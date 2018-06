Falecimentos 22.06.2018

ZAIRDA MOREIRA l83 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Manoel Moreira e Almerinda Moreira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 23 de Junho de 2018 às 10:30h

JOANA D ARC DOS SANTOS RAMOS l55 anos. lProfissão: Auxiliar Enfermagem Filiação: Hamilton Dos Santos e Neuza Dos Santos Cônjuge: Mario Ramos lLocal do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 23 de Junho de 2018 às 09:00h

AMIRTHE DOS SANTOS l90 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Primo Andretta e Pierina Cavichiollo Andretta Cônjuge: Walfrido Dos Santos (Falecido) lLocal do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 23 de Junho de 2018 às 11:00h

JOAO MARIA CARDOSO l70 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Jose Cardoso e Izabel Custodia Dos Santos lLocal do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 23 de Junho de 2018 às 16:30h

JAMIRO SOARES DE MATOS l75 anos. lProfissão: Pintor(A) Filiação: Pedro Soares De Matos e Lucia Martins Soares Cônjuge: Maria Jose Silva De Matos lLocal do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Sábado, 23 de Junho de 2018 às 16:00h

VITOR ANTONIO VIEIRA l73 anos. lProfissão: Taxista Filiação: Antonio Vieira De Lima e Analia Braz Vieira lLocal do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sábado, 23 de Junho de 2018 às 10:00h

CLEMENTINA GOMES TABORDA l91 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Adelino Gomes e Emilia Gomes Cônjuge: Juvenal Taborda lLocal do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

AMELIA PAULIK DE SOUZA l62 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Felipe Paulik e Julia Maria Malacarne Cônjuge: Joao Maria De Souza lLocal do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 23 de Junho de 2018 às 11:00h

CECILIA ADANCHESKI NEVES l71 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Adao Adancheski e Florentina Carlin Cônjuge: Joao Aldacir Neves lLocal do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 23 de Junho de 2018 às 11:00h

CHARLES OSMAR DE JESUS 30 anos. lProfissão: Operador(A) Filiação: Osvaldo Francisco De Jesus e Maria Aparecida De Moura De Jesus lLocal do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:30h

RUBENS ROBERTO DOS SANTOS l33 anos. lProfissão: Eletricista Filiação: Juvenal Alves Dos Santos e Maria Teresinha Roberto lLocal do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:00h

CLAUDOMIRO DOS SANTOS l58 anos. lProfissão: Autonomo Filiação: Lazaro Claudino Dos Santos e Quiteria Maria Dos Santos Cônjuge: Ana Maria Dos Santos (Falecida) lLocal do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:00h

LICINDO FERREIRA DA LUZ l81 anos. lProfissão: Comerciante Filiação: Benjamim Ferreira Da Luz e Gabriela Ribas Da Luz lLocal do sepultamento: A Definir Sábado, 23 de Junho de 2018 às 15:00h

MARIA JOSE CORBETTA FREITAS l89 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Joao Corbetta e Tita Correa Corbetta Cônjuge: Ayr Da Silva Freitas (Falecido) lLocal do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 23 de Junho de 2018 às 10:00h

MAYKON ALAN ROSA MUNIZ Data Do Falecimento: Quarta-Feira, 20 de Junho de 2018 22 anos. lProfissão: Pedreiro Filiação: Marques Muniz e Claudineia Rosa lLocal do sepultamento: São Roque (Piraquara) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 14:00h

MARIO CAETANO DA SILVA l57 anos. lProfissão: Pedreiro Filiação: Joaquim Caetano Silva e Alice Barbosa Vieira lLocal do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 23 de Junho de 2018 às 09:00h

ROLANDA MARIA ZANELLO JAKOBI l56 anos. lFiliação: Hans Jakobi e Ivete Zanello Jakobi lLocal do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

SERZEDELO LOPES DA LUZ l69 anos. lProfissão: Torneiro Mecânico Filiação: Aparicio Lopes De Lara e Ana Luz De Lara Cônjuge: Amalia Amabile Meneghetti Da Luz lLocal do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 23 de Junho de 2018 às 11:00h

MARIA PAULINA DE CARVALHO 88 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Joao Paulino Dos Santos e Paulina Maria De Jesus Cônjuge: Julio Francisco De Carvalho (Falecido) lLocal do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:00h

CAROLINA ALVAREZ DE CAMPOS l83 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Francisco Alvarez e Maria Borris Cônjuge: Antonio Alves De Campos lLocal do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sábado, 23 de Junho de 2018 às 09:00h

VALDIR DOS SANTOS GOMES FERREIRA l65 anos. lProfissão: Confeiteiro(A) Filiação: Juvenal Gomes Ferreira e Natalice Guimaraes Ferreira Cônjuge: Vera Lucia Fernandes Ferreira lLocal do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 23 de Junho de 2018 às 11:00h

ADELINA CARDOSO l73 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Arnoldo Neuhaus e Maria Neuhaus Cônjuge: Jose Antonio Cardoso Filho lLocal do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

EVA DO ROCIO FAGUNDES SANTOS l67 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Diamiro Batista Fagundes e Leopoldina Ferreira Cônjuge: Jose Vieira Dos Santos lLocal do sepultamento: Municipal De Mandirituba Sábado, 23 de Junho de 2018 às 10:00h

MARIA PIECCOV UZUM l91 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Pietro Jorge e Ercina Jorge Hagachof Cônjuge: Bazilio Uzum lLocal do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:30h

ADJAIR SANTOS CORREIA l58 anos. lProfissão: Eletricista Filiação: Arlindo Franco Correia e Francisca Dos Santos Correia lLocal do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:30h

LIDIA CHENISZ DE CAMPOS 78 anos. lProfissão: Zelador(A) Filiação: Afonso Chenisz e Hurcia Chenisz Cônjuge: Leocadio Pinto De Campos lLocal do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018

MARIA IZABEL HEMPKEMAIER 65 anos. lProfissão: Pedagogo(A) Filiação: Luiz De Paula E Silva e Zulmira Mules Silva Cônjuge: Luiz Hempkemaier lLocal do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:15h

JOSE CAITANO LEITE l70 anos. lProfissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Nao Decl No Rg e Maria Abel lLocal do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:30h

LUCIA ANTUNES DOS SANTOS 55 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Joao Antunes Dos Santos e Ana Maria Fragoso Dos Santos Cônjuge: Jose Estevao De Bona lLocal do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 15:00h

EMILIO MOSCA 76 anos. lProfissão: Enfermeiro(A) Filiação: Antonio Mosca e Otilia Mosca Cônjuge: Lurdes Mosca lLocal do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

CECILIA REMUSZKA LEMES l73 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Estanislau Remuszka e Sophia Remuszka Cônjuge: Rivadavio Gomes Lemes lLocal do sepultamento: Parque São Pedro Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 13:00h

MARIA DE LOURDES GONCALVES PEREIRA l99 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Goncalves Pereira e Maria Izabel Alvares Pereira lLocal do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 15:00h

MAGALI SOVIERZOSKI l67 anos. lProfissão: Pedagogo(A) Filiação: Francisco Sovierzoski e Eleuter Dynarowski Sovierzoski lLocal do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

JOSE DA LUZ SILVA l72 anos. lProfissão: Frentista Filiação: Alcino Silva e Candidda Da Luz Cônjuge: Elza Furquim Silva lLocal Do Velório: Capela Vaticano – Jade Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 11:00h

ROSANA MIRANDA SANTOS l48 anos. lProfissão: Diarista Filiação: Joao Coita Santos e Jacy Alves Miranda lLocal do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:30h

CESIDIO OSCAR DE LIMA l83 anos. lProfissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Joao Lima e Cesarina Lima Cônjuge: Reni De Freitas Lima lLocal do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

NILVANIA SILVA DE ARAUJO l25 anos. lProfissão: Cozinheiro(A) Filiação: Nilson Antonio De Araujo e Magna Silva Pereira lLocal do sepultamento: Municipal Zona Sul

ANA MARIA DOS SANTOS l66 anos. lProfissão: Doméstica Filiação: Onofre Ribeiro Dos Santos e Maria Hildegard Dos Santos lLocal do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 14:00h

KARINE DE JESUS DE SOUZA l23 anos. lProfissão: Estudante Filiação: Vilmar Bernardo De Souza e Eleni De Jesus De Souza lLocal do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:30h

CARLITO ANTONIO CANTELLE l59 anos. lProfissão: Lavrador Filiação: Antonio Cantelle e Maria Cantelle Cônjuge: Janete Sares Cantelle lLocal do sepultamento: Municipal De Quitandinha Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

CICERO BATISTA DA SILVA l57 anos. lProfissão: Mestre Obras Filiação: Antonio Batista Da Silva e Alaide De Oliveira Silva Cônjuge: Benedita Batista Da Silva lLocal do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 17:00h

ARNALDO CESAR PUCCI l95 anos. lProfissão: Administrador(A) Filiação: Joaquim Piedade Pucci e Almira Kasecker Pucci Cônjuge: Ana Julia Garcia Pucci lLocal do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 15:00h

GELSON PIRES 50 anos. lProfissão: Pintor(A) Filiação: Nao Declarado e Azima De Jesus Pires lLocal do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 13:00h

MARIA DAS GRACAS HIPOLITO l68 anos. lProfissão: Lavrador Filiação: Geraldo Ferreira Ribeiro e Elvira Antonio Ribeiro Cônjuge: Jose Hipolito lLocal do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:30h

GILSON FAUSTINO DOS SANTOS l35 anos. lProfissão: Autonomo Filiação: Jose Faustino Dos Santos e Juana Vitor Dos Santos lLocal do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 16:00h

CELSO FRANCISCO ARAUJO CUNHA l61 anos. lProfissão: Vendedor(A) Filiação: Noel Araujo Cunha e Eliza Araujo Cunha lLocal do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 11:00h

PAULO VIEIRA PIOVESANO l64 anos. lProfissão: Jardineiro Filiação: Jose Piovesano e Benedita Vieira Piovesani lLocal do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018

CELSO LUIS MARCONDES l59 anos. lProfissão: Supervisor(A) Produção Filiação: Sebastiao Da Silva Marcondes e Rosa Cremonesi Marcondes lLocal do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018

ODELIR MATIAS PINHEIRO l58 anos. lFiliação: Carlos Matias Pinheiro e Valentina Pinheiro Cônjuge: Elsa Maria Affonso Pinheiro Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018

ILIO RAMIRO HUNDZINSKI l77 anos. lProfissão: Securitário(A) Filiação: Heitor Estanislau Hundzinski e Edelvira Ramiro Hundzinski Cônjuge: Cleoni Tereza Hundzinski lLocal do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 14:00h

MAURO FRANCISCO QUEIROZ l56 anos. lProfissão: Pedreiro Filiação: Laurindo Mendes Queiroz e Idalina Trindade De Freitas lLocal do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018

EUGENIA MARIA DA SILVA l65 anos. lProfissão: Do Lar Filiação: Otavio Rodrigues Fonseca e Maria Rodrigues Do Carmo Cônjuge: Lupercio Bruno Da Silva lLocal do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 11:00h

ALTAIR CARSOSO DOS SANTOS l69 anos. lProfissão: Religioso (A) Filiação: Orquiz Cardoso Dos Santos e Alcedina De Paula Ferreira Cônjuge: Cleusa Maria Silva Dos Santos lLocal do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 22 de Junho de 2018 às 15:00h