILVA 79 anos. Profissão: Outros Filiação: Armando Jose Da Silva e Maria Jacinta Da Silva