RUBENS BONFIM 64 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Pedro Bonfim e Nair Coelho Bonfim Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 21 de Julho de 2018 às 11:00h

ROSENILSON RIBEIRO ORTIZ 41 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Dos Santos Ortiz e Vilma Ribeiro Ortiz Local do sepultamento: A Definir Sábado, 21 de Julho de 2018 às 09:00h

DANIEL FELIPE KALAROVICZ 27 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Pedro Kolarovicz e Marli Aparecida Kolarovicz Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sábado, 21 de Julho de 2018 às 10:00h

SEBASTIAO FRANCISCO RIBEIRO 71 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Francisco Ribeiro e Alyce De Paula Ribeiro Cônjuge: Maria Divina Ribeiro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 21 de Julho de 2018 às 16:00h

LAURA MESSIAS DA SILVA DE LIMA 86 anos. Filiação: Manuel Messias Da Silva e Belmira Messias De Andrade Cônjuge: Jaquim Bueno De Lima Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 21 de Julho de 2018 às 10:00h

RUI FERNANDO NEITZKE SILVA 44 anos. Profissão: Motorista Filiação: Rui Da Silva e Cecilia Neitzke Da Silva Local do sepultamento: A Definir Sábado, 21 de Julho de 2018 às 17:00h

DOMINGAS DE JESUS DO PRADO LOPES 52 anos. Profissão: Auxiliar Limpeza Filiação: Antonio Amaro Do Prado e Maria Beatriz Prado Cônjuge: Antonio Gilberto Lopes (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 21 de Julho de 2018 às 11:00h

AMAURY CELSO BECKERT 73 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Afonso Beckert e Julia Da Silva Beckert Cônjuge: Eler Beckert Falecida Local do sepultamento: A Definir Sábado, 21 de Julho de 2018

ACIR TULLIO 66 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Antonio Agostinho Tullio e Justimina Dos Santos Tullio Cônjuge: Maria Graci Tullio Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 21 de Julho de 2018 às 10:00h

ODAIR DA SILVA ARAUJO 61 anos. Profissão: Vidraceiro(A) Filiação: Odacir Siqueira Araujo e Maria Da Silva Araujo Local do sepultamento: A Definir Sábado, 21 de Julho de 2018

BERNARDINA GARCIA DA LUZ 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Terixeira e Francisca Teixeira Cônjuge: Joao Nunes Da Luz (Falecido) Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 21 de Julho de 2018 às 14:00h

NAZIRA QUARA 96 anos. Profissão: Técnico Enfermagem Filiação: Kald Quara e Eufrasia Silva De Souza Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

ANA FONSECA 91 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Nao Consta e Maria Fonseca Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

LORENI EICH DA SILVA 57 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Jose Guilherme Eich e Diolinda Tavares Eich Cônjuge: Clarindo Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

BEN HUR VILELA ANCONI 62 anos. Profissão: Medidor(A) Filiação: Nilce Vilela Anconi e Nilce Vilela Anconi Cônjuge: Zuleica Cristina De Lima Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

SIGESMUNDO BIERNASKI 78 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joao Biernaski e Ana Biernaski Cônjuge: Lucia Cesanoski Biernaski Local do sepultamento: A Definir Sábado, 21 de Julho de 2018

IRAN CASAGRANDE 59 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Agenor Luiz Casagrande e Nalmir Casagrande Cônjuge: Rute Silva Santos Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 13:00h

CID ROZSANYI DE MENEZES 78 anos. Profissão: Promotor(A) Filiação: Achilles De Menezes e Iany Rozsanyi De Menezes Cônjuge: Margarida Maria Munhoz De Menezes Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

JOSE MACHADO DA SILVA 54 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Nao Consta e Gerusa Machado Da Silva Cônjuge: Luciene Costa Machado Da Silva Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

JOAO GONCALVES DA LUZ 86 anos. Profissão: Promotor(A) Vendas Filiação: Trajano Goncalves Da Luz e Cecilia Schatzmann Da Luz Cônjuge: Jaci Antonia Martins Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

JOSE DA SILVA 86 anos. Profissão: Guardião Filiação: Jose Luiz Da Silva e Anuncia Ferreira De Lima Cônjuge: Idalina Geronimo Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

SEBASTIANA RODRIGUES DE ALMEIDA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Atilio Dias De Oliveira e Angelina Rodrigues De Oliveira Cônjuge: Odahir Antunes De Almeida Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

ROSELI GONCALVES FRANCA 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Brasilio Goncalves De Oliveira e Maria Da Conceicao Pires Cônjuge: Joao Franca Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 16:00h

MARIA DOLORES DO BONFIN CLEMENTINO 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Antonio Do Bonfim e Maria Lucas Da Conceicao Cônjuge: Jose Antonio Clementino Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 15:00h

ADELAIDE MARIA DE OLIVEIRA 102 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bertolino Francisco De Oliveira e Candida Maria De Jesus Cônjuge: Joao Augusto De Oliveira (Falecido) Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

ANTONIO GONCALVES DIAS 65 anos. Profissão: Manobrista Filiação: Nao Consta e Izabel Luiz Dias Cônjuge: Arivaldina Dos Santos Dias Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS 53 anos. Profissão: Frentista Filiação: Oswaldo Fernandes Dos Santos e Luzineti De Andrade Santos Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

LUIZ HENRIQUE PINHEIRO 50 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Ovidio Alves Pinheiro e Hilda Calonaci De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

GAUDENCIO PEREIRA 79 anos. Profissão: Servente Filiação: e Maria Florencia Pereira Cônjuge: Luiza Goncalves De Souza Pereira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

DOLORES QUADROS DE OLIVEIRA 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Jose De Quadros e Augusta King Cônjuge: Luiz Cesar De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 16:30h

EDISON DE OLIVEIRA MACEDO FILHO 59 anos. Profissão: Juiz De Direito Filiação: Edison De Oliveira Macedo e Maria Clotelvina Portugal Macedo Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 16:00h

MARIA ZILDA BORGES BAHIA 95 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Manoel Braz Sopeiro Borges e Julieta Rangel Sarmento Cônjuge: Cardec Bahia Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 15:00h

JOAO BATISTA DOS SANTOS 69 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Salvador Paulino Dos Santos e Antonia Aparecida Cônjuge: Leoni Azevedo Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

MARIA APARECIDA DA CRUZ 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Izidoro e Angelina Pereira Izidoro Cônjuge: Joao Felix Da Cruz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

ANA ROSA FRANCOSO 34 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Nao Declarado e Vera Regina De Oliveira Francoso Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 16:00h

HELGA BERNECK COAS 69 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Hans Rudolf Von Muller Berneck e Wladislava Von Muller Berneck Cônjuge: Jose Coas Sobrinho Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

TEREZA SOARES DE CARVALHO 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Soares Da Silva e Luzia Beitum Soares Cônjuge: Jose Antonio Dfe Carvalho Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 15:00h

ERNESTO DOS SANTOS LOUREIRO 62 anos. Profissão: Fiscal Segurança Filiação: Manoel Dos Santos Loureiro Filho e Ana Maria Dos Santos Cônjuge: Maria Lucia Rodrigues Loureiro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

DELEUSA NASCIMENTO DUARTE 45 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Lazaro Do Nascimento e Marilda Santos Nascimento Cônjuge: Benedito Geraldo Duarte Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 11:00h

RAUL ANTONIO MOTTER 95 anos. Profissão: Engenheiro(A) Filiação: Manoel Motter e Marina Monastier Motter Cônjuge: Neli Angulski Motter Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 15:00h

ANNA SOKAKEWISKI BREGESKI 98 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Miguel Sokakeski e Joanna Sokakewiski Cônjuge: Miguel Bregeski Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 19 de Julho de 2018 às 10:00h

NISIA KECHILEVISKI DE SOUZA 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Kechileviski e Maria Gimoski Cônjuge: Joa Maria D Esouza Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 11:00h

GILDA NUNES CHAGAS 83 anos. Profissão: Secretária Filiação: Jose Manoel Nunes e Apolonia Rosa Dias Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 15:00h

JOSE THIMOTEO 72 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Augusto Thimoteo e Joana Coutinho Thimoteo Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 17:00h

JOAQUIM DE OLIVEIRA 81 anos. Filiação: Joaquim De Oliveira e Mariana Francisca De Jesus Cônjuge: Valdenice Ferreira De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 16:00h

EDSON PEREIRA ACHE 81 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Joao Ache e Siomara Pereira Ache Cônjuge: Ceci Lopes Ache (Falecida) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 10:00h

LEONILDA PEREIRA DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Joana Pereira Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

LUIZ FLORENTINO DA SILVA 70 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Antonio Florentino Da Silva e Laudelina Maria Da Conceicao Cônjuge: Diva Maria Manoel Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS 44 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Carmelio Ribeiro Dos Santos e Maria De Lourdes Da Rocha Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

MARIA LUISA ALVES 52 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Alves e Anna Pires Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

MARIA CORSETI BROCK 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Roque Corsete Filho e Eliza Paes Corseti Cônjuge: Teodoro Eduardo Brock Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 11:00h

FABIO VIEIRA DOS SANTOS 30 anos. Profissão: Instrutor(A) Filiação: Helio Rosalvo Dos Santos e Wanda Vieira Dos Santos Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 11:00h

MYCHAJLO KRAWTSCHUK 72 anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Sofia Lewko Cônjuge: Marica Krawtschuk Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 19 de Julho de 2018

ROSELI MIRIAN DA LUZ DE LIMA 50 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Da Luz e Trindade De Jesus Dos Santos Luz Cônjuge: Marco Cesar De Lima (Falecido) Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

ADAO KAMPA 65 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Kampa e Lucia Kampa Cônjuge: Regina Maria Kampa Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

ARNOLD TIMMER 67 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Catrinus Timmer e Neeltje Kortleever Cônjuge: Herta Brepohl Timmer Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 11:00h

THIAGO FELIPE LIMA DOS REIS 25 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Claudio Taborda Dos Reis e Carmen Lucia Ferreira De Lima Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

GILBERTO SCHRITTENLOCHER 63 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Martin Schrittenlocher Junior e Margarida Machado Schrittenlocher Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

WAGNER BANDEIRA DA ROSA 23 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Pedro Bandeira Da Rosa e Irene Rosa Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 10:00h

CARMELITA MARIA GONCALVES DE MORAIS 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Otilio Angelo Goncalves e Hilda Goncalves Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

JOSE LAZARINI 99 anos. Filiação: Domingos Jacob Lazarini e Adelia Da Silva Araujo Lazarini Cônjuge: Romana Ceccon Lazarini Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018

DIOMAR LOPES DOS SANTOS 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Lopes De Oliveira e Maria Joana De Oliveira Cônjuge: Joao Maria Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 20 de Julho de 2018 às 10:00h