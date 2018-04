Falecimentos 25.04.2018

JOSEFINA DOMAKOSKI DALDEGAN 99 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Simao Domakoski e Valeria Domakoski Cônjuge: Jose Mariano Daldegan Falecido Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

LUIZ HENRIQUE CARDOSO RAMOS 22 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Luiz Barros Ramos e Sandra Mara Cardoso Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 26 de Abril de 2018 às 11:00h

MARCELO DOS MARTYRES WAGECK 32 anos. Profissão: Engenheiro(A) Eletricista Filiação: Jose Carlos Penha Wageck e Lucian Dos Martyres Wageck Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

ALDO FRANCISCO DA ROSA 85 anos. Filiação: Arcangelo Francisco Da Rosa e Argentina Francisco Da Rosa Cônjuge: Constancia Proenco Da Rosa Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 26 de Abril de 2018 às 11:00h

STEFANY FRANZ DOS SANTOS 13 anos. Profissão: Estudante Filiação: Alexandre Dos Santos e Neuza Maria Franz Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 26 de Abril de 2018

CLAUDIONOR DIAS DOS SANTOS 77 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Brasilino Dias Dos Santos e Josefa Stacheski Cônjuge: Rosa Goncalves Dos Santos (Falecida) Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

DOUGLAS DOMINGUES DA SILVA 79 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Leocadio Domingues Da Silva e Vitoria Domingues Da Silva Cônjuge: Julieta Carmen Domingues Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

VITORIA TOCARSKI BISCOUTO 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Tocarski e Apolonia Tocarski Cônjuge: Carlos Luiz Biscouto Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

MARIA CONCEICAO TOZETTI 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Querubim Pereira De Melo e Joana Vieira Durais Cônjuge: Antonio Panini Tozetti Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 16:00h

MARIA DAS DORES AMARO DOS SANTOS 66 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Bento Amaro e Cidalia Correia Cônjuge: Juarez Batista Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018

LEONOR EDUARDO DOS REIS PARMA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Eduardo Reis e Rita Maria De Oliveira Cônjuge: Carlos Palma Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018

GUSTAVO TABORDA 78 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Damas Taborda e Maria Filisbina Taborda Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

LUIZ CARLOS PINTO GONCALVES 49 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nao Declarado e Terezinha Goncalves De Moraes Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 14:00h

ACIR CIRINO DOS SANTOS 88 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Joao Cirino Dos Santos e Izabel Mussurunga Dos Santos Cônjuge: Alzira Brolliani Dos Santos (Falecida) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 16:00h

RICARDO GONCALVES HABITZREUTER 27 anos. Profissão: Motorista Filiação: Idelfonso Habitzreuter e Sueli Goncalves Habitzreuter Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 15:30h

ANTONIA CONSONI SCHAUKOSKI 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelo Consoni e Santina Moreti Cônjuge: Cassemiro Schaukoski (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

JOSE CARLOS GONCALVES 85 anos. Profissão: Motorista Filiação: Fermiano Antonio Goncalves e Josefa De Oliveira Goncalves Cônjuge: Izaura Schuttel Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

ISOEL CAMPOS DA SILVA 49 anos. Profissão: Funileiro(A) Filiação: Idalvino Da Silva e Dotelina Campos Da Silva Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018

HENRIQUE PINTO KOLACHINSKI 76 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Aleixo Kolachinski e Maria Pinto Kolachinski Cônjuge: Maria Gadonski Kolachinski Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 17:00h

LADI MALHEIROS CURISCO 91 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Pedro Malheiros e Cipriana Da Silva Malheiros Cônjuge: Antonio Ribeiro Curisco (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 16:30h

OLINDO FERNANDES 86 anos. Filiação: David Fernandes e Julia Chiarelli Fernandes Cônjuge: Glorice Fernandes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 16:30h

RAFAEL ZAVERUKA CEVE 33 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Valdir Vieira Ceve e Eroni Terezinha Zaveruka Ceve Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 14:00h

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS NEVES 24 anos. Profissão: Balconista Filiação: Luiz Amilton Pereira Neves e Eliandres Teresinha De Souza Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018

RENATOFalecimentos 25.04.2018 DE PAULA JUNIOR 42 anos. Profissão: Garçom Filiação: Renato De Paula e Maria Marlene De Paula Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 15:00h

PAULO JOSE DOS SANTOS 55 anos. Filiação: Atilio Dos Santos e Maria Ines Coutinho Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 16:30h

SILVIO MAIA 74 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Paulo Maia e Maria Vitoria Santana Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018 às 14:00h

FRANCISCA COUTINHO DE LARA 74 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Otavio Alves Coutinho e Artina Belino De Bonfin Cônjuge: Antonio Bonfin De Lara Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018

AECIO LUIZ ALVES CORDEIRO 45 anos. Profissão: Garçom Filiação: Ramao Alves Cordeiro e Clara Raube Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018

SILMA FRANCA CAVALCANTE 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Francisco Da Silva Franca e Maria De Jesus Franca Carneiro Cônjuge: Caetano Bono Cavalcante (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 25 de Abril de 2018