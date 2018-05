Falecimentos 03.05.2018

CARLOS ROBERTO DA SILVA 44 anos. Filiação: Jose Geraldo Da Silva e Maria De Lourdes Geraldo Da Silva Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Segunda-Feira, 7 de maio de 2018 às 09:30h

VALDIRENE FURQUIM DE ALMEIDA 46 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ruth Aires De Almeida e Eunice Furquim De Almeida Cônjuge: Jeferson Antonio Almeida Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 16:00h

AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Ferreira Do Nascimento e Maria Helena Do Nascimento Cônjuge: Iolanda T. Nascimento Falecida Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Al. Tamandaré-Pr) 6-Feira, 4 de maio de 2018 às 12:00h

WANDERLEY JUSCELI DOS SANTOS 50 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joao Maria Carvalho Dos Santos e Cecilia Pintos Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 4 de maio de 2018

LUCAS EDUARDO DE SOUZA MACHADO 25 anos. Profissão: Garçom Filiação: Demerval Machado e Gislaine De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 10:00h

MARIA AGUIDA DA SILVA SANTOS 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Pereira Da Silva e Maria Durvalina Da Silva Cônjuge: Joao Albino Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 17:00h

WAGNER VIANA DA SILVA 21 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sabastiao Da Silva e Izabel Aparecida Rocha Viana Da Silva Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Sexta-Feira, 4 de maio de 2018

LEONOR AFONSO CORREA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Afonso Portes e Rosa Maria Afonso Cônjuge: Gilberto Correa Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sexta-Feira, 4 de maio de 2018

AMADEU NESI 67 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Raul Nesi e Irene Foss Nesi Cônjuge: Estela Maris Nesi Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 10:00h

JULIO JURELO 70 anos. Profissão: Soldador Filiação: Jose Jurelo e Anna Jurelo Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 16:30h

MARLY ROSA PROENCA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Proenca e Mafalda Rosa Proenca Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 10:00h

RUY CAVICHIOLO 89 anos. Profissão: Inspetor(A) Educação Filiação: Luiz Cavichiolo e Libera Cavichiolo Cônjuge: Edeluz Verges Cavichiolo (Falecida) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

DORIVAL MOREIRA 77 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Marcelino Moreira e Alminda Correa Moreira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 17:00h

BENEDITO NUNES DA SILVA FILHO 58 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Benedito Nunes Da Silva e Marciana Maria De Jesus Cônjuge: Maria Nunes Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 10:00h

RUBENS GOOD 82 anos. Profissão: Militar Filiação: Dionisio Good e Leonor De Ramos Good Cônjuge: Cleonice Good Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 10:00h

EMILIO JOLY FILHO 90 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Emilio Joly e Maria Machado Joly Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

VALDETE RIBEIRO DA SILVA 54 anos. Filiação: Francisco Ribeiro Da Silva e Bernardina Maria De Jesus Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

UNIVERSINDA JOZEFA DE GODOY 80 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Geraldo Cordeiro De Godoy e Helena Maria De Godoy Cônjuge: Jose Orlando Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 17:00h

FLAVIANO RODRIGUES DOS SANTOS 92 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Antonio Rodrigues Dos Santos e Porfiria Francisca Do Nascimento Cônjuge: Inez De Andrade Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018

EDEMAR PEREIRA 74 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Conrado Pereira e Antonia Pereira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 09:30h

MARCELINA PAZIN 65 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Natal Pazin e Bolivia Adelaide Pazin Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 09:00h

JACES FERREIRA DE QUEVEDO 57 anos. Profissão: Motorista Filiação: Abel Ferreira De Quevedo e Ramira Timoteo De Quevedo Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 16:30h

FLORIPES GOMES GONCALVES 84 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao Gomes Navarro e Verginia Lopes Veldrami Cônjuge: Daniel Goncalves Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

ROSALINA FLORENTINA COMASSETTO 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lourenco Bertoglio e Angela Bertoglio Cônjuge: Itacir Comassetto Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 16:30h

SILVIA MULLER 39 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Oscar Muller e Anadir Antonucci Muller Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

TADEU ALVES FEITOSA 58 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Edmundo Alves Feitosa e Zeni Alves Feitos Cônjuge: Rita De Cassia De Carvalho Feitosa Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

IDAIR HOFFMANN 56 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Alixandre Hoffmann e Diamantina Conceicao E Silva Hoffmann Cônjuge: Roseli Terezinha Soares Muller Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

ANTONIO SOARES DA SILVA SOBRINHO 72 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose Soares Da Silva e Julia Volpe Cônjuge: Erotides Soares Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

ADEMIR PELOZATO 50 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Pedro Pelozato e Adelina Scussel Pelozato Cônjuge: Bernadete Litvin Pelozato Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 16:30h

CELSO LUIZ NOGAROLLI 58 anos. Filiação: Romildo Sebastiao Nogarolli e Maria Amalia Luca Nogarolli Cônjuge: Ana Andrea Sales Nogarolli Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

AGUINALDO ALVES 48 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Francisco Mariano Alves e Expedita Maria De Souza Alves Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 11:00h

AUGUSTO JOSE COELHO 96 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Pedro Jose Coelho e Catarina Furara Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 16:30h

MILTON PETER HOPKER 62 anos. Filiação: Franz Ludwig Hopker e Estanislava Hopker Cônjuge: Susy Bortot Hopker Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 4 de maio de 2018 às 10:00h

ANTONIO RIBEIRO MACHADO 93 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Francisco Ribeiro Da Silva e Maria Eliza Machado Cônjuge: Maria Helena Machado Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

MARIA ELOINA SOARES FONSECA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Parailio Soares Castanhos e Francisca Moreira De Castilho Cônjuge: Manoel Fonseca Filho (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

ROBERT KAUA DOS SANTOS PEREIRA 13 anos. Profissão: Estudante Filiação: Jose Roberto Pereira e Valdirene Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 17:00h

ANTONIO DOS SANTOS 69 anos. Filiação: Avelino Dos Santos e Adelina Dos Santos Cônjuge: Liberaci Cordeiro Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 15:00h

NELSON CHANE DA SILVA 81 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Walfrido Cordeiro Da Silva e Suzana Chane Da Silva Cônjuge: Justina Maria Da Silva Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 14:00h

NEIDE DOS SANTOS VIRMOND LIMA 96 anos. Profissão: Outros Filiação: Oscar Ferreira Dos Santos e Margarida Caillet Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 16:00h

WILSON HILGEMBERG 87 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Alexandre Hilgemberg e Othilda Schmidt Hilgemberg Cônjuge: Maria De Lourdes Artiolli Hilgemberg Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 15:00h

HILDA MULLER 97 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Frederico Germano Augusto Albino Muller e Ida Schonboen Muller Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quinta-Feira, 3 de maio de 2018

IRACI MARCANTE FERREIRA 67 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Herminio Marcante e Martha Marcante Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 3 de maio de 2018

ADELINO VOIGT 75 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Oscar Voigt e Herta Voigt Cônjuge: Maria Joana Salvador Voigt Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 3 de maio de 2018

CASTORINA APARECIDA PINHEIRO 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Afonso Pinheiro e Maria Da Luz Pinheiro Cônjuge: Joao Brito Alves Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 09:00h