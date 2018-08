ALVARO COUTO DE OLIVEIRA 83 Anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Crispim De Oliveira e Acelina Couto De Oliveira Cônjuge: Nilde Pereira Oliveira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

MARIA EUVIRA GARCIA 72 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Braz Garcia e Oracia De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 18 de Agosto de 2018

SAULO SANTOS SIQUEIRA 35 Anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Sebastiao Lourenco De Siqueira e Maria Julia Santos Siqueira Cônjuge: Talita Ribeiro Local do sepultamento: Municipal De Quitandinha Sábado, 18 de Agosto de 2018 às 10:00h

ELI BALCZAK 57 Anos. Profissão: Supervisor(A) Filiação: Nao Declarado e Anita Balczak Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

SILVIA VIEIRA SCHWARTZ 90 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Vieira Sobrinho e Lydia Matzger Sobrinho Cônjuge: Antonio Schwartz Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 18 de Agosto de 2018 às 10:00h

MARIA JOSE BELEZA DE OLIVEIRA 96 Anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Edmundo Genuino De Oliveira e Maria Luisa Beleza De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 16:30h

JACINAN PAUST BOSQUETTI 16 Anos. Profissão: Estudante Filiação: Odair Bosquetti e Jesuane Da Silva Paust Local do sepultamento: A Definir Sábado, 18 de Agosto de 2018 às 15:00h

VERA LUCIA NUNES 66 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Amelia Nunes Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sábado, 18 de Agosto de 2018 às 10:00h

VANDERLEI DA FONSECA CARNEIRO 62 Anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Leobino Da Fonseca Carneiro e Rosa Schilosser Carneiro Cônjuge: Marizete De Souza Carneiro Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

MARA LUCIA DE MORAES LAZAROTO 52 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Flavio De Moraes e Maria Mendes De Jesus Moraes Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

MARIA DE LOURDES RAMOS 73 Anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: e Maria Dos Prazeres Sutil Cônjuge: Rony Ramos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 16:30h

OSWALDO MACHADO 80 Anos. Profissão: Analista Filiação: Martinho Machado e Matilde Machado Cônjuge: Rosicler Leinecker Machado Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

ARILDO FALAVINHA 67 Anos. Filiação: Dorival Falavinha e Iracema Bertolin Falavinha Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

SEBASTIANA BARBOZA DOS SANTOS 78 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Juvenal Barboza Da Silva e Maria Eudocia Da Silva Cônjuge: Joao Dionizio Dos Santos Local do sepultamento: Parque São Pedro Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

HERCILIA PIRES DE MEDEIROS 79 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Salvador Pires Da Cruz e Izaura Pereira De Lima Cônjuge: Joaquim De Medeiros Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 16:30h

RACHEL CORTESE CANEPARO 84 Anos. Filiação: Antonio Cortese e Amelia Chila Cortese Cônjuge: Murilo Portugal Caneparo Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

MARIA JEANETE CURI STABLE 81 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lirio Stable e Nair Curi Stable Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 15:00h

NANCY THEREZA VIDA VIEIRA 83 Anos. Filiação: Manuel Cavalcante Vida e Anna Maria Teixeira Vida Cônjuge: Joao Irany Vieira Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

IOLE TAQUES MOREIRA 87 Anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Altair Virmond Taques e Djanira Ribas Taques Cônjuge: Lourival Moreira Filho Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

NATIELE VIEIRA LEOPOLDINO 12 Anos. Profissão: Estudante Filiação: Valdair De Jesus Leopoldino e Edina Da Silva Vieira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

ROSA MESSIAS SOARES REIS 69 Anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Alcides Messias e Magalona Garcia Do Nascimento Cônjuge: Domingos Soares Reis Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 14:00h

RITA MACHADO WEIGERT 88 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Goncalves Machado e Hortencia Ferreira Machado Cônjuge: Paulo Jose Waigert Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 11:00h

CESAR LUCAS DE OLIVEIRA 61 Anos. Filiação: Urubatan Lucas De Oliveira e Nilda Silva De Oliveira Cônjuge: Vera Lucia Passos Ferreira De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

ANANIAS RODRIGUES MOREIRA 50 Anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: Zenez Moreira e Maria Jose Rodrigues Moreira Cônjuge: Elis Regina Bittencourt Maziel Moreira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 11:30h

AMARILDO DE JESUS 50 Anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Agenario De Jesus e Claudia Odete De Jesus Cônjuge: Lucelia Aparecida Padilha De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

ROBSON DE SOUZA DO NASCIMENTO 32 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Vicente Teixeira Do Nascimento e Vania De Souza Do Nascimento Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 10:00h

EMILIA CHUVISKI 80 Anos. Filiação: Joao Mosson e Miquelina Mosson Cônjuge: Antonio Carlos Chuviski Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 16:00h

MARIA LUIZA IMBELONI DE OLIVEIRA 90 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Artalides Imbeloni e Marieta Pereira Imbeloni Cônjuge: Amaury De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 16:30h

KARIN INEZ LJUNGBERGER 58 Anos. Filiação: Sven Gustav Viktor Ljungberger e Gerda Eleonora Meyer Ljungberger Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

DIONET CABRAL MAESTRELLI 93 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antero Cabral e Julia Cabral Cônjuge: Faustino Maestrelli Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 10:00h

LUZENAIDE MARIA DA SILVA DOS SANTOS 42 Anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Lourival Pereira Da Silva e Sebastiana Maria Da Silva Cônjuge: Benedito Pedro Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 17:00h

FRANCISCA DA SILVA CARVALHO 73 Anos. Filiação: Antonio Francisco Da Silva e Justina Vieira Da Silva Cônjuge: Joaquim Lucas De Carvalho Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 11:00h

OSVALDO APARECIDO ARCANJO SILVA 57 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Luiz Arcajo Da Silva e Lindalva Maria Da Silva Cônjuge: Geni Rosa Silva Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

ALBERTO NERY 85 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Guilherme Nery e Conceicao Videira Nery Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 13:00h

ALICE VILCZAK 72 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vassilio Charnik e Angelina Daczuk Charnik Cônjuge: Casemiro Vilczak Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

JOAO ALFREDO PODOLAK 66 Anos. Filiação: e Paulina Podolak Cônjuge: Nair Mora Brunieri Podolak Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 16:00h

JULIO CARACA 86 Anos. Profissão: Mecânico Filiação: Manoel Jose Caraca e Ana Francisca Caraca Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 10:00h

RICARDO VENERUCI 45 Anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Joao Veneruci e Orcila Rodrigues Veneruci Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 13:30h

JOAO LEONEL DE CARVALHO 87 Anos. Profissão: Outros Filiação: Joaquim Leonel De Carvalho e Sebastiana Amantina Barbosa Cônjuge: Benedita Pereira De Carvalho Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 11:00h

NATALICIA CULPI STIVAL 83 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Antonio Culpi e Serafina Cuman Cônjuge: Antonio Stival Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 14:00h

SUELI RODRIGUES PIRES 39 Anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Benedito Pires e Izabel Rodrigues Pires Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

MANOEL PEREIRA DANTAS 86 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Emelindo Pereira Dantas e Francisca Fagundes Da Silva Cônjuge: Angelina Tadeu Dantas Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 09:00h

NALTI NUNES 78 Anos. Filiação: Raimundo Nunes e Jozina Barbosa Nunes Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 11:00h

NATAL BRASSANINI 91 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Carlos Brassanini e Annunciata Brassanini Cônjuge: Mariana Brassanini Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

LINDOLFO VEIGA 78 Anos. Profissão: Militar Filiação: Jose Veiga e Maria Da Conceicao Ferreira Veiga Cônjuge: Maria Eugenia Veiga Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

VANIRA DOS SANTOS ALVES 54 Anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Manuel Alves Dos Santos e Aparecida Souza Dos Santos Cônjuge: Sebastiao Alves Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 15:00h

MARLI WEICHERT RODRIGUES 72 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Saturnino Jorge Weichert e Laudina Zanlorenzi Weichert Cônjuge: Manoel Valdrigues Rodrigues (Falecido) Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018

SONIA MARIA CECCATTO SCHEN 69 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Odair Costa Schen e Ruth Ceccatto Schen Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018

CASTURINA DE SOUZA LEITE 69 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Norberto Luiz De Souza e Diolinda Brito De Souza Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 10:00h

JORGE LIMA DE ALENCAR 81 Anos. Profissão: Militar Filiação: Luiz Moacyr De Alencar e Guilhermina Lima De Alencar Cônjuge: Roseli Salete Welter De Alencar Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018

TEREZA CORDEIRO DE OLIVEIRA 73 Anos. Profissão: Doméstica Filiação: Joaquim Cordeiro e Menaide Cordeiro Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 09:00h

WALMOR TILLMANN 82 Anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Alvim Tillmann e Carolina Tillmann Cônjuge: Regina Gelinski Tillmann Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 10:00h

EDSON DE ALMEIDA BELOTE 46 Anos. Filiação: e Rita Viana De Almeida Belote Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Sexta-Feira, 17 de Agosto de 2018 às 11:00h