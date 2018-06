Falecimentos 21.06.18

RUBENS JOSE DOS SANTOS 48 anos. Profissão: Servente Filiação: Moises Francisaco Dos Santos e Aurora Maria De Brito Santos Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 11:00h

CLEBERSON BUENO DA SILVA 30 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Liberato Fogacao Da Silva e Eva Bueno Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

JOAO BATISTA LORENZI 71 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Maximo Lorenzi e Genoveva Lorenzi Cônjuge: Maria Elena Lorenzi Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

EUGENIA MARIA DA SILVA 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Otavio Rodrigues Fonseca e Maria Rodrigues Do Carmo Cônjuge: Lupercio Bruno Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 15:00h

ADERSON MARCIO DA SILVA 41 anos. Profissão: Analista Filiação: Adahir De Jesus Da Silva e Terezinha Barbosa Da Silva Cônjuge: Adriana Pereira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 09:00h

NANCI TEREZINHA DE SIQUEIRA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alexandre Vargas e Brasilia Vargas Cônjuge: Amauri Rodrigues De Siqueira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 17:00h

ESTER GRANDE CAVALHEIRO 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dalto Olando Grande e Maria Madalena Grande Cônjuge: Tadeu Emilio Cavalheiro Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

IRENE ALICE KRUEGER 73 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Valdemar Hary Krueger e Natalina Rodrigues Krueger Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 22 de junho de 2018

SIDNEY GRABOWSKI 50 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Pedro Grabowski e Emilia Nanias Grabowski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 09:00h

EMILIANO GONCALVES DA SILVA FILHO 71 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Emiliano G.Da Silva e Azize Corina Cordeiro Da Silva Cônjuge: Maria Helena Scherner Da Silva Local do sep.o: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 10:00h

OMAR CAMPOS ALVES NUNES 63 anos. Profissão: Outros Filiação: Alcione Campos Ferreira Nunes e Frieda Alves Nunes Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

PATRICIA CRISTINA PORTELLA DE FREITAS 32 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Rosana Aparecida Portella Cônjuge: Arilson De Freitas Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

EDSON ROSA MARCOLIN 80 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Luiz Marcolin e Yolanda Rosa Marcolin Cônjuge: Etelvina De Lima Marcolin Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

LAURA RIBEIRO FERREIRA 37 anos. Filiação: e Suzana Aparecida Ribeiro Nunes Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quinta-Feira, 21 de junho de 2018

MAURO SERGIO GONCALVES 63 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Etelvino Goncalves e Geny Aguiar Goncalves Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de junho de 2018

FELIPE MARTINS LOPES 19 anos. Profissão: Estudante Filiação: Sinval Domingues Lopes e Adriana Martins Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 17:00h

SIRLEI DO ROCIO DA SILVA 53 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Pereira Da Silva e Maria Cristina Rodrigues Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 14:00h

PEDRO FABIANSKI 72 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Paulo Fabianski e Josefa Fabianski Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

MOACYR ANACLETO DE REZENDE 94 anos. Profissão: Cirurgião(Ã) Filiação: Alvaro Anacleto De Rezende e Rita Raffante De Rezende Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

NARCISA REGATIERI TAVARES 104 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Frederico Regatieri e Maria Casagrande Regatieri Cônjuge: Calvy De Souza Tavares(Falecido) Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

ELIAS PRADO 53 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Hilario Do Prado e Flora Gameleira Dos Santos Prado Cônjuge: Diana Furio Prado Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

NAPOLEAO HOY 73 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Juvenal Hoy e Ernesta Chaves Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

MARISA CORREIA DE OLIVEIRA 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gastao Celestino De Oliveira e Lais Correira De Oliveira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 16:00h

ESMAEL LINS CROPOLATO 67 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Salvador Cropolato e Vergilia Lins Cropolato Cônjuge: Lidia De Moura E Costa Cropolato Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 22 de junho de 2018

MARCELO NOGUEIRA PEREIRA 29 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Flavio Ramos Pereira e Ivanir Nogueira Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

VALDIR SILVA 75 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manoel Silva Sobrinho e Sebastiana Vasconcelos Da Silva Cônjuge: Izaura Silva Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:30h

LEONIDAS VICTOR CROCETTI 88 anos. Profissão: Motorista Filiação: Agostinho Victor Crocetti e Anna Crocetti Cônjuge: Teresa Da Silva Crocetti Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 15:00h

MARIA MOREIRA DA SILVA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jorcelino Moreira Da Silva e Jorcelina Moreira Da Silva Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 15:00h

JOSE MARIA ROSA 70 anos. Profissão: Técnico Saneamento Filiação: Inacio Rosa e Carolina Beira Rosa Cônjuge: Eunice Fonseca Rosa Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 17:00h

GILCELIA MARIA ALVES DE LIMA 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gildo Salvador Alves e Anisia Jose Mara Alves Cônjuge: Antonio Peres De Lima Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 10:30h

OSCAR ALFREDO DA SILVA 71 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joaquim Augusto Da Silva e Zulmira Carminda Da Silva Cônjuge: Salete Terezinha Chaves Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:00h

MARIA DOLORES DE OLIVEIRA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Raimundo Colaco e Joaquina Xavier De Andrade Cônjuge: Benedito Fernandes De Oliveira Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:30h

WILSON GRANATO 84 anos. Profissão: Outros Filiação: Miguel Granato e Carmen Granato Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

PEDRO HERMES 75 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Dimas Hermes e Laudelina Bertholina Hermes Cônjuge: Rosicler Pereti Hermes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:30h

MARINA BRASIL 75 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Pedro Brasil e Maria Teotonia Brasil Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

FLORINDA JORGE 94 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jose Jorge e Ana Chamina Jorge Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

EGLAIR MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Etelvino Dos Santos e Wanda Maria Dos Santos Cônjuge: Joao De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:00h

CONCEICAO LOPES DE ARAUJO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Evaristo Lopes De Moraes e Julia Divina Lopes Cônjuge: Orlando Lima De Araujo Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

CELIO MANOEL DA SILVA 71 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Manoel Quirino Da Silva e Celia Belo Da Silva Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de junho de 2018 às 17:00h

HILDA APARECIDA MICHELETI 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Micheleti e Iracy Rocha Micheleti Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 15:00h

JOSE BARBOSA FILHO 88 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Barbosa e Otavina Padilha Barbosa Cônjuge: Ana Latchuk Barbosa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:30h

ALZIRA SUPLICY ROCHA 94 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Waldemar Porto Suplicy e Maria Lopes Suplicy Cônjuge: Paulino Rocha Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:00h

ACIR BORCK 85 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Carlos Olympio Borck e Palmyra De Lima Borck Cônjuge: Helena Schwanka Borck Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 15:00h

CLAUDEMIR MACHADO DA SILVA 45 anos. Profissão: Carregador(A) Filiação: Angelino Da Silva e Zenilda Machado Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:00h

LIZETE KARATCHUK 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Elias Karatchuk e Paulina Golinski Karatchuk Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

NADYR MARTINS DE BARROS 93 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Sizenando Martins De Araujo e Maria Martins De Araujo Cônjuge: Helio De Barros Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 14:00h

GERSON DA SILVEIRA VEIGA 19 anos. Profissão: Outros Filiação: Gerson Ivan Veiga e Tatiane Rosa Da Silveira Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 17:00h

MARIA JOSE DE LIRA PATRIOTA CORDOURO 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Patriota De Melo Barreto e Evangelina Pereira De Lira Cônjuge: Albino Condouro (Falecida) Local do sepultamento: Parque São Pedro Terça-Feira, 21 de agosto e 2018 às 11:00h

WALDEMAR FRANCISCO CARMINATTI 84 anos. Profissão: Alfaiate Filiação: Pedro Carminatti e Maria Da Graca Queluz Carminatti Cônjuge: Elzita Maria Barbosa Carminatti Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:00h

JOHANN DUCK 88 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Abram Johann Duck e Liese Duck Cônjuge: Maria Jacob Heinrich Duck Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 14:30h

HELENA CHOCIAI 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bernardo Gerszurke e Maria Gerszurke Cônjuge: Miguel Chociai Falecido Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 16:00h

SEBASTIAO DA SILVA MARTINS 68 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Sezinando Martins e Maria Candida Martins Cônjuge: Olaria Pereira Da Luz Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de junho de 2018

DAUTINA RODRIGUES DA SILVA 99 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Vergilio Rodrigues Borges e Malvina Antonia Goncalves Cônjuge: Jao Antunes Da Silva Falecido Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 11:00h

JOAQUIM CORREA 67 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Pedro Correa e Maria Rosa Gaspar Cônjuge: Laura Adelina Castro Correa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 09:00h

OZEIAS COSTA DA SILVA 49 anos. Profissão: Comprador(A) Filiação: Lourenco Paulo Da Silva e Maria Dos Anjos Costa Silva Cônjuge: Claudia Regina Mocelin Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 15:00h