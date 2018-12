RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Ferreira Da Silva e Maria Candida Cavalcante Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 09:00h

GASPARINO BARBOSA PINTO 81 anos. Profissão: Outros Filiação: Agustinho Barbosa Pinto e Leonor Pereira Pinto Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 15:00h

ALAIR LOURDES SENTONE 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alfredo Sentone e Anna Sentone Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 10:00h

CLEVERSON DO CARMO 34 anos. Profissão: Servente Filiação: Izaque Do Carmo e Rosa Da Silva Do Carmo Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 14:30h

JULIO LIPINSKI 98 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Miguel Lipinski e Francisca Lipinski Cônjuge: Maria Carmela Gasparin Lipinski Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 10:00h

JURANDIR BARBOSA 61 anos. Filiação: Joao Maria Barbosa e Danuta Kuszelewska Barbosa Cônjuge: Sueli Da Luz Da Silva Barbosa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 10:00h

LUIZ GILBERTO SCHUERTZ 69 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Flaviano Ozorio Schuertz e Lydia Alves Schuertz Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 15:30h

AMELIA ROSA DOS SANTOS DEA 91 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Alves Dos Santos e Aurora Costa Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018

ILZE BARBOSA FANCHIN 79 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Paulo Barbosa e Ester Queiroz Barbosa Cônjuge: Marcos De Luca Fanchin Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 10:00h

MARINETE FRANCISCA DA SILVA MORAES 85 anos. Filiação: Jose Francisco Da Silva e Maria Quiteria Da Silva Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 14:00h

JOSE APARECIDO DA SILVA 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Pedro Da Silva e Maria Pereira Da Silva Cônjuge: Odete Ferreira Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 10:00h

NEVADA DARIF SCHOTT FILIPPETTO 84 anos. Filiação: Carlos Schott e Esperanca Schott Cônjuge: Osvaldo Filippetto Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 15:00h

VILMA IRENO RIBEIRO 57 anos. Profissão: Auxiliar Contabilidade Filiação: Sebastiao De Jesus Ireno e Miraita Ortiz Ireno Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 10:00h

ADELMO JOSE MARTINS 71 anos. Filiação: Juventino Rodrigues Martins e Olga Schellin Martins Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

SIDNEI SKARBEK 57 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Casemiro Skarbek e Lindamir Camargo Skarbek Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Al. Tamandaré-Pr) Sábado, 15 de dezembro de 2018 às 17:00h

VALDINA CROCETTI 84 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Miguel Mireski e Maria Esvalda Mireski Cônjuge: Renato Rubens Crocetti Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 13:00h

GERALDA NOGUEIRA DA SILVA 86 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Manoel Nogueira Da Silva e Francisca Romana Da Silva Cônjuge: Joaquim Araujo Sa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

MIRETY MARIA XAVIER 80 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Eurides Rodrigues Xavier e Clotilde Muller Cônjuge: Nascimento Carradore Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

MARINA COSTA BORELLI 84 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Januario Borelli e Marina Costa Borelli Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

BRUNO FERNANDES DE ARRUDA SILVA 30 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Aluizio Gonsaga Da Silva e Sueli Correia De Arruda Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 16:30h

JONAS GILSON NUNES 50 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Nao Consta e Sebastiana Nunes Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 13:00h

ALCEU SILLA 69 anos. Profissão: Outros Filiação: Luiz Silla e Dalzira Silla Cônjuge: Clotilde De Fatima Cordeiro Local do sepultamento: Cemitério Da Sede Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

IVO ANTONIO PELLANDA 74 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Romulo Antonio Octavio Pellanda e Maria Jose Pellanda Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

HELENA DE OLIVEIRA SCABIO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olegario De Oliveira Franco e Francisca De Oliveira Franco Cônjuge: Joao Scabio Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

JOICE FABIANE HAFEMANN 40 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Nelson Hafemann e Hildete Maria Hofemann Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 16:00h

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Vieira De Carvalho e Lourdes Ferreira De Carvalho Cônjuge: Luiz Lopes Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

ANTONIO CARLOS DOS REIS 66 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Dinarte Almeida Dos Reis e Vivina Ferreira Da Silva Cônjuge: Mercinda De Souza Reis Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 16:30h

JOAO CARLOS VIDAL 59 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Amadeu Vidal e Zaira Ramos Vidal Cônjuge: Arlene Vidal Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 13:00h

ALFREDO ALVES DOS SANTOS 82 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Elias Alves Dos Santos e Izabel Alves Da Luz Cônjuge: Margarida Oliveira Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

NEUZA LOPES DA SILVA PROENCA 70 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Jose Oliveira Da Silva e Maria Lopes Cônjuge: Anaeles De Oliveira Proenca Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

MARIA GERONASSO JORGE 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eduardo Geronasso e Felicia Blauchett Geronasso Cônjuge: Elias Jorge São Francisco De Paula Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 15:00h

DONATO DE OLIVEIRA DE CARVALHO 79 anos. Profissão: Motorista Filiação: Benedito Oliveira De Carvalho e Maria Aparecida De Mota Cônjuge: Maria Do Nascimento De Carvalho Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 16:00h

FLAVIO ALVES DA CRUZ 40 anos. Profissão: Servente Filiação: Luiz Alves Da Cruz e Maria Alves Do Carmo Vasconcelos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 11:00h

LENI IRIK 54 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Hilton Acir Irik e Luciola Lemiska Irik Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 11:00h

DIOGO VICTORIO PRODOCIMO 24 anos. Profissão: Outros Filiação: Almir Prodocimo e Eliane Aparecida Marques Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

ALBINO GOMES DE ARAUJO 84 anos. Filiação: Jose Leocadio De Araujo e Maria Gomes Da Silva Cônjuge: Presilina Evangelista Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 15:00h

CARLO BENIAMINO TREVISAN 83 anos. Filiação: Luigi Trevisan e Santa Maria Francescotto Cônjuge: Marlene Trevisaan Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 16:30h

DIKSON RODRIGUES DOS SANTOS 26 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Nada Consta e Rosimeire Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

RAFAEL PEREIRA TAVARES 28 anos. Profissão: Servente Filiação: Brasilino Pereira Tavares e Maria Cristina Da Silva Tavares Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 17:00h

CELSO GONCALVES 80 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ozorio Goncalves e Carmem Goncalves Cônjuge: Ilda De Melo Goncalves Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 09:00h

RONALDO LIPAUS LAUDINO 43 anos. Profissão: Outros Filiação: Olicio Laudino e Veronica Lipaus Laudino Cônjuge: Adriana De Lima Lipaus Laudino Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 13 de dezembro de 2018 às 17:00h

LUIZ LEMBERG SOBRINHO 74 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Emilio Lemberg e Analia Lemberg Cônjuge: Bernardete Lemberg Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 11 de dezembro de 2018 às 16:00h

MARIA OLINDA DE LIMA 66 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Maximiano e Francisca Maria De Jesus Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 10:00h

JOELSON ROSA MARQUES 60 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Maria Marques e Osmilda Rosa Marques Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Quarta-Feira, 12 de dezembro de 2018 às 10:30h3