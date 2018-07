YAECO YANAGUI DE MACEDO 88 anos. Filiação: Issogi Yanagui e Hiraki Yanagui Cônjuge: Elbe Alves De Macedo Local do sepultamento:Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 16:00h

ALTAMIR MICOLICHI 63 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Antonio Micolichi e Daisy De Carvalho Micolichi Cônjuge: Inicete Potier Micolichi Local do sepultamento:Parque Iguaçu Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 10:00h

ELEIDA CASTEX SOARES 57 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Murilo Castex e Valdivia Matoski Castex Cônjuge: Itamar Soares Local do sepultamento:Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 09:00h

AFONSO KUROVSKI 79 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Kurovski e Salomea Kurovski Cônjuge: Terezinha Da Silveira Local do sepultamento:Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 09:00h

ANTONIO SEVERINO FERRO 81 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jacob Ferro e Anastacia Luca Ferro Local do sepultamento:Paroquial Santa Felicidade Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 10:00h

VICENTE MARCOS CESARIO DA SILVA 70 anos. Filiação: Vicente Cesario Da Silva e Alzira Ferreira Da Silva Cônjuge: Elenise Regina Cesario Da Silva Local do sepultamento:Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 09:00h

VITOR OZORIO DE RAMOS 58 anos. Profissão: Estivador Filiação: Tillo De Ramos e Waldenil Santos De Ramos Cônjuge: Ana Maria Dos Santos Ramos Local do sepultamento:A Definir Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 17:00h

NELCI DE OLIVEIRA 39 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Sebastiao De Oliveira e Maria Ezartina De Oliveira Cônjuge: Maria Elena Da Silva De Oliveira Local do sepultamento:Municipal Da Fazenda Rio Grande Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 15:00h

BENEDITO BATISTA DE PAULA 78 anos. Filiação: Zacarias Luiz De Paula e Amantina Maria Batista Local do sepultamento:Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

ALVARO JOSE PINTO 76 anos. Profissão: Despachante Filiação: Jose Souza Pinto e Ignacia Teixeira Pinto Cônjuge: Maria Antonia Crespo Pinto Local do sepultamento:Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 16:30h

SILVIA ANGELICA YAMAGUCHI QUEIROZ 50 anos. Profissão: Agente Produção Filiação: Takashi Yamaguchi e Argentina Silveira Yamaguchi Local do sepultamento:Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 09:00h

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS 29 anos. Filiação: Milton Pereira Dos Santos e Ivone Grechinski Calazans Dos Santos Local do sepultamento:Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 11:00h

JUNIOR DO NASCIMENTO CARDOSO 30 anos. Profissão: Servente Filiação: Joaquim Augusto Cardoso e Ana Maria Do Nascimento Cardoso Local do sepultamento:Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 11:00h

MARIA ENY LOPES GUIMARAES 88 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Laudelino Ferreira Lopes e Berenice Tornezi Lopes Cônjuge: Antonio Aparicio Guimaraes (Falecido) Local do sepultamento:Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 11:00h

BRUNO EDGAR PUTZ 81 anos. Profissão: Piloto Filiação: Ernesto Putz e Alice Ubrich Putz Local do sepultamento:Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

MARIA APARECIDA CAVINA FADEL 72 anos. Filiação: Jose Higino Cavina e Natilina Bertoni Local do sepultamento:Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 10:00h

APARECIDO DE SOUZA 62 anos. Profissão: Motorista Filiação: Vicente De Souza e Esmerita Silva De Souza Cônjuge: Sandra Mara Da Silva Local do sepultamento:Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 14:30h

ODAIR VILE VIDAL 60 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Artuzinho Vidal Sossela e Margarida Vile Cônjuge: Irene Vile Viddal Local do sepultamento:Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 10:00h

JOAO MIGUEL MATTOS NEVES 1 anos. Profissão: Menor Filiação: Alison Luiz Neves e Joelma De Mattos Local do sepultamento:A Definir Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h JORGE LUIZ POZZA PEDERIVA 63 anos. Profissão: Economista Filiação: Egydio Pederiva e Alice Domenica Pozza Pederiva Cônjuge: Vania Elizabeth Pederiva Local do sepultamento:A Definir Sexta-Feira, 27 de julho de 2018 às 09:00h

AMADEU DE SOUZA MEIRA FILHO 82 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Amadeu De Souza Meira e Francisca De Miranda Meira Cônjuge: Heldani Marlene Fernandes Ribeiro Local do sepultamento:Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 18:00h

MARCOS ANTONIO LORA 45 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Lora e Lurdes Maria Lora Local do sepultamento:Jardim Da Paz Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

ORACI ULISSES MACHADO 52 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Manoel Do Espirito Santo Machado e Rosalina Messias Cônjuge: Ireeni Barbosa Bueno Machado Local do sepultamento:Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de julho de 2018 às 09:00h

DEOTILDES RIBEIRO TOMAS 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Ribeiro Da Silva e Ernesta Antunes Correa Cônjuge: Hugo Tomas (Falecido) Local do sepultamento:A Definir Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

LEILA APARECIDA DE CAMARGO 59 anos. Profissão: Encarregado(A) Administrativo Filiação: Evaldo Mercer De Camargo e Daci Lopes De Camargo Local do sepultamento:A Definir Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

LUIZ FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS 20 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Zezo Ribeiro Dos Santos e Ana Iara Ribeiro Dos Santos Local do sepultamento:A Definir Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 14:00h

ESTELINA FERREIRA KLEMS 81 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Cademo Ferreira e Ana Da Silva Ferreira Cônjuge: Joao Maria Klems Local do sepultamento:A Definir Terça-Feira, 24 de julho de 2018

TEREZINHA DOS SANTOS DA SILVA 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Deodato Dos Santos e Sergina Madalena Dos Santos Cônjuge: Vicente Anacleto Da Silva Local do sepultamento:Municipal De Almirante Tamandaré Terça-Feira, 24 de julho de 2018

MARIA JOSE GULMINI 68 anos. Profissão: Gerente Financeiro Filiação: Balduino Gulmini e Julia Gulmini Cônjuge: Valdir Da Rocha (Falecido) Local do sepultamento:Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olimpio Rodrigues e Theodora Do Carmo Rodrigues Cônjuge: Natanael Dos Santos Lima (Falecido) Local do sepultamento:A Definir Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

GISSELIA MARIA DE JESUS 51 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Irineu Arcanjo De Jesus e Maria Lucia De Jesus Local do sepultamento:Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Terça-Feira, 24 de julho de 2018

AIRTON DE CARVALHO CASSINS 82 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sergio Cassins e Maria De Carvalho Cassins Cônjuge: Ligia Maria Xavier Cassins Local do sepultamento:Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

MERCIA SCARANO BEARZOTI 81 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Ernesto Scarano e Amelia Alonso Scarano Cônjuge: Paulo Bearzoti Local do sepultamento:Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 24 de julho de 2018

MARGARIDA D ESPINDULA NUNES 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Cassemiro Nunes e Maria Da Gloria De Oliveira Cônjuge: Waldemar Agostinho Nunes (Falecido) Local do sepultamento:Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 14:00h

PEDRO HENRIQUE APARECIDO DE CARVALHO 7 anos. Filiação: Ademir Alves De Carvalho e Angela De Oliveira De Carvalho Local do sepultamento:Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 24 de julho de 2018

JOSE CORREA 89 anos. Filiação: Eugenio Geraldo Correa e Eugenio Geraldo Correa Local do sepultamento:Parque Iguaçu Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 17:00h

ANTONIO CARLOS LEME DE SIQUEIRA 90 anos. Profissão: Outros Filiação: Cesar Lamenha De Siqueira e Sarah Leme De Siqueira Local do sepultamento:Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 10:00h

EUCLYDES NROWOTISK 88 anos. Filiação: Nao Consta e Maria Nrowotisk Local do sepultamento:Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 11:30h

ROGERIO GARCIA 53 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Augusto Garcia e Negila Sohn Garcia Local do sepultamento:Municipal Zona Sul Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 10:00h

MARIA ACOSTA RODRIGUES 70 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Francisco Acosta e Palmira Soares Local do sepultamento:Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 24 de julho de 2018

ARAMIR CORREIA 63 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jorge Alves Correia e Maria Cenek Correia Local do sepultamento:Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 24 de julho de 2018

DIRCE VIEIRA FINHOLDT 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos De Andrade Finholdt e Maria De Lourdes Finholdt Local do sepultamento:Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 13:00h

EDUARDO APARECIDO DE SOUZA 41 anos. Profissão: Estagiário(A) Filiação: Jorge Luiz De Souza e Creusa De Oliveira De Souza Local do sepultamento:Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 24 de julho de 2018

ADEMIR DE LIMA ALVARENGA 41 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Antonio Ribeiro Alvarenga e Eunice De Lima Alvarenga Cônjuge: Eni De Magalhaes Conde Alvarenga Local do sepultamento:Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 24 de julho de 2018

CLEA LOPES FERREIRA 75 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Lauro Lopes Ferreira e Hilda Da Costa Lopes Local do sepultamento:Municipal De Morretes Terça-Feira, 24 de julho de 2018

SANDRA MARA HARDER 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joel Da Rocha e Regina Hortz Rocha Cônjuge: Alfredo Harder Local do sepultamento:Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 24 de julho de 2018

ELEGANTINA FIDELIS 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ireno Serafim Da Silva e Adelina Da Silva Cônjuge: Hercilio Jose Fidelis Local do sepultamento:Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 10:00h

TEREZINHA DA APARECIDA LUCIO 63 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Pedro Marques Dos Santos e Maria Candida Lucio Local do sepultamento:Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 24 de julho de 2018

EZIA RIBEIRO ALVES 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Egidio De Assis Ribeiro e Jupira De Lago Ribeiro Cônjuge: Daniel Inacio Alves Local do sepultamento:Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 09:00h

DORIVAL APARECIDO ANCELMO 63 anos. Profissão: Estofador Filiação: Victor Ancelmo e Maria De Jesus Trocini Ancelmo Cônjuge: Maria De Lourdes Novais Ancelmo Local do sepultamento:Paroquial Santa Cândida Terça-Feira, 24 de julho de 2018 às 10:00h

DIEGO GONCALVES DA LUZ 31 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Jose Da Luz e Eva Goncalves Da Luz Local do sepultamento:Paroquial De Umbará Terça-Feira, 24 de julho de 2018

CLAUDECI MARQUES DE OLIVEIRA 30 anos. Profissão: Servente Filiação: Arcelino Marques De Oliveira e Lenice Alves Da Silva Local do sepultamento:Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 24 de julho de 2018

MARIA JOSE ALVES DE SOUZA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao De Souza e Eugenia Alves De Souza Local do sepultamento:Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 23 de julho de 2018 às 17:00h