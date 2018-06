Fachin, de aliado a “pedra no sapato”

Quando o jurista Edson Fachin foi escolhido pela então presidente da República, Dilma Rousseff, o maior temor era que o PT estava colocando um aliado de primeira hora dentro da Suprema Corte brasileira. Três anos depois, com Dilma e o PT fora do poder, o que se vê é que Fachin se tornou a “pedra no sapato” de Lula e os petistas. O partido, inclusive, divulgou nota “pesada” criticando as decisões de Fachin. Diz um trecho da nota: “O ministro Fachin não só quer impedir, mais uma vez, a suspensão da prisão ilegal de Lula, como quer também antecipar no STF uma decisão sobre a elegibilidade do ex-presidente. Tal decisão compete primeiramente ao Tribunal Superior Eleitoral, se impugnado o registro da candidatura, feito até o dia 15 de agosto”. Os críticos de Fachin o chamam de traidor, seus apoiadores dizem que ele tem se apegado ao rigor da lei e nada mais.