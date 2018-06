Fala Curitiba reúne moradores de quatro bairros na próxima semana

O programa de consultas públicas da Prefeitura, o Fala Curitiba, passou pelo bairro Cachoeira nesta quarta-feira (13/6). Os temas debatidos no encontro foram eleitos pela população como prioritários nas reuniões anteriores do programa, que estão sendo feitas desde o mês de março.

Na próxima semana, encontros serão na quarta-feira (20/6), reunindo os bairros São Braz, Santo Inácio e Orleans, na Sociedade São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1.869); e na quinta-feira (21/6), com os moradores do Água Verde, no auditório do Shopping Água Verde (Avenida República Argentina, 1.927).

O Fala Curitiba está na terceira fase. Nesta etapa são detalhadas as propostas coletivas eleitas pela população em reuniões anteriores.

As demandas escolhidas agora seguem para a análise técnica e jurídica dos órgãos da Prefeitura e a votação final será feita em dez encontros, um em cada regional, de 30 de julho a 3 de agosto. Os pedidos eleitos farão parte da sugestão de Lei Orçamentária Anual do munícipio para execução no próximo ano.

Nesta quarta-feira, os moradores do Cachoeira se concentraram nos temas Circulação e Trânsito e Transporte Coletivo. A principal questão debatida foi uma alternativa de acesso à Rua David Bodziak, principal via de acesso de parte do bairro e dos condomínios e conjuntos habitacionais da região, como o Moradias Maringá.

A administradora Regional do Boa Vista, Janaina Lopes Gehr, apresentou os estudos que estão sendo feitos para a solução desse problema, que se arrasta há mais de 10 anos e que na atual gestão caminha para uma solução. “A questão de uma alternativa de acesso para a David Bodziak está em estudo no Ippuc e a administração regional está envolvida e empenhada nessa questão que envolve outros fatores, como a desapropriação de terrenos particulares”, comentou a administradora regional.

A solução para a Rua David Bodziak foi uma das prioridades apontadas pela moradora Rosane Tadra, que também falou sobre o transporte coletivo. “É preciso ampliar os horários do ônibus Jardim Aliança. Ele vem de 10 em 10 minutos, mas mesmo assim às vezes não é suficiente, pois esta região não para de crescer”, disse Rosane, que está há 16 anos no bairro.

As outras demandas priorizadas pelos moradores foram: abertura da Rua Emília Michalski Uba em direção à Rua Theodoro Makiolka; calçadas nas ruas Engenheiro Francisco Xavier Driesel, David Bodziak e Ovídio Garcez; integração da linha Santa Felicidade/Santa Cândida no terminal Barreirinha; construção de mais áreas de lazer e academias ao ar livre; e regularização do loteamento Recanto Feliz e do Jardim Nossa Senhora da Glória.

Para saber mais sobre o programa, calendário dos encontros, demandas eleitas e para participar da votação online acesse o site fala.curitiba.pr.gov.br