Falecimentos 19.06.2018

TIAGO OTPS RUFINO 22 anos. Profissão:Servente Filiação: Jilvani Otps e Luiza De Fatima

Rufino Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018

NILDA GUIBET 89 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Jose Wischral e Martha Wischral Cônjuge:

Roberto Guibet Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 20 De

Junho De 2018 Às 10:30h

CARLOS ALBERTO FOGACA 48 anos. Profissão:Operador(A) Máquinas Filiação: Joao Ferreira

Fogaca e Marli Bernadete Negrello Fogaca Local do sepultamento: Paroquial De Umbará

Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018 Às 13:00h

OLINDA HOPFNER 74 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Willi Henrique Hopfner e Targina

Schuhmacher Hopfner Cônjuge: Pedro Joaquim De Castro Local do sepultamento: Municipal

Santa Cândida Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018 Às 09:00h

ELUIS EDUARDO KOPKE GALLIANO 82 anos. Profissão:Funcionário Público Municipal Filiação:

Alfredo Luzzi Galliano e Regina Eloisa Kopke Galliano Cônjuge: Zoraide Lima Galliano (Falecido)

Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às

17:00h

ELTON AMORIM NEVES GOULART 58 anos. Profissão:Bancário(A) Filiação: Cyro Goulart e

Jandira Neves Goulart Cônjuge: Ione Costa Goulart Local do sepultamento: Jardim Da Paz

Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018

ELIZA DA CRUZ ALVES DE BARROS 12 anos. Profissão:Menor Filiação: Andre Alves De Barros e

Eliane Da Cruz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira,

20 De Junho De 2018 Às 11:00h

NEUSA ANDRADE HRYNJCYSYN 70 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Joao Andrade Oliveira e

Licena Ferreira Oliveira Cônjuge: Nelson Hrynjcysyn Local do sepultamento: Paroquial De

Umbará Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018

AZELINDA SAUER LAGO 88 anos. Profissão:Camareira Filiação: Nao Consta e Ana Sauer Kalva

Cônjuge: Avelino Lago (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira,

20 De Junho De 2018 Às 10:00h

DERMIRA ALVES BIANCHINI 80 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Joaquim Alves De Oliveira e

Maria Bueno De Andrade Cônjuge: Benito Bianchini Local do sepultamento: Municipal De

Quitandinha Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018 Às 09:00h

CLYONICE SANTOS DA SILVEIRA 86 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Pedro Arbus Dos Santos e

Escolastica Miranda Dos Santos Cônjuge: Lineu Ferreira Da Silveira Local Do

Falecimento:Hospital – São Vicente Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

NELSON RODRIGUES 62 anos. Profissão:Professor(A) Filiação: Joaquim Rodrigues e Maria Do

Amparo Rodrigues Cônjuge: Sonia Maria Cavalcanti Rodrigues Local do sepultamento:

Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018 Às 10:00h

DIONETTE TREVISAN TONETTI 82 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Pedro Trevisan e Rosa

Scucato Trevisan Cônjuge: Ovalter Tonetti Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira,

19 De Junho De 2018 Às 17:00h Funerária:Redentor (Curitiba) (41) 3322-6395

TANIA MARA DA SILVA 63 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Nao Informado e Margarida Da Silva

Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 De Junho De

2018 Às 09:00h

CLOTARIO DE MACEDO PORTUGAL NETO 81 anos. Profissão:Desembargador Filiação: James

Pinto De Azevedo Portugal e Alice De Macedo Portugal Cônjuge: Aglae Da Silva Portugal Local

do sepultamento: Crematório Vaticano (A Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às

19:00h

SARA AGGE KELLNEr 91 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Felipe Joaquim Agge e Sofia Agge

Cônjuge: Estanislau Kellner Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Terça-Feira, 19

De Junho De 2018 Às 16:00h

AMELIA APARECIDA CICILIATI SABBAG 92 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Pedro Ciciliati e

Maria Contini Cônjuge: Jorge Sabbag Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro

(Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

ELOA RAMOS BASSAN 82 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Delcio Times Ramos e Auta Pereira

Ramos Cônjuge: Valter Antonio Bassan Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 19 De

Junho De 2018

ANTONIO CELESTINO DE LIMA 51 anos. Profissão:Operador(A) Máquinas Filiação: Joao Pedro

De Lima e Enedina Celestina De Lima Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante

Tamandaré) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

DOMINGAS CARVALHO BUENO 75 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Posfirio Augusto De

Carvalho e Joaquina De Assuncao Carvalho Cônjuge: Joao Ermogenes Santos Bueno Local do

sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018 Às 09:00h

AMELIA MACHADO 64 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Reinaldo Soares De Oliveira e Maria

Virginia De Oliveira Cônjuge: Arcendino Machado Local do sepultamento: Universal Necrópole

Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018 Às 09:00h

LINDAMIR BONATO 70 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Jose Cavichiolo e Catarina Pereira

Cavichiolo Cônjuge: Francisco Alcides Bonato Local do sepultamento: Paroquial De Umbará

Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018 Às 09:00h

MIGUEL SCHLICHTING 71 anos. Profissão:Bancário(A) Filiação: Gregorio Schlichting e Dallila

Freitas Macedo Schlichting Cônjuge: Celia Regina Da Silva Local do sepultamento: Crematório

Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 13:00h

IZABEL DE LIMA DA SILVA 73 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Jose Ribeiro De Lima e Francisca

Gomes Cônjuge: Clarindo Francisco Da Silva Local do sepultamento: Paroquial São Marcos

Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

JUVELINA DOS SANTOS BANISKI 92 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Tomas Lucas Dos Santos e

Vitalina Lucas Dos Santos Cônjuge: Augusto Baniski Local do sepultamento: Universal

Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

MARIA INES DE ALMEIDA 57 anos. Profissão:Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Julio Laureano

De Almeida e Zenilda Guilherme De Almeida Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii

(Pinhais) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

JAMIR TELIZ CARNERO 59 anos. Profissão:Pedreiro Filiação: Agripino Alves Carnero e Juvina

Teliz Carnero Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Terça-Feira, 19 De Junho De

2018 Às 16:30h

ANTONIO INCOTT 88 anos. Profissão:Contador(A) Filiação: Daniel Incott e Catharina Incott

Cônjuge: Odete Prado Incott Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência

(Araucária) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 16:30h

JOAO RUTELIONI 78 anos. Profissão:Torneiro Mecânico Filiação: Vicente Rutelioni e

Estanislava Rutelioni Cônjuge: Jacira Camargo Rutelioni Local do sepultamento: Municipal Do

Água Verde Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

VALTER RISCH 60 anos. Profissão:Técnico Têxtil Filiação: Oscar Augusto Risch e Herta Risch

Cônjuge: Siegrid Blank Risch Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Terça-Feira,

19 De Junho De 2018 Às 17:00h

LEONARDO ANTONIO FRANCO 62 anos. Profissão:Advogado(A) Filiação: Ildeburque Franco e

Leda Palladino Franco Cônjuge: Regina Spekla Franco Local do sepultamento: Jardim Da

Saudade I Quarta-Feira, 20 De Junho De 2018

MARIA BELMAIR KAPP 84 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Moyses Schemberger e Ignez

Schemberger Cônjuge: Silvio Kapp Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem

Quarta-Feira, 19 De Junho De 2019 Às 16:00h

REINALDO DJIAN DE MORAES 48 anos. Profissão:Outros Filiação: Jose Augusto De Moraes e

Alice De Moraes Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr)

Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 10:00h

JOVELINA FERREIRA CARDOSO 81 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Roque Pontes De Moraes e

Beatriz Lopes Ferreira Cônjuge: Antonio Cardoso Local do sepultamento: Parque Senhor Do

Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 16:30h

JOAO JOSE DE OLIVEIRA 77 anos. Profissão:Servente Filiação: Jose De Oliveira e Maria Da

Conceicao Cônjuge: Helena Pereira Lima De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do

Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

JOSE IGNACIO BOCHKARIOV 74 anos. Profissão:Motorista Filiação: Juan Bochkariov e Paulina

Cachuko Cônjuge: Odete Avelino Bochkariov Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii

(Pinhais) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 18:00h

JOSE BORGES DE MACEDO 63 anos. Profissão:Funcionário Público Federal Filiação: Israel

Borges De Macedo e Jurema Borges De Macedo Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira,

19 De Junho De 2018 Às 17:00h

HELIA DE OLIVEIRA DE SOUZA 88 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Nao Consta e Eurides De

Oliveira Santos Cônjuge: Antonio Godoy De Souza Local do sepultamento: Municipal Da Cidade

De Origem Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

JUREMA BATISTA REMIZIO TABORDA 65 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Jose Remizio Gomes

e Hilda Batista Remizio Cônjuge: Rene De Freitas Taborda Local do sepultamento: Municipal De

Agudos Do Sul – Pr Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

ELZIRA JOLY DE MORAES 77 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Ernesto Joly e Mercedes Franco

Joly Cônjuge: Palmiro Pereira De Moraes Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde

Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 16:00h

LEOPOLDO SUBTIL DE OLIVEIRA 79 anos. Profissão:Zelador(A) Filiação: Jose De Oliveira

Sobrinho e Palmira Subtil De Oliveira Cônjuge: Olga Lazareviski De Oliveira Local do

sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Segunda-Feira, 18 De Junho De 2018 Às 12:40h

EURICO FERREIRA BORBA 64 anos. Profissão:Autonomo Filiação: Mario Ferreira Borba e

Cacilda Marcondes Borba Cônjuge: Gemail Ferreira Borba Local do sepultamento: Universal

Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 16:30h

ABDO DIB ABAGE 78 anos. Filiação: Nassib Abdo Abage e Barbara Abage Cônjuge: Ironita

Carmen Ghesti Abage Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 19

De Junho De 2018 Às 17:00h

MARLENE DO ROCIO LEMES DIAS 57 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Jose Lemes e Olga Soares

Lemes Cônjuge: Eni Aneli Dias Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-

Feira, 19 De Junho De 2018 Às 14:00h

TANIA MARA PEREIRA ALVES DOS SANTOS SOUZA 43 anos. Profissão:Costureiro(A) Filiação:

Josival Alves Dos Santos e Iraci Pereira Alves Cônjuge: Jorge Da Silva Souza Local do

sepultamento: A Definir Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

LUCIANO VALDEVINO 41 anos. Profissão:Outros Filiação: Nao Consta e Vera Lucia Valdevino

Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às

10:30h

LUCIO DA SILVA 83 anos. Profissão:Comerciante Filiação: Manoel Francisco Da Silva e Maria

Kosloski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às

11:30h

ELENA JERKE 100 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Franklin Pitruci e Nuncia Pitruci Cônjuge:

Oscar Jerke Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 19 De Junho De 2018

Às 17:00h

APARECIDA VIEIRA JORGE 70 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Pedro Vieira e Maria Do Carmo

Da Silva Vieira Cônjuge: Waldomiro Da Silva Brito Local do sepultamento: Cemitério Vaticano

(Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 16:00h

ORACILDO LISBAO 56 anos. Profissão:Soldador Filiação: Mafaldinho Lisbao e Eugusta Lisbao

Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Terça-Feira, 19 De Junho

De 2018 Às 17:00h

HENRIQUE FREIRIA 91 anos. Profissão:Comerciante Filiação: Germano Batista Da Freiria e

Adelaide Silveira Da Silva Cônjuge: Thereza De Andrade Freira Local do sepultamento: Parque

Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 16:00h

VITOR DA SILVA 92 anos. Profissão:Outros Filiação: Nada Consta e Emilia Rutns Da Silva

Cônjuge: Emilia Pinto Da Silva Falecida Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Terça-

Feira, 19 De Junho De 2018 Às 15:00h

HELENA KICE SOARES 67 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Boleslau Kice e Maria Kice Cônjuge:

Silvino Soares Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às

16:00h

JOSE DOMINGOS 92 anos. Profissão:Agricultor Filiação: Augusto Jose Domingos e Maria De

Jesus Cônjuge: Maria Das Dores Domingos Local do sepultamento: Cemitério Jardim

Independência (Araucária) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 15:00h

OLINDIOMAR CUNHA DE BORBA 86 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Claudio Cunha e Ottilia

Boddenberg Cônjuge: Jose De Borba Falecido Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 19

De Junho De 2018 Às 17:00h

JOAO MARIA MARTINS 71 anos. Profissão:Comerciante Filiação: Eduardo Martins Dos Santos e

Ana Vieira Martins Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 19 De Junho

De 2018 Às 11:00h

GUILHERME BARBOSA DE SOLDI 65 anos. Profissão:Operador(A) Máquinas Filiação: Antonio

De Soldi e Lourdes Barbosa De Soldi Cônjuge: Maria Lucia Trevisam De Soldi Local do

sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 16:00h

DALUNA ADAD BRAHIM 94 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Joao Antonio Adad e Marina

Ribeiro Adad Cônjuge: Bachour Brahin Falecido Local do sepultamento: Municipal Do Água

Verde Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 11:00h

BENEDITA CAMPOI SPAGNOLLO 85 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Braz Campoi e Sebastiana

De Mendonca Cônjuge: Armando Spagnollo Falecido Local do sepultamento: Jardim Da

Saudade I Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 14:00h

ENI DRAGO ALVES 81 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Herminio Alves e Geni Santana Drago

Cônjuge: Walkir Costa Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 19 De Junho De 2018

Às 13:00h

DALVA LEANDRO DE OLIVEIRA 73 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Jorcelino Leandro e Vitorina

Leandro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 De

Junho De 2018 Às 17:00h

Orlando Cardoso De Oliveira 87 anos. Profissão:Motorista Filiação: Joaquim Cardoso De

Oliveira e Helena Bernardina De Oliveira Cônjuge: Idalia Sa De Oliveira Falecida Local do

sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 10:00h

ANTONIO ELIAS DE SOUZA 77 anos. Profissão:Vigilante Filiação: Jose Elias De Souza e Cecilia

Maria De Souza Cônjuge: Maria Joana Ferreira De Souza Local do sepultamento: Universal

Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

SUZANA DO NASCIMENTO GALBATTO 33 anos. Profissão:Escrevente Filiação: Leo Fagundes

Galbatto e Tania Mara Araujo Do Nascimento Local do sepultamento: Crematório Perpetuo

Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 14:00h

CARLOS ALBERTO CHAVES SIMAS 72 anos. Profissão:Representante Comercial Filiação: Joao

Frederico Simas e Rosa Ribeiro Chaves Cônjuge: Bernardete Chaves Simas Local do

sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 17:00h

DIRCE RATCO 69 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Vasco Ratco e Genoveva Puchalski Ratco

Cônjuge: Darci Soares Padilha (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão

Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 10:00h

ODETTE DE CASTRO FARIA 88 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Hebrahym Pereira De Castro e

Ercilia Ribeiro De Castro Cônjuge: Francisco Xavier De Faria Local do sepultamento: Municipal

Do Água Verde Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 11:00h

JOSE EDNILSON BATISTA 44 anos. Profissão:Eletricista Filiação: Antonio Alves Batista e

Dejanira Da Silva Batista Cônjuge: Neiva Cristina Severo Local do sepultamento: Universal

Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 13:00h

IZOLDA CARDOSO FERREIRA 89 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Joao Cardoso e Marta

Charneski Cônjuge: Otavio Cordeiro Ferreira Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr

Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 11:00h

ANADIR DE LIMA CORREA 76 anos. Profissão:Do Lar Filiação: Nada Consta e Julia Sizinho De

Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às

13:30h

VANESSA APARECIDA MATTOS PEREIRA 37 anos. Profissão:Recepcionista Filiação: Siro Silino

Pereira e Maria Olivia Mattos Cônjuge: Julio Alexandre Pereira Local do sepultamento:

Cemiterio São Gabriel (Colombo) Terça-Feira, 19 De Junho De 2018 Às 09:30h