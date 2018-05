O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 3, publica a exoneração de Fábio Lopes Alves do cargo de secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME). A saída de Alves do cargo foi noticiada pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) ainda em abril, quando o novo ministro da pasta, Moreira Franco, tomou posse.

Na ocasião, Alves disse ao Broadcast que pretendia voltar a trabalhar na Chesf, empresa do Grupo Eletrobras.