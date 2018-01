Falecimentos 05.01.2018

FELIPE AUGUSTO CEZAR DE ARAUJO 25 anos. Profissão: Frentista Filiação: Ernesto Cezar De Araujo Neto e Sandra Maria Loukachak De Araujo Local do sepultamento: A Definir Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 09:00h

SILESIO BURZICHELLI 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Anacleto Burzichelli e Julia Fave Burzichelli Cônjuge: Arminda Burzichelli Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 6 de Janeiro de 2018

ALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS 36 anos. Profissão: Servente Filiação: Pedro Cordeiro Dos Santos e Zoraide Elias Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 17:00h

ORLANDO ANTONIO MAYER 50 anos. Profissão: Coordenador(A) Filiação: Paulo Mayer e Tereza Klodzinski Mayer Cônjuge: Raquel Lenschow Mayer Local do sepultamento: A Definir Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 17:00h

ELISABETE ANGELA FAUSTINO 51 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alcides Faustino e Yolanda Pereira Faustino Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 11:00h

MARIA IVONE DE ALMEIDA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Correa e Darli Alvina Correa Cônjuge: Florisvaldo De Almeida Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 11:00h

FERNANDO MORAES LAO PINTO 19 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Aldemir Lao Pinto e Marcia Maria Machado Moraes Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 13:00h

LAVINIA BELTRAO MOTTIM 79 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Francisco Trevisani Beltrao e Ionia Braga Beltrao Cônjuge: Osmar Luiz Mottim Local do sepultamento: A Definir Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 10:00h

LEO MENDES DE MORAES 45 anos. Filiação: Ignorado e Fatima Mendes De Moares Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018

MATHEUS HENRIQUE SANTOS 19 anos. Profissão: Outros Filiação: Rosnei Santos e Soeme Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 14:00h

IGNEZ ONORILDE LEMOS 82 anos. Filiação: Luiz Cheebatto e Erminia Chiarentin Cônjuge: Joao Maria Lemos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 11:00h

TEREZINHA PIRES DE SOUZA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Luiz De Carvalho e Julia Pires De Carvalho Cônjuge: Joaquim Atoledo De Souza (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 14:00h

JOSE MARQUES DOS SANTOS 91 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Raimundo Marques Dos Santos e Maria Marques Dos Santos Cônjuge: Osvaldina De Souza Marques Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

VENUS JOVINO BONIFACIO 86 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Jovino Bonifacio e Hilda Maria De Jesus Cônjuge: Adair Da Silva Bonifacio Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 10:00h

FERNANDO JOSE DA SILVA 60 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Firmo Da Silva e Eneida Fagundes Da Silva Cônjuge: Sandra Mara Marafon Da Silva Local do sepultamento: A Definir Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 09:00h

ALCEU RIBAS VIDAL 47 anos. Filiação: Alcebiades Ribas Vidal e Ana Saldan Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 12:00h

TAKIMURA SHIGUEO 77 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Takimura Kaiti e Takimura Kiyo Cônjuge: Yukiko Takimura Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

HOMERO RODRIGUES DOS SANTOS NETO 32 anos. Filiação: Ignorado e Delmira Rodrigues Rosa Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 15:00h

MARIA BOMFIM DE LARA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Soares De Bomfim e Julieta Taborda De Faria Cônjuge: Joao Sabadim De Lara (Falecido) Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 10:00h

LEONILDA TAMANHO ZEFERINO 75 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joao Tamanho e Rozalina Rempel Cônjuge: Joao Raul Zeferino Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 15:00h

PAULO ADMIR MULLER 58 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Nao Consta e Hilda Duarte Muller Cônjuge: Odete Sauzen Muller Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 11:00h

MARISTELA SCHWERZ 39 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Jose Ermindo Schwerz e Maria Estela Vidotto Schwerz Cônjuge: Jose Paulo De Figueiredo Carsten Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018

ORLANDO JOSE 59 anos. Profissão: Conferente Filiação: Elias Jose e Maria Olivina Jose Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:15h

OSMIR JOSE SEMICEK 62 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Semicek e Ivone Honesta Gasparin Semicek Cônjuge: Eleacib Das Chagas Lima Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 16:00h

ERIKA ARENDT 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alexander Neuwirth e Julia Neuwrth Cônjuge: Jacob Arendt Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

JOSE EVANGELISTA DA COSTA 60 anos. Profissão: Técnico Hidráulico E Pneumático Filiação: Joao Evangelista Da Costa e Adalgisa Alves Da Costa Cônjuge: Suraya Maria Sabbag Costa Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

LEONI CRESTANI 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Esrnesto Chiarelo e Maria Chiarelo Cônjuge: Pedro Crestani Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 6 de Janeiro de 2018 às 10:00h

ODILON JOSE DE BRITO 84 anos. Filiação: Manoel Augusto De Brito e Olga Otenio De Brito Cônjuge: Gertrudes Maria Brito Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

ISMAEL ERIQUISON RINALDI 31 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Nao Consta e Regeane Rinaldi Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 15:00h

SILVANO GONCALVES ROSA JUNIOR 25 anos. Filiação: Silvano Goncalves Rosa e Celia Regina Clazer Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018

CATHARINA SANTOS POLLI 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nicolau Severino Dos Santos e Maria Cavalli Cônjuge: Angelo Polli Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

LILIAN DE CASTRO CORDEIRO MARCONDES MACHADO 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Augusto Cordeiro e Aracy De Castro Cordeiro Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018

ELIAS MOREIRA 77 anos. Filiação: Joao Batista Moreira e Maria Moreira Cônjuge: Alzira De Souza Moreira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

DECIR DECIO DOS REIS 81 anos. Filiação: Ernesto Vilela Dos Reis e Ellilia Maria Vilela Cônjuge: Aparecida Pinheiro Dos Reis Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 09:30h

EMILIA JORGE NOSETE 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Jorge e Imacula Lori Cônjuge: Jose Nosete Saraiva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

PALMIRA SILVA DE LIMA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Martins Dos Santos e Mariana Silva Dos Santos Cônjuge: Antonio De Lima Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

JORGE BERNARD 80 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Walter Bernard e Herta Bernardova Cônjuge: Mara Stela Bernard Local do sepultamento: Israelita Santa Cândida Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 12:00h

ROSANGELA ALBINO 35 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Izaias Albino e Edna Dias Albino Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

CLAUDEIR PINHEIRO MOREIRA 22 anos. Profissão: Estudante Filiação: Nao Consta e Helia Pinheiro Moreira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

FELICIA PRADE 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adao Stanula e Bronislava Stanula Cônjuge: David Prade Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

GLENIO FERREIRA VAZ 67 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Afonso Ferreira Vaz e Maria Da Conceicao Araujo Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 11:00h

JOSE KASMAREK 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Kasmarek e Margarida Maria Kasmarek Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

CAIO PEREIRA DE SOUSA 22 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Sebastiao Jose De Sousa e Rosa Julia Pereira Local do sepultamento: Tranqueira Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 17:00h

ADAO DE SOUZA BUENO 66 anos. Filiação: Alcino De Souza Bueno e Ema Fernandes Bueno Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 15:00h

JOEL GONCALVES 59 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Tacilio Rodrigues Goncalves e Neusa Rodrigues Goncalves Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 13:00h

WANDERLEY MARINATO 43 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Aparecido Jose Marinato e Eleonar Gagliardi Marinato Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 10:00h

REGINA OLENIK 74 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Miguel Olenik e Angelina Olenik Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 14:30h

LUIZ HENRIQUE DUTRA DE RAMOS 25 anos. Profissão: Estudante Filiação: Casemiro De Ramos e Sueli Dutra De Ramos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 16:30h

MARCILIO JEREMIAS 77 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Joao Jeremias e Davina Maciel Cônjuge: Avany Jeremias (Falecida) Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 11:00h

DENISE DE SOUZA 49 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Roberto Daniel De Souza e Inez De Jesus Souza Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 09:00h

WALMOR ANTONIO GIOTTO 78 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Umberto Giotto e Albina Fontana Cônjuge: Marilda Santos Giotto Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 16:00h

MARIO FRESSATO 78 anos. Profissão: Técnico Filiação: Emilio Fressato e Elvira Fressato Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 09:30h

LUIDY OSLAIAM CORREIA 27 anos. Profissão: Operador(A) Empilhadeira Filiação: Nao Consta e Neuza Correia Gemelli Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 15:00h

ANA MARIA BEZUNEK 75 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Bezunek e Maria Da C Onceicao Bezunek Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 16:00h

CELSO FABIANO SANTOS BASTOS 46 anos. Profissão: Motorista Filiação: Celso Bastos e Sueli Santos Bastos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 5 de Janeiro de 2018 às 11:00h