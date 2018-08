ARLETE DE OLIVEIRA LAGO 80 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Abel Antunes De Oliveira e Valdomira Matias De Oliveira Cônjuge: Carmosito Da Silva Lago Local Do Sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 11:00h

JOAQUIM TARCISO RIBEIRO 79 anos. Profissão: Motorista Filiação: Argemiro Inacio Ribeiro e Maria Jose Ribeiro Cônjuge: Maria Joana Ribeiro (Falecida) Local Do Sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018

MARLUS CESAR PRUDLIK 68 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Osvaldo Prudlik e Rosa Banack Prudlik Cônjuge: Solange Mari Camargo Prudlik Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 15:00h

PEDRO ANTONIO RODRIGUES 70 anos. Profissão: Taxista Filiação: Antonio Rodrigues Amorin e Ana Arminda De Jesus Cônjuge: Neiva Maria Rodrigues Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 14:00h

MARGARIDA SANTOS WAGNER 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Irionides De Souza Santos e Argemira Virgilia Do Carmo Santos Cônjuge: Pedro Wager Local Do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 09:00h

ANALIA MENESES CAVALHEIRO 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Alves De Meneses e Adorina Gomes De Novais E Meneses Cônjuge: Genilto Cavalheiro Local Do Sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 15:00h

SERGIO AUGUSTO KALINOWSKI 55 anos. Profissão: Outros Filiação: Floriano Kalinowski e Dolores Kalinowski Local Do Sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 10:00h

ANTONIA FERREIRA DE BRITTO 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Fermino Ferreira e Maria Gertrudes Cônjuge: Bento De Britto Falecido Local Do Sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 10:00h

ISAQUE COSTA MENDES 38 anos. Profissão: Técnico Informática Filiação: Luiz Carlos Pereira Mendes e Geiza Costa Mendes Cônjuge: Ana Barbara Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 10:00h

ARCI POFFO 80 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Severino Poffo e Maria Poffo Cônjuge: Telma Genoveva Poffo Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 11:00h

DEIGLA CERIDIANE MACHADO 39 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Cenirio Jose Machado e Miria Onice Mariques De Lima Local Do Sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 15:00h

MARCELE GONCALVES 32 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Nada Consta e Maria Unorio Goncalves Cônjuge: Renato Antonio De Lima Local Do Sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 09:00h

SEBASTIAO VITOR DE OLIVEIRA 75 anos. Profissão: Frentista Filiação: Vicente Rangel De Oliveira e Geralda Expedita De Oliveira Cônjuge: Lourdes Brunieri De Oliveira Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 11:00h

LORETO MAIA DA SILVA FILHO 62 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Loreto Maia Da Silva e Vitalina Maria Da Silva Cônjuge: Joseane Aparecida Da Silva Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 08:00h

ALESSANDRA MACHADO DE CHAVES 31 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Emilio Paizani De Chaves e Geni De Deus Machado De Chaves Cônjuge: Reinaldo Emidio Machado Local Do Sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 15:00h

JAIR RODRIGUES GOMES DA SILVA RAMALHO 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Roberto Ramalho e Maria Trindade Gomes Da Silva Local Do Sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 10:00h

PAULO VICENTE DE SOUZA 82 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Lino Vicente De Souza e Ana Maria De Jesus Cônjuge: Cecilia De Carvalho Souza Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 14:00h

JOAO MARIA ALVES DOS SANTOS 73 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joao Alves Dos Santos e Julia Ribeiro Cônjuge: Anita Carvalho Dos Santos Local Do Sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 10:00h

MICHEL PLATINI DO NASCIMENTO 27 anos. Profissão: Confeiteiro(A) Filiação: Clodoaldo Aparecido Do Nascimento e Loriane Do Rocio Alves Nascimento Local Do Sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

MARIA CELINA PERALTA DE GURAL 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Andres Lucio Peralta e Felisa Megias Cônjuge: Claudio Julio Gural Local Do Sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

ADAO GABRIEL 79 anos. Profissão: Ajustador Filiação: Vicente Ferreira Da Silva e Anardina Maria Da Rosa Local Do Sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018

DOUGLAS DE OLIVEIRA MACHADO 21 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Deozir Miranda Machado e Rosana Miranda De Oliveira Local Do Sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

QUELVIN HANDREIUS STRATMANN 21 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Wilson Almir Stratmann e Andreia Da Aparecida Baldo Local Do Sepultamento: Cemiterio Contenda Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

JOSE DE FARIA 62 anos. Filiação: Nao Consta e Maria Goncalves De Faria Cônjuge: Maria Pereira Sales Local Do Sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

TEREZINHA DIAS SANTOS 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Vidalvina Dias Cônjuge: Antonio Ribeiro Dos Santos Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

CONSTANTINO RAIMUNDO 91 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Raimundo e Lauriana Maria Moreira Cônjuge: Magdalena Lichmann Raimundo Local Do Sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 10:00h

MIGUEL GOMES 67 anos. Profissão: Outros Filiação: Raimundo Gomes e Ana Rodrigues De Paula Cônjuge: Maria De Fatima Oliveira Gomes Local Do Sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

ANGELINA GEFER DA COSTA 52 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Matias Gefer e Alexandrina Costa Gefer Cônjuge: Atila Moreira Da Costa Local Do Sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

JULIANO CASSIANO FARRAPO 22 anos. Profissão: Estudante Filiação: Clemir Blaquenei Cassiano Farrapo e Leonir Lourenco Cassiano Farrapo Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

LUIZ CARLOS ALVES DE QUADROS 41 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Valdir Alves De Quadros e Aurea De Albuquerque Alves Cônjuge: Marilda Pires De Lima Local Do Sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 16:00h

RUBENS CARDOSO 68 anos. Profissão: Taxista Filiação: Elisio Jose Cardoso e Leonida Lidia De Melo Cônjuge: Regina Machado De Oliveira Local Do Sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

RENATO CORREA 52 anos. Profissão: Motorista Filiação: Aril Correa e Antonia Lopez Correa Local Do Sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

JOAO BATISTA DE MATOS 61 anos. Profissão: Outros Filiação: Alvim Ezidio De Matos e Altamira Pontes De Matos Local Do Sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 16:00h

Saara Cardoso Da Costa 23 anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: Jose Jorge Da Costa e Rosana Cardoso Da Costa Local Do Sepultamento: Parque São Pedro Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

SIBILA RIVERA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Setembrino Maciel e Donatilla Dos Santos Maciel Cônjuge: Vicente Rivera Filho Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 19:00h

GENI MASSOLIN 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Tissot e Ana Tissot Cônjuge: Luiz Massolin (Falecido) Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 16:00h

FRANCISCO FERREIRA GONCALVES 72 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Sebastiao Ferreira Goncalves e Leonidia Maria Ferreira Cônjuge: Neuza Maria Vieira Goncalves Local Do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

JOSE ALCERIO GONCALVES DE OLIVEIRA 58 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Avelino Goncalves De Oliveira e Maria De Andrade De Oliveira Cônjuge: Ana Damasio Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

FRANCISCA DE SOUZA BARROS 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Jose De Souza e Ceficia Leite Mendonca Cônjuge: Alcides Soares Local Do Sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

ILUIL MACHADO 73 anos. Filiação: Durvalino Machado e Emilia De Campos Machado Cônjuge: Zilda Da Silva Machado Local Do Sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

BERNARDINA COSTA PRADA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Palmiro Rodrigues Da Costa e Honorata Martins Da Silva Cônjuge: Heitor Prada Local Do Sepultamento: Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 11:00h

CELINA ROCHA DE CARVALHO 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Ferreira Da Rocha e Lucinda Ferreira Dias Cônjuge: Joaquim Lirio De Carvalho Local Do Sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

MARIA DE LOURDES REIS ALARCAO 91 anos. Filiação: Julio Reis e Thereza Magdalena Reis Cônjuge: Orlando Carlos Alarcao Local Do Sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

JOAO LUCAS DE OLIVEIRA LEITE 4 anos. Profissão: Menor Filiação: Jose Leite E Silva e Vera Lucia De Oliveira E Silva Local Do Sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

CARLOS ALBERTO ROSA 48 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Ataliba Rosa e Norma Gertrudes Rosa Local Do Sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018 às 17:00h

LAZARO RIBEIRO DA SILVA 48 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Jose Ribeiro Da Silva e Maria Jose Da Silva Cônjuge: Eunice Popowski Local Do Sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

CLAUDIO IVAN SOARES DA SILVA 50 anos. Profissão: Motorista Filiação: Santos Pinheiro Da Silva e Joaquina Soares De Oliveira Local Do Sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

WALDIR POPOVICZ 66 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Popovicz e Josefa Batista Popovicz Cônjuge: Leandra Dos Santos Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

REINHARD HEINRICH KORTE 87 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alfredo Korte e Wanda Korte Cônjuge: Anelise Korte Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

JOSE MARIO DA SILVA 40 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Francisco Furquim Da Silva e Palmilia Trindade Da Silva Local Do Sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR 38 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Jose Antonio Ferreira e Halina Wanda Ferreira Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 17:00h

BENVINDA JUNGLES BUENO 84 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Joaquina Jungles Goncalves e Maria Jungles De Lima Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

MARIA POLONIA PRECESKI 93 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao Preceski e Josefa Preceski Local Do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 15:00h

RAIMUNDO DAMASCENO DA COSTA FILHO 42 anos. Profissão: Soldador Filiação: Raimundo Damasceno Da Costa e Peregrina Damasceno Da Costa Local Do Sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

TEREZINHA DE MATOS 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Matos e Osvaldina Thibes De Matos Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 11:00h

IVANY AQUINO GOMES 53 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Antonio Acilon Gomes e Ana Lucia Aquino Gomes Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 16 de Agosto de 2018

EDUARDO CALIZARIO DA SILVA 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcolino Calizario Da Silva e Maria Madalena Da Silva Local Do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 15:00h

ANDRE LUIZ CAMPOS DE SOUSA 59 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jose Ferreira De Sousa e Aryza De Campos Ferreira De Sousa Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

VERONICA IVANIKI WOLFF 81 anos. Profissão: Auxiliar Enfermagem Filiação: Gregorio Ivaniki e Olga Volochon Ivaniki Cônjuge: Eduardo Wolff Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 10:00h

ANTONIO CELINI 88 anos. Filiação: Antonio Celin e Otima Maria Cônjuge: Maria Aurora Da Maia Local Do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018

JUCIMARA ZIMMERMANN 45 anos. Filiação: Dirceu Celestino Zimermann e Alba Da Maia Zimmermann Local Do Sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 10:00h

PEDRO MARTINS 90 anos. Profissão: Inspetor(A) Qualidade Filiação: Aristides Martins e Catharina Martins Cônjuge: Nice Martins Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 11:00h

JOAO MILTON MARA 66 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Eduardo Mara e Avelina Soares Da Silva Local Do Sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 10:00h

MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Miguel Ribeiro e Maria Das Dores Cônjuge: Lorival Gomes Do Nascimento (Falecido) Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 14 de Agosto de 2018 às 16:30h

MARIA DE JESUS CASADO FERREIRA 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leoncio Ferreira Alves e Amalia Casado Ferreira Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 às 08:00h