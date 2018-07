WILSON ALVES DE MORAES 55 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Ordeval Samuel Moraes e Adelia Alves Moraes Cônjuge: Eliete Da Silva Local do sepultamento: Universal N. Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 17:00h

CLEIA COUTINHO CARVALHO REGIS 39 anos. Profissão: Diarista Filiação: Sebastiao Ma.Carvalho e Senhorinha Coutinho Carvalho Cônjuge: Jerson Carvalho Regis Local do sepultamento: Universal N. Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:00h

JOAO CARLOS CZYPISNY 70 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Pedro Czypisny e Bronislava Czypisny Cônjuge: Abenilda De Farias Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 11:00h

IRACEMA RAMOS VOIGT 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vicente Jose Francisco e Aniceta De Ramos Francisco Cônjuge: Ingvaldo Voigte Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 15:00h

SAMUEL SATURINO PADILHA 33 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Mauricio Roberto Ribeiro Padilha e Antonia Marineis Saturino Local do sepultamento: Tranqueira Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:00h

ORLY CANANI DE OLIVEIRA 78 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Joao Prudencio De Oliveira e Edy Canani Pereira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 27 de julho de 2018

MILTON PEDRO RIBEIRO 83 anos. Filiação: Durval Martins Ribeiro e Sofia Kovalski Ribeiro Cônjuge: Amelice Jamil Aboulhossen Ribeiro Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:00h

ANTONIO VIEIRA DE NOVAIS 74 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Francisco Maximo De Novais e Joana Vieira De Novais Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 16:30h

JOSE CARLOS PEREIRA DE ASSUNCAO 55 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Pereira De Assuncao e Nerina De Jesus De Assuncao Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:30h

CRISTIANE CARNEIRO DE MACEDO 45 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Carneiro De Macedo e Valdete Florinda De Macedo Cônjuge: Robison Charnescki Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 11:00h

LUIS CARLOS ANSELMO 59 anos. Profissão: Taxista Filiação: Nada Consta e Diva Anselmo Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 17:00h

JOSE EDUARDO MOLINA 63 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Eduardo Molina e Domitila Cantador Molina Cônjuge: Amelia Leonor Batista E Silva Molina Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:00h

GUILHERME SANTOS DE FRANCA SILVA 28 anos. Filiação: e Maria Santos De Franca Silva Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:30h

ELISABETH DE SOUZA 58 anos. Filiação: Manoel De Souza e Anamir Rosa De Souza Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 09:00h

FRANCISCA CARLINA SONESSO ADAMO 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguelino Sonesso e Catharina Sonesso Cônjuge: Alvaro Adamo (Falecido) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 17:00h

JOAO COSTA FILHO 85 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Alberto Costa e Maria Aparecida Costa Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 09:30h

GERONIMO JOAO RODRIGUES 62 anos. Filiação: Joao Avelino Rodrigues e Maria Do Carmo Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 09:00h

PAULO ROBERTO BORGES 48 anos. Profissão: Outros Filiação: Nada Consta e Silvia Alves Borges Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 09:30h

FRANCISCA LEAL FERREIRA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Gonsalves Ferreira e Rosa Leal Ferreira Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:00h

OLIVIA MACHADO 86 anos. Profissão: Coletor(A) Filiação: Nada Consta e Maria Rosa Machado Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 14:00h

JORGE TADEU DE SOUZA MARTINS 60 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Waldemar Luiz Martins e Elza De Souza Martins Cônjuge: Rita De Cassia Ramos Martins Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 27 de julho de 2018

CARMEN NEVES PERES 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Angelina Neves Peres Cônjuge: Augusto Cortizo Penelas Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 10:00h

MILTA ROSENO DE OLIVEIRA 55 anos. Profissão: Auxiliar Cozinha Filiação: Nao Declarado e Luzia Roseno De Oliveira Cônjuge: Gabriel Rosa Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 17:00h

JESSE RIBEIRO DOS SANTOS 32 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Luiz Carlos Ribeiro Dos Santos e Raquel Aparecida Rodrigues Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 17:00h

ORMINDA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Augusta Rosa De Oliveira Cônjuge: Dariu Xavier Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 26 de julho de 2018

SEVERINO JOSE 86 anos. Profissão: Segurança Filiação: Jose Belarmino Da Silva e Antonia Maria Da Conceicao Cônjuge: Auta Maria Eugenia Da Silva (Falecida) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 16:00h

MARIA DE LOURDES ROSA 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sansao Rosa e Maria Henriqueta Da Rosa Cônjuge: Joao Rodrigues De Queiros Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 16:30h

MARIA ALBERTINA SOUZA SARI 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Gonzaga De Souza e Zelia Rocha De Souza Cônjuge: Luiz Saldanha Sari Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 16:00h

ANDREIA ALFREDO 41 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aparecido Alfredo e Lucinda Gonzaga Da Silva Alfredo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 17:00h

MAYCON ROCHA LEME 24 anos. Profissão: Servente Filiação: Paulo Sergio Leme e Silvana De Souza Rocha Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 11:00h

JOANITA DE FREITAS SOUZA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao De Deus Freitas e Joana Maria Selma De Freitas Cônjuge: Jose Matos De Souza Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 10:30h

ISMAEL CORDEIRO JUNIOR 93 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Ismael Cordeiro e Luiza Pinheiro Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 16:00h

MARIA LAURINDA 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Laurentino Laurindo e Maria De Almeida Cônjuge: Cosmo Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 26 de julho de 2018

IRENE ERICHSEN DE SOUZA BOND 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raul Pericles Carneiro De Souza e Maria Amalia Marcondes Erichsen De Souza Cônjuge: Dyonil Ruben Carneiro Bond Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Al Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 11:45h

RITA LUIZA SCHEFFER 78 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Domingos Trevisan e Alaide Trevisan Cônjuge: Carlos Alberto Scheffer (Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 13:00h

OSLENE FELDE PIRES 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jacob Henrique Felde e Ema Hilgemberg Felde Cônjuge: Placidino De Paula Pires Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 26 de julho de 2018 às 17:00h

LUCIANO APARECIDO VIEIRA 31 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Roberto Vieira e Noeli Aparecida Pereira Local do sepultamento: Cemitério São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 26 de julho de 2018