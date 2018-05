Falecimentos 24.05.2018

ROSICLEIA DOS SANTOS MONARO 35 anos. Profissão: Auxiliar Cozinha Filiação: Francisco Mendes Dos Santos e Maria De Lourdes Santos Cônjuge: Vicente Monaro Junior Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

MANOEL DE PAULA CUNHA 82 anos. Profissão: Técnico Administrativo Filiação: Gregoriano De Paula Cunha e Alexandrina Maria De Jesus Cônjuge: Roseli Jensen De Paula Cunha Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

ANDERSON DE AMARAL 31 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Odair Antonio De Amaral e Eliane Bernardo De Amaral Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 11:00h

TERESA CLAUDINO GONCALVES 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Claudino e Florentina Leite Claudino Cônjuge: Dinarte Cardoso Goncalves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 10:00h

CARMEN GANZERT PEREIRA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Ganzert e Josepha Aubrift Ganzert Cônjuge: Darcy Pereira Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

VALDEMIRO VALENTIN NICHELE 83 anos. Filiação: Luiz Nichele e Amabile Nichele Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

DINORAH RATZKE DA SILVA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adolpho Ratzke e Carlota Ratzke Cônjuge: Jonas Santos Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

NELSON RIBEIRO FARIAS 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Trajano Ribeiro Farias e Maria Farias Do Bonfim Cônjuge: Juvina Oliveira Farias Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

ANTONIO JOEL MOURA BARBOSA 58 anos. Profissão: Outros Filiação: Vidal De Moura Barbosa e Iponina De Oliveira Barbosa Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

DIEGO APARECIDO DOS ANJOS AMORIM 31 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Diogo Aparecdido De Amorim e Celia Jose Dos Anjos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

KIMIO MINO 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Genichi Kokumai e Kocho Kokumai Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

LELIA AMARO MATTANO 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Amaro e Zulmira De Souza Amaro Cônjuge: Adir Mattano(Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 16:00h

CLAUDIO JOSE DA SILVA 45 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Carlos Lourenco Da Silva e Maria De Lourdes Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

SANTINHA SIQUEIRA CAMARGO 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bento Batista Siqueira e Narciza Rodrigues Carneiro Cônjuge: Elidio Pires De Camargo Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

ESTANISLAVA MELEK 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mateus Hornuk e Elvira Hornuk Cônjuge: Joao Melek Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 01:00h

CARLOS ROBERTO SILVESTRIN 58 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Aristides Silvestrin e Angelina Boza Silvestrin Cônjuge: Luciane Pinheiro Sampaio Silvestrin Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 25 de maio de 2018

CHRISTIAN RIBAS LOURENCO 4 anos. Profissão: Menor Filiação: Jhony Da Silva Lourenco e Jaqueline Marcondes Ribas Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 10:00h

LUIZ ARI BERNARTT 70 anos. Profissão: Técnico Agrícola Filiação: Emilio Bernartt e Euzebia Bernartt Cônjuge: Maria Clara Bernartt Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

ANTONIO TEIXEIRA CHAGAS 85 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Norberto Pinto Chagas e Maria Eugenia Teixeira Cônjuge: Izaura Pacheco Chagas Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

JURACY DA SILVA MOREIRA 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Ferreira Da Silva e Theresa Zandrowski Da Silva Cônjuge: Bernardino Antonio Moreira Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

ONOFRE ANDREASSA 82 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Angelo Andreassa e Luzia Botinoni Cônjuge: Iracy De Azevedo Andreassa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

DINORA MARIA CONCEICAO 70 anos. Profissão: Auxiliar Enfermagem Filiação: Carlos Conceicao e Maria Alves Conceicao Cônjuge: Luiz Rodrigues Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

ALDO CASAS 71 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Aldomario Casas e Maria De Almeida Casas Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 20:00h

REINALDO JOAO GLATZEL 78 anos. Profissão: Publicitário(A) Filiação: Francisco Glatzel e Julieta Glatzel Cônjuge: Neusa Glatzel Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

JOAO ADALBERTO DAVID 66 anos. Profissão: Frentista Filiação: Izaltino Raimundo David e Ana Alves Machado Cônjuge: Soeli Bestel David Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

LEONIRA MIRANDA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eugenio Bueno De Souza e Izaura De Souza Cônjuge: Albino Miranda Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 14:00h

MARYDELIA GUNHA BOIGER 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Albino Gunha e Zelia Jardim Gunha Cônjuge: Konrad Vhorst Boiger Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

MARIA APPARECIDA DE AZEVEDO GOMES 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Glycerio Nazareth De Azevedo e Adalgisa Rodrigues Nazareth Cônjuge: Eraldo Faria Gomes Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 15:00h

THEMISTOKLES KRITIKOS 95 anos. Profissão: Auxiliar Contabilidade Filiação: Alkibiades Kriticos e Frieda Schlosser Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 09:00h

EDGAR AFONSO BARBOZA 61 anos. Profissão: Garçom Filiação: Joao Domingues Barboza e Laudelina Afonso Barboza Cônjuge: Mariza Ayres De Lima Barboza Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 25 de maio de 2018 às 10:00h

JEFERSON FERNANDO RODRIGUES 27 anos. Profissão: Servente Filiação: Nao Declarado e Ivani Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

ANDREIA SOARES FERREIRA 39 anos. Profissão: Balconista Filiação: Sebastioa Soares e Margarida Da Cunha Barbosa Soares Cônjuge: Rodrigo Fabiano Ferreira Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

ADILSON DE OLIVEIRA 37 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Nao Consta e Elidia De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 15:00h

JOAO SANTOS DO CARMO 87 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Temistocles Dos Santos e Maria Rosa Do Carmo Cônjuge: Anita Pinto Do Carmo Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 16:00h

AVELINO BIAZIN 73 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Fioravante Biazin e Maria Nava Cônjuge: Nair Maciel Biazin Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 16:00h

MARIA JOSE MARTINS GILICZYNSKI 84 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Walfrido Afonso Martins e Carolina Portes Da Cunha Martins Cônjuge: Reinaldo Giliczynski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 14:00h

GUETTI OTTO 80 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Martins Otto e Francisca Otto Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 16:30h

MARIA JOSE NUNES 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Nunes e Antonia Maria Da Conceicao Nunes Cônjuge: Eliseu Goncalves De Freitas Local do sepultamento: Cemitério Da Sede Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 16:00h

JOSE CARLOS DE JESUS 62 anos. Profissão: Técnico Químico Filiação: Geraldo De Jesus e Aparecida Izabel Soares De Jesus Cônjuge: Iraci Bernardes De Jesus Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

PAULO SCORUPA 79 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Alberto Scorupa e Emilia Zaniski Scorupa Cônjuge: Ester Maria Scorupa Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

PEDRO DIRCE PARTICKA 65 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Estanislau Particka e Maria Da Luz Particka Cônjuge: Lucia Pienta Particka Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 16:00h

WILSON CARMO DO PRADO 59 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Jose Do Prado e Oresta Dos Santos Prado Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 11:30h

ANDRIELI LARA PEREIRA DA SILVA 24 anos. Profissão: Atendente Filiação: Antonio Pereira Da Silva e Aparecida Lara De Sousa Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 15:00h

ALTAIR ELOI NIELSEN 72 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Altair Nielsen e Elza Batista Nielsen Cônjuge: Vera Lucia Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 11:00h

SYLVIA MARIA SANTINI 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingo Brusamarello e Thereza Pegoraro Zamboni Cônjuge: Ezio Manoel Santini Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 13:00h

DORILDA CLEMENTINA PEREIRA 85 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Olegario Idalino Pereira e Clementina Constancia Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 16:00h

MATHEUS MARQUES BRIZOLA CORREA 25 anos. Profissão: Assessor(A) Parlamentar Filiação: Antonio Brizola Correa e Adre Mara Marquesd Correa Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 11:00h

JANETI DE OLIVEIRA RODRIGUES 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Candido De Oliveira e Maria Conceicao De Oliveira Dias Cônjuge: Silvio Jose Rodrigues Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 17:00h

NOEL FRANCISCO DA SILVA 72 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose Avelino Da Silva e Generosa Alves Camargo Cônjuge: Olga Da Silva Falecida Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 11:00h

IZABEL HAINISCH DE SOUZA 96 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Augusto Hainisch e Senhorinha Hainisch Cônjuge: Ignacio Tibes De Souza Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 24 de maio de 2018

ADAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 81 anos. Profissão: Militar Filiação: Ambromsio Francisco De Oliveira e Ines Pereira Cônjuge: Maria Francisco De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 14:00h

EMMANOEL DE SOUZA 90 anos. Filiação: Jose De Souza e Paula Da Silva De Souza Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 11:00h

NEUZA CECILIANO 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nada Consta e Nada Consta Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 23 de maio de 2018 às 17:15h

SERGIO LUIZ FOGACA DE ALMEIDA 54 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Florentino Fogaca De Almeida e Conceicao Aoarecida De Almeida Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 09:00h

SUELI DE FATIMA PADILHA TEIXEIRA 41 anos. Profissão: Servente Filiação: e Balbina Maciel Padilha Cônjuge: Arildo Bernardino Teixeira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 24 de maio de 2018 às 10:00h