Falecimentos 11.05.2018

ELTON RODRIGUES 72 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Elias Antonio Rodrigues e Petronilla Santos Rodrigues Local do sepultamento: A Definir Sábado, 12 de maio de 2018 às 11:00h

ARLETTE GRITEZ HAINOSZ 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Domingos Grittez e Herminia Grittez Cônjuge: Pedro Hainosz Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 12 de maio de 2018 às 10:00h

SIDNEI DE SOUZA ANJOS 71 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Jose Pereira Dos Anjos e Nadir De Souza Dos Anjos Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 12 de maio de 2018 às 09:30h

MYRIAN GEVAERD DE OLIVEIRA 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Sergio Vieira Gevaerd e Consuelo Cerqueira Lima Gevaerd Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sábado, 12 de maio de 2018 às 11:00h

IRENE MERCEDES HEIL 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Reinaldo Juppe e Ely Juppe Cônjuge: Artur Heil Local do sepultamento: A Definir Sábado, 12 de maio de 2018 às 11:00h

NESTOR GUIMARAES PIMENTA 86 anos. Filiação: Carlos Da Costa Pimenta e Rita Guimaraes Pimenta Cônjuge: Ivete Namen Pimenta Local do sepultamento: Municipal De Ponta Grossa – Pr Sábado, 12 de maio de 2018 às 11:00h

DIRCE DELURDES BOMBARDA 70 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Adelino Bombarda e Maria Panise Cônjuge: Antonio Rodrigues Carneiro Falecido Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sábado, 12 de maio de 2018 às 09:00h

BIANCA APARECIDA DA SILVA 11 anos. Filiação: Deusdet Candido Da Silva e Roseli Aparecida De Jesus Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 12 de maio de 2018 às 09:00h

MIGUEL ALVES ARANHA 88 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jeronimo Alves Aranha e Izabel Soares Alves Aranha Cônjuge: Elza Vicente Aranha Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 12 de maio de 2018 às 11:00h

HERONDINA MIRANDA MARTINS 98 anos. Profissão: Servente Filiação: Nada Consta e Hortencia Candida Da Conceicao Cônjuge: Pedro Januario De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

AUREO DE FREITAS DORNELLES 95 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Agostinho Dornelles Sobrinho e Maria Candida De Freitas Dornelles Cônjuge: Catharina Louzada Dornelles Local do sepultamento: Parque São Pedro Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

JUAREZ BAPTISTEL DO PRADO 64 anos. Filiação: Jose Do Prado e Elza Baptistel Do Prado Cônjuge: Maria Josefina Gabardo Do Prado Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 16:30h

HENRIQUE FELISBERTO THOMAZZI NETO 10 anos. Profissão: Menor Filiação: Davi Henrique Thomazzi e Adriana Aparecida Goetten De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 11 de maio de 2018

MARIA ADRIANA BONATTO 93 anos. Filiação: Antonio Joaquim Machado e Ana Maria Do Vale Cônjuge: Avelino Bonatto Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

IVANILDE GOES 67 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Jose Teixeira Goes e Maria Lindaura De Jesus Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

IVONE PEDROSO FINKENZIEPER 85 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Oscar De Abreu Finkenzieper e Joaquina Pedroso Finkenzieper Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 15:30h

HANS TIETJEN 96 anos. Filiação: Carlos Tietjen e Frieda Margarida Tietjen Cônjuge: Lidia Apolinario Tietjen Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 15:30h

ALTAIR CARVALHO 83 anos. Profissão: Motorista Filiação: Waldomiro Carvalho e Paulina Gomes Carvalho Cônjuge: Neiva Pinheiro Carvalho Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 15:00h

GILMAR FERNANDO DA ROCHA 41 anos. Profissão: Motorista Filiação: Manoel Adao Da Rocha e Maria Eva Lima Da Rocha Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

ROBSON FAJARDO CZAJA 52 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Theodoro Czaja e Joanna Fajardo Czaja Cônjuge: Dalci Lourdes Dawies Czaja Local do sepultamento: Cemiterio Tomas Coelho (Araucária) Sexta-Feira, 11 de maio de 2018

CARLOS ROBERTO THOMAZI 60 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Edelseu Thomazi e Glacyr Teresinha Thomazi Cônjuge: Luciene Da Cunha Thomazi Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 14:00h

MARIA FAGUNDES CORREA 112 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Antonio Fagundes Correa e Maria Fidelis Correa Cônjuge: Antono Fagundes Correia (Falecido) Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

DOLORES DIAS LOPES MIGUEL 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Lopes Farinhas e Rosa Dias Lopes Cônjuge: Renato Maria Miguel Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

MILTON MOREIRA RIBAS 59 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Duarte Ribas e Nelcy Moreira Ribas Cônjuge: Rosi De Souza Nunes Ribas Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h

CLAIR ANTONHETA PASA 75 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Afonso Francischelli e Clari Bossardi Francischelli Cônjuge: Getulio Angelo Pasa (Falecido) Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 14:00h

ALEXSANDRO FIGUEIREDO 38 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Jose Figueiredo e Maria Aparecida De Jesus Figueiredo Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 09:00h

CARMELITA CAVALHEIRO DE FARIA 93 anos. Profissão: Outros Filiação: Demetrio Simoes Cavalheiro e Esther Rodrigues Cavalheiro Cônjuge: Pedro Silvio Teixeira De Faria Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 11:00h

DIVA DUGONSKI RASMUSSEN 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Leocadia Dugonski Cônjuge: Acyrdo Rasmussen Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 15:00h

JORGE ALCARDE FILHO 42 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Jorge Alcarde e Odete Gouvea Alcarde Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 16:00h

ANTONIO SIVONEI DE LORENO 54 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Donato Altino De Loreno e Lili De Souza Cônjuge: Irene Rodrigues De Moraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 14:00h

EGLAIR GRACIOSA 80 anos. Profissão: Outros Filiação: Jacintho Raphael e Martha Raphael Cônjuge: Walter Simas Graciosa (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 14:00h

DVORA KERTZMAN 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Isaac Kertzman e Beila Kertzman Local do sepultamento: Israelita Do Umbará Sexta-Feira, 11 de maio de 2018

GIL ROBERTO SILVA 75 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Avelino Silva e Leopoldina Silva Cônjuge: Maria Aparecida Jeronimo Silva (Falecida) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 14:00h

LUCIA DE FATIMA FERREIRA 56 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Eugenio Da Silva e Rosa Cardoso Da Silva Cônjuge: Osni Ferreira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 10:00h

VERA LUCIA DE PAULA CASTANHO 60 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Alziro De Paula Castanho e Helena Pacheco De Paula Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 11 de maio de 2018 às 17:00h