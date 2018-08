GENTIL LOPES 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Benedito Lopes e Maria Clara De Oliveira Cônjuge: Cleide Maria Lopes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 9 De Agosto De 2018

LUIZ CARLOS BONAROSKI 68 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Adolfo Bonaroski e Luizinha Bonaroski Cônjuge: Nina Rosa Bonaroski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018 às 09:00h

CARLOS SALTURI 71 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Pedro Salturi e Maria Rosa Broto Salturi Cônjuge: Maria Isabel Sforza Salturi Local do sepultamento: Tranqueira Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018

FERNANDO ALVES CORREIA 35 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Sebastiao Alves Correia Filho e Maria De Lourdes Machado Teixeira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018

MARIA ESTHER BRANDALISE 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Augusto Polydoro e Angela Malucelli Polydoro Cônjuge: Cyro Brandalize (Falecido) Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 09:00h

DIOLINDA HENGLES MARTINS 68 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Agostinho Hengles e Inacia De Souza Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018

MARIA CAPOLLETTI PLETZ 93 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Angelo Capolletti e Romana Gaellegari Cônjuge: Waldemar Pletz Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018

CLAYTON DE JESUS GANZERT 88 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Alberto Ganzert e Amelia Fabricio Ganzert Cônjuge: Hercy Pereira Ganzert Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018

CLEMENTINA MACHADO ESTER 84 anos. Filiação: Jose Avelino Machado e Ermelina Rosa De Souza Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018 às 09:00h

ANDERSON KLEITON HAUSCHILD DA SILVA 29 anos. Profissão: Outros Filiação: Martinho Adolfo Da Silva e Ligia Beatriz Hauschild Da Silva Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018 às 09:00h

DORIS SOUZA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eduardo Souza e Idalina Souza Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018 às 09:00h

JOHN KLEBER ROCHA AQUINO 33 anos. Filiação: Januario Jose De Aquino Filho e Marlene Aparecida Rocha Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 9 de Agosto de 2018 às 09:00h

ESTELA LEWEK 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Guimaraes Cordeiro e Maria Jose Braga Guimaraes Cônjuge: Mauro Antonio Lewek Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 21:00h

GENOVEVA GUTERVIL 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Gutervil e Estefania Gutervil Cônjuge: Joao Angelo Russi Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

ROSANA DIANA VIEIRA 51 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Wilson Natalicio Andre e Ivair Damasceno Andre Cônjuge: Benedito Luiz Vieira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

ROMILDA JANDREY HUF 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fernando Joao Jandrey e Idalina Mathilde Jandrey Cônjuge: Waldemiro Belmiro Huf Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

JAHIR SILVA DE ARAUJO 92 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Alfredo Ponciano Silva e Helena Da Silva Cônjuge: Rosely Guimaraes De Araujo Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 16:30h

JOAO MARIA DE LIMA 58 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Joao Jenor De Lima e Maria Ivone Ribeiro De Lima Cônjuge: Sueli Maria De Lima Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

CACILDA MATHEUS 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Felicio Matheus e Anna Ignacia Matheus Cônjuge: Vitorio Schwalbe Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

MARIA REGINA JORGE 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gaspar Domingues e Valdelira Ferreira Domingues Cônjuge: Joao Jose Jorge Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

IRACY DELELLI CELLES 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Delelli e Maria Alfieri Cônjuge: Lourival Antonio Celles Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 11:30h

JAIR PIRES DE CARVALHO 72 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Joaquim Pires De Carvalho e Olimpia De Rezende Cônjuge: Roza Carvalho Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

ONOFRE MARQUES DA SILVA 64 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Horacio Marques Da Silva e Alexandrina Baroni Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 15:00h

APOLLONIA KAUDY HOHMANN 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nicolau Kaudy e Hedwig Kaudy Cônjuge: Ewaldo Hohmann Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

ROBERTO DE ALMEIDA BINDO 78 anos. Profissão: Engenheiro(A) Filiação: Jose Bindo e Cecy De Almeida Bindo Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 08:00h

BONIFACIO ALVES DE SOUZA 88 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Nao Consta e Ines Maria Da Conceicao Cônjuge: Josefa Elita Dantas De Souza Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 14:00h

JOAO WALLER 78 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Johannes Hans Waller e Alvina Waller Cônjuge: Corina Waller Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 16:00h

ELIELSON APARECIDO RIBEIRO 40 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Jose Cornelio Ribeiro e Nair Eusebio Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

ANTONIO SERGIO DA SILVA 62 anos. Profissão: Técnico Segurança Do Trabalho Filiação: Antonio Ferreira Da Silva e Olivina Ribas Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 16:00h

ILDESON PAVARIN 69 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Ricardo Pavarin e Brailia Pavarin Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

OLGA GRECHINSKI ZENI 97 anos. Profissão: Escritor Filiação: Joao Grechinski e Maria Grechinski Cônjuge: Jose Cantidio Zeni Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 16:00h

VALDEMIRA RIBEIRO DO ROSARIO 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Clemente Do Rosario e Emilia Ribeiro Do Espirito Santo Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 10:30h

HERBERT IARK OBERDIEK 74 anos. Profissão: Outros Filiação: Otto Oberdiek e Elza Iark Oberdiek Cônjuge: Paola Schmidt Oberdiek Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 17:00h

MAICON DA SILVA 35 anos. Filiação: e Lourdes Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 11:00h

LUIZ BIZINELLI 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Angelo Bizinelli e Maria Baggio Bizinelli Cônjuge: Maria Luiza Bizinelli Falecida Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 11:00h

SYLVIA DE BASSI 91 anos. Profissão: Modelista Filiação: Joao De Bassi e Angela De Bassi Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 8 de Agosto de 2018 às 11:00h