Falecimentos 26.04.2018

CLEVERSON DA SILVA DOS SANTOS 24 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Luiz Camargo Dos Anjos e Rosane Do Rocio Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 27 de abril de 2018

NIVALDO JERONIMO DE ALBUQUERQUE 84 anos. Profissão: Militar Filiação: Jose Jeronimo De Albuquerque e Maria Jose De Albuquerque Cônjuge: Cicera Ferreira Albuquerque Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 11:30h

VALENTIM PEREIRA 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Declarado e Aparecida Pereira Cônjuge: Ana Rosa Pereira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 10:00h

MICHELE CRISTINA SALES PARASKUEVAS 34 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jorge Savas Paraskuevas Neto e Irani Ferreira De Sales Paraskuevas Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 09:00h

FELIPE RUDENIK BARBOZA 27 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Ari Claudio Barboza e Brandali Do Rocio Rudenik Reikdal Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 09:30h

LARISSA PEREIRA ALVES 14 anos. Profissão: Estudante Filiação: Lourival Alves Da Silva e Ana Angelica Pereira Alves Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 27 de abril de 2018

CLEOZI APARECIDA VITORIANO BARNABE 49 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Pracidio Vitoriano e Maria Neusa Siqueira Cônjuge: Fernando Barnabe Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 10:00h

LUZIA MARIA DE JESUS DE LIMA 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Tintino Martins De Oliveira e Josefa Maria De Jesus Cônjuge: Jose Mauricio De Lima (Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 09:00h

NORMA DIAS SABINO 82 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Roque Paulina Frederico Sabino e Paulina Dias Sabino Cônjuge: Alfredo Kelm Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 17:00h

MARIGIA HEYN 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Barbosa Da Silva e Nair Miranda Da Silva Cônjuge: Armando Heyn (Falecido) Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 15:30h

IRANI MURBACK 48 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Abilio Murback e Nadir Da Silva Murback Cônjuge: Maria Bernadeth Kusnier Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 10:00h

IVONETE CORNEHL ROSSI 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Cornehl e Balbina Cornehl Cônjuge: Eurides Rossi Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 10:00h

MANOEL BERNARDO DA SILVA 82 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Rui Bernardo Da Silva e Silvina Amaro Felipe Cônjuge: Severina Da Ponte Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 16:30h

JOAO DANTAS DA SILVA 57 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Dantas Da Silva e Marieta Gomes Da Silva Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 17:00h

ANA MARIA CASTANHA DE ALMEIDA 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Castanha e Hortencia Godoi De Almeida Cônjuge: Felipe De Almeida Sobrinho Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 27 de abril de 2018

LAURITA DE LIMA DA ENCARNACAO 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fermino Barboza De Almeida e Estevao De Lima Da Encarnacao Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 11:30h

ZILA BRAGA DE ANDRADE 89 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Antonio De Faria Braga e Alice De Sousa Braga Cônjuge: Pedro Paulo De Andrade Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 16:00h

JOSE FERREIRA DE PAULA 87 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Miguel Ferreira De Paula e Julia Alama Cônjuge: Doralina Dos Santos Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 16:00h

ARTUR CORREA FERREIRA NETO 6 anos. Profissão: Menor Filiação: Emerson Rodrigo Barros Ferreira e Ana Luiza Ferreira Dos Santos Ribeiro Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 15:00h

JOAO DE OLIVEIRA FARIAS 54 anos. Profissão: Mecânico Industrial Filiação: Jose Gomes De Farias e Teresinha De Oliveira Farias Cônjuge: Neusta Oliveira Farias Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 27 de abril de 2018 às 10:00h

LUIZ MARCELINO DA SILVA 86 anos. Profissão: Guardião Filiação: Claudomiro Marcelino Da Silva e Maria Clara Da Silva Cônjuge: Vitoria Mariana Costa Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 17:00h

SEBASTIANA GOMES DA SILVA FILHO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vicente Gomes Da Silva e Quiteria Ana Da Silva Cônjuge: Paulo Antonio Filho Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 16:30h

GABRIEL FRANCISCO SIKORSKI 15 anos. Profissão: Estudante Filiação: Luiz Francisco Sikorski e Eliane De Freitas Sikorski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 17:00h

JOAO EDEMIR DOS SANTOS 55 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Joao Batista Dos Santos e Maria Da Graca Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 14:00h

LYDIA DA SILVA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Reis e Ema Reis Cônjuge: Reinaldo Borges Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 17:00h

CELSO SZWEC 67 anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: Brasilio Szwec e Jandira Szwec Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 17:00h

VANDERLEI DA SILVA 40 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Anestor Da Silva e Anita Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 09:30h

MIRIAN RIOS GONCALVES 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao B Goncalves e Carmela R Goncalves Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 14:00h

NELSON BRUNETTI 90 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Alfredo Brunetti e Amelia Brunetti Cônjuge: Rosilda Nunes Cavassin Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 15:00h

ELISA CRISTINA DE AQUINO PEREIRA E GOIS 56 anos. Profissão: Outros Filiação: Julio Cezar Pereira e Maria Bernadete De Aquino Pereira Cônjuge: Pedro Aurelio De Gois Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 15:00h

RUTH RAUTH HADDAD 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Rauth e Madalena Ritzman Rauth Cônjuge: Abrahao Haddad Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 13:00h

CHRISTINA HITTINGER 93 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Jakob Stock e Elisabeth Schmidt Cônjuge: Adam Hittinger Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 17:00h

ANTONIO VITOR PEREIRA 72 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Rafael Pereira e Maria De Lourdes De Jesus Cônjuge: Alice Inacia Pereira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 26 de abril de 2018

EVERTON SANTOS PASQUARELI 32 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Deval Pasquareli e Lenir Maria Dos Santos Local do sepultamento: Municipal São José (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 16:00h

ANDRESSA ALINE GARLET OLIMPIO 21 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vicente Olimpio e Conceicao Aparecida Garlet Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 15:00h

OLAVIO RIBEIRO DE MACEDO 82 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Amandio Antonio De Macedo e Quirina Ribeiro De Macedo Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 26 de abril de 2018

ROSA CORDEIRO MACHADO 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Francisco Cordeiro e Lindamira Rosa Ribeiro Cônjuge: Carlos Machado Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quinta-Feira, 26 de abril de 2018

ZENILDA FONSECA PEREIRA 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Francisco Pereira e Zelita Fonseca Pereira Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 11:00h

ARLINDO SILVA 68 anos. Filiação: Jose Da Silva e Idaracy Da Silnva Cônjuge: Benair Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 16:30h

ROBERVAL RITTER VON JELITA 88 anos. Profissão: Militar Filiação: Edgard Ritter Von Jelita e Idalina Duzolina Brandalise Von Jelita Cônjuge: Rachel Therezinha Ritter Von Jelia Falecida Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 16:00h

JULIA KALINOWSKI MAGNUSKI 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Kalinowski e Maria Procyk Kalinowski Cônjuge: Ceslau Magnuski (Falecido) Local do sepultamento: Municipal São José (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 11:00h

VANDRE EVANDRO FERREIRA 40 anos. Profissão: Técnico Telecomunicações Filiação: Jose Ovande Ferreira e Emilia Ferreira Cônjuge: Priscila Santos Guidio Da Cruz Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 10:00h

ANTONIO SOARES FRAGOSO 67 anos. Profissão: Motorista Filiação: Carlos Soares Fragoso e Etelvina Andrade Fragoso Cônjuge: Neuza Maria Fragoso Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 10:00h

MARIA IOLANDA DA ROCHA 65 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Luiz De Paula e Atelvina De Paula Cônjuge: Antonio Da Rocha Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 26 de abril de 2018 às 09:00h

CONSTANTINA KUSMA MUCHAU 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nicolau Kusma e Vitoria Iess Kusma Cônjuge: Floriano Muchau (Falecido) Local do sepultamento: Colonia Marcelino (São J.Pinhais) Sexta-Feira, 26 De Outubro De 2018 às 11:00h