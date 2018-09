LEONIR MARCOS SANTOS 54 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Adao Oliveira Santos e Nair Da Silva Santos Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 16:00h

DARCY RISSATTO 92 anos. Filiação: Antonio Rissatto e Regina Rissatto Cônjuge: Lourdes Maria Rissatto Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 17:00h

RACHEL MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Frederico Mayer e Henriquetta Mayer Cônjuge: Vilson Rodrigues De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 11:00h

RENATE NUNES 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Guntar Kuigendorf e Rosa Kuigendorf Cônjuge: Joao Malben Nunes Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 11:00h

YEDA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 95 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Alcindo Teotonio De Oliveira e Emma De Oliveira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 10:00h

JULIA CASTORINA DOS SANTOS 78 anos. Profissão: Diarista Filiação: Florentino Miranda Dos Santos e Maria Augusta De Souza Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 15:00h

ANELIZE PEREIRA DA SILVA 15 anos. Profissão: Estudante Filiação: Eurico Da Silva e Eva Aparecida Pereira Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 11:00h

DURCE MARIA DE JESUS 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Cecilio De Arvalho e Eugenia Ribeiro De Carvalho Cônjuge: Joao Paulo De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 16:00h

SUELI DOS ANJOS ZUCONELLI FONSECA 66 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Candido Luiz Zuconelli e Ondina Dos Anjos Zuconelli Cônjuge: Carlos Martins Fonseca Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 10:00h

SERGIO MARQUES DE OLIVEIRA 68 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Milton Marques De Oliveira e Ozelah Marques De Oliveira Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018

SONIA MARIA NEGRAO PEREIRA 58 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Procopio Teixeira Negrao e Luzia Recio Negrao Cônjuge: Nilton Gomes Pereira Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 10:00h

ZOIA NOVACOSKY 98 anos. Profissão: Outros Filiação: Parthenio Smola Valentin Cuts e Vera Smola Cuts Cônjuge: Basilio Novacosky Sobrinho Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 11:00h

IVETE MARIA SIMONATO 56 anos. Filiação: Aquilino Simonato e Matilde Machado Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 17:00h

SILVIA MARA HLATKI DE QUEIROZ 49 anos. Profissão: Agente Turismo Filiação: Nicolau Hlatki e Elza Leffer Cônjuge: Ailton Ribeiro De Queiroz Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 17:00h

JOSEPH GALIANO 79 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Eugene Galiano e Rose Marie Sanchez Cônjuge: Helene Tumeo Galciano Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 17:00h

DOROTEA SOMMER RUTHES 70 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Eberhard Sommer e Ester Bichels Sommer Cônjuge: Laurindo Ruthes Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 17:00h

IZABEL MARIA DE JESUS MARCELINO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Da Costa Carvalho e Marcelina Maria De Jesus Cônjuge: Joao Cezario Marcelino Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 13 de Setembro de 2018 às 09:00h

LUCIO MANOEL STEIN FERREIRA REGO 48 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Laertes Ferreira Rego e Vera Das Gracas Stein Ferreira Rego Local do sepultamento: Guarituba (Piraquara) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 16:00h

MOACIR DE MEDEIROS GOMES JUNIOR 37 anos. Profissão: Motorista Filiação: Moacir De Medeiros Gomes e Zuleide Maria De Oliveira Gomes Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018

LUIZ ANTONIO MARCHIORATO 82 anos. Filiação: Pedro Marchiorato e Veronica Lissa Cônjuge: Sirley Marchiorato Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 16:30h

HELIO CARMELIO DAL SANTO 56 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Abrao Adao Dal Santo e Ana Gatto Dal Santo Cônjuge: Marinice Aparecida Camargo Dal Santo Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 17:00h

EDULY REGINATO ROSS 88 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Eduardo Domingos Reginato e Lydia Bastos Reginato Cônjuge: Jose Carlos Ross (Falecido) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 17:00h

RUTH LIBERATO ALVES 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nathalio Liberato e Nathalia Pires Da Silva Liberato Cônjuge: Ari Vitor Alves Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018

JOAQUIM ALVES DE SOUSA 96 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jesuino Alves e Josefa Maria De Jesus Cônjuge: Adelaide Costa De Jesus Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 13:00h

ILDA PEREIRA RIBEIRO 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Pereira Ribeiro e Izaura Correa Ribeiro Cônjuge: Jose Ribeiro Da Silva ()Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 11:00h

HENRIQUE MEISTER NETO 69 anos. Filiação: Carlito Arthur Meister e Yolanda De Andrade Meister Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 17:00h

DAVI TEIXEIRA DE CRISTO 74 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joao Teixeira De Cristo e Joana Ribeiro De Cristo Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018

MARIA DE DEUS RODRIGUES DE LIMA 91 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Rodrigues De Lima e Sebastiana Rodrigues Ferreira Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 11 de Setembro de 2018

LUIZ CARLOS DE AZEVEDO DE ABREU 65 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Luiz De Abreu e Maria De Francisca De Azevedo De Abreu Cônjuge: Maria Francisco De Azevedo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 10:00h

LUZIA APARECIDA DE MIRANDA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Roque Caetana Filho e Delfina Pereira Cônjuge: Milton Barbosa De Miranda Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 09:00h

MARIA TEREZA DE SOUZA CAPONI 80 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Lazaro Galdino De Souza e Malvina Goncalves De Souza Cônjuge: Elcidio Jose Caponi Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 10:00h

ELVIRA JAWAROSKI 20 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Andre Jawaroski e Apolonia Jawaroski Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018

ANAZORA COSTA GOMES 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Salvador Cidral Da Costa e Geraldina Maria Camacho Da Costa Cônjuge: Salvador Gomes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018 às 10:00h

MELANIA GLUS KARWOSKI 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Tadeu Glus e Veronica Glus Cônjuge: Flavio Fernando Karwoski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018

ADHAURY HENRIQUE DA SILVA 58 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Carlos Da Silva e Maria Marcelino Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 12 de Setembro de 2018