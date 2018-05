FABIO CAMPANA ANALISA CLARO DISTANCIAMENTO DE CIDA E BETO RICHA

Uma de minhas leituras diárias essenciais é da coluna de Fábio Campana no Diário Indústria & Comércio, e seu blog, disponível na web, donos de um universo impressionante de leitores.

Às vezes até me surpreendo com as informações privilegiadas e trabalhadas com a maestria com que o jornalista e escritor comunica fatos, especialmente os do nosso mundo político local.

Os textos são até elegantes, especialmente expondo um autor dotado de multivisão diferenciada cultural; às vezes, no entanto, são duros e cômicos ao mesmo tempo (me lembro daquele, histórico, com que mostrou “frouxos intestinais” de Rafael Greca num avião em pleno voo); mas são sempre textos montados em realidades incontestáveis. Até porque ele não é idiota de se expor a processos por calúnia e difamação; muito menos, de perder a credibilidade de um público que, gostando dele ou não, não pode ignorá-lo, sob pena de não acompanhar a realidade do Paraná do dia a dia.

SINAL DE ALERTA

Nesta quinta, 24, por exemplo, sem alardes, combinando informação fidedigna com interpretações as mais neutras possíveis (será possível informação neutra?) Campana informa que um fio muito tênue separa o governo de Cida Borghetti do de Beto Richa.

Deu o sinal de perigo, luz vermelha no universo palaciano.

A separação estaria clara para o jornalista: há um estilo Cida de governar, plural, aberto, com ampla dose de fraternidade, que se mostra também irredutivelmente refratário a supostos mal feitos de secretários e outros funcionários comissionados que herdou de Richa.

“FADIGA DOS MATERIAIS”

Campana refere-se claramente a secretários, alguns atuando por oito anos na administração pública; cita-os como autores de ato desabonadores (sem nominá-los, é certo); esse grupo teria chegado a uma certa “fadiga dos materiais”, a um estado “non sense” em relação aos simples mortais cidadãos. Eles se tornaram empedernidos à crítica dos opositores e proprietários exclusivos da verdade.

A verdade deles no Governo. Num universo por vezes mais pessoal que público.

DEONILSON ROLDO

Desta vez Campana não cita, mas o caso mais emblemático dessa “fadiga dos materiais” seria do notoriamente ex-todo poderoso (e arrogante, digo eu) Deonilson Roldo.

Cida não teve nenhuma dificuldade em defenestrar Deonilson do cargo para o qual, a pedido de Beto Richa, tinha colocado o ex-jornalista como diretor da Copel.

Cida, para o analista, não compactuará com nomes envolvidos em mal feitos. Esse distanciamento não respinga no ex-governador, é claro.

E eles não romperão, até porque, a esta altura do campeonato e do período pré-eleitoral, nenhum deles perdeu o juízo.

LUIZ CARLOS MARTINS ANUNCIA CHEGADA DA FM 107-1

Nesta quinta-feira, 24, Luiz Carlos Martins, o homem de rádio por excelência – “sob inspiração de Santa Rita”, conforme ele diz – consumou um sonho, ao assinar a documentação final para a instalação da Rádio Banda B FM 107-1, e AM 550, fato que se dará em 11 de junho próximo.

EM SEGUNDO LUGAR

Nesse caso, o político fica em segundo lugar. Acho mesmo que até que há um gosto amargo de Luiz Carlos em relação a esse universo político em que, por sete mandatos, o homem de rádio tem trânsito entre o Legislativo e Executivo, sempre lutando o bom combate, guardando uma fé inabalável no ser humano, especialmente “aquele não contaminado pela soberba e pela ânsia do poder”, como costuma dizer.

PARA BEM ENTENDER

Tento fazer exegese do anúncio que Luiz Carlos Martins me faz sobre esse novo capítulo de sua competente vida empresarial em que, antes de lucros e bens materiais, tem contado a dedicação a servir o próximo; coisa de um cristão infenso às pelejas nem sempre claras das artimanhas e conchavos da política nativa.

A TRÊS AMIGOS

Fico grato ao amigo Luiz Carlos: só três comunicadores – “que estão comigo há anos” – mereceram a informação em primeira mão: Carneiro Neto, Fábio Campana e eu.

A PRIORIDADE

Em tom que até pode parecer messiânico, Luiz Carlos sela a informação:

“Sou homem de fé. Tive nas últimas horas uma percepção claríssima que o Senhor me quer preferencialmente é nesta frente de batalha, para a qual me preparou de maneira muito particular – o rádio. E o rádio agora, mais do que nunca, minha prioridade”.

AS CLARAS SIMPATIAS DE JAIME LERNER

Na terça-feira, 23, fui ao encontro de Jaime Lerner para reafirmar-lhe meu convite para que esteja na solenidade em que entregarei os diplomas de Grandes Porta-Vozes do Paraná a 14 paranaenses. Será dia 25 de junho, na Sociedade Garibaldi.

Com o evento a Editora Alma Mater inaugurará um programa de reconhecimento de homens e mulheres que anualmente identificará como porta-vozes do Paraná. São personagens cujas palavras, gestos e vidas ecoam além fronteiras.

Jaime prometeu estar lá, se não tiver de ir, naqueles dias, ao Canadá.

No encontro, falamos um pouco de política. Antes ele lamentou as mortes de Sergio Prosdócimo – “ele me ajudou muito no Governo, no programa Vale Creche” – e de Alberto Dines, de quem era amigo próximo.

Mostrou-se admirador de Cida Borghetti.

Para ele, Cida tem amplas e irrestritas possibilidades de promover um governo de unidade e realizações.

Sobre Beto Richa, opinou: acredita que o ex-governador “tem tudo par se eleger senador”.

AGRONOMIA DA UNIBRASIL TERÁ COMPROMISSO COM O FUTURO

O UniBrasil Centro Universitário lança um novo curso no vestibular de inverno 2018: Agronomia. Serão ofertadas 200 vagas em duas turmas (manhã e noite) com abordagens clássicas da profissão e também com foco em administração rural, economia, empreendedorismo e novas tecnologias. O vestibular será realizado no próximo dia 16 de junho.

ALIMENTOS, PERÍCIAS

Entre as áreas de atuação de um engenheiro agrônomo estão a produção de alimentos, perícias e avaliações rurais, gerenciamento de atividades agropecuárias, gerenciamento de produção animal, agroindústria e cooperativas. O curso terá preocupação especial com a produção de alimentos em qualidade e quantidade.

RECURSOS NATURAIS

Outro enfoque será o uso consciente dos recursos naturais sensibilizando os alunos com aulas práticas no campo desde o início das aulas. Um centro de práticas agronômicas vai se somar ao trabalho nos diversos laboratórios, oferecendo uma sólida formação em ciências exatas, biológicas e humanas.

PARA HOJE E AMANHÃ

De acordo com a coordenadora do curso, Marcia Maria Coelho, a Agronomia é um mercado em expansão. “Vamos formar um profissional engenheiro agrônomo que atenda às necessidades atuais e o que está se prevendo para necessidades futuras”, disse, falando sobre o aprendizado de tecnologia no trabalho da agronomia, como biotecnologia, uso de drones para monitorar lavouras e irrigação informatizada.

CRESCIMENTO

A UniBrasil é centro universitário que amplia de forma consistente, e sem pressa, sua presença no Paraná. Criado e dirigido pelo constitucionalista Clèmerson Clève, coloca-se entre as mais bem avaliadas instituições universitárias do Estado.

ENFIM, LEMBRARAM-SE DAS LENDAS PARANAENSES

Enfim, lembraram-se do rico folclore paranaense. É a notícia, boa nova que me chega do SESC-PR. Leia:

Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições do Concurso de Cartões Postais sobre Lendas Paranaenses promovido pelo Sesc PR. A seleção se propõe a incentivar a valorização dos aspectos culturais do Paraná, selecionando ilustrações de lendas ou mitos próprios do estado, produzidas por alunos matriculados na rede pública de ensino.

ILUSTRAÇÕES

De acordo com os organizadores do concurso, a seleção busca resgatar, por meio das ilustrações das crianças e adolescentes, lendas, histórias ou mitos da cultura paranaenses, “possibilitando uma identidade inerente ao que é próprio do Paraná”, salientam.

INSCRIÇÕES

O edital do concurso está disponível no site https://www.sescpr.com.br/2018/05/sesc-pr-lanca-concurso-de-cartoes-postais/ e as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente nas unidades do Sesc PR, via correio ou presencialmente. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (41) 3304-2035 ou pelo e-mail lendas.paranaenses@sescpr.com.br.

EX-PCdoB, ALDO REBELO SE DIZ CHEIO DE DÚVIDAS. BEM VINDO AO CLUBE!

Em entrevista à rádio CBN, na terça (22) – acredite, em horário que “A Voz do Brasil” deveria estar ocupando hora importuna (já vai tarde) – o pré-candidato à presidência da República do Solidariedade (SD), Aldo Rebelo, declarou-se um cético. É uma evolução e tanto numa era de certezas. Rebelo hospedou-se durante 40 anos no Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Foi presidente da UNE, quando ainda estudante de Jornalismo, em Alagoas, deputado federal, presidente da Câmara e ministro de várias pastas nos governos Lula e Dilma. Agora se diz atingido por uma epifania.

CRÍTICAS AOS PCs (POLITICAMENTE CORRETOS)

Em rápida passagem pelo PSB e agora no SD, o partido da Força Sindical, o ex-comunista se descobre um liberal conservador, mas no melhor sentido. Critica, por exemplo, o domínio do politicamente correto e os cantões de gênero, raça e diversidade em detrimento da injustiça social.

TORRE DE MARFIM

Considera que o discurso acadêmico resvala em um mundo de classe média, recheado de profissionais que, do alto de uma torre de marfim, descobriram em algum ponto equidistante entre a Água Verde e o Jardim Social, o valor identitário de cada um. Esqueçam o pobre. Pobre é um conceito genérico.

AH SIM, NEGRA E POBRE

A mulher, ora ora, tem renda menor em comparação ao homem, fatia insignificante no Legislativo, apesar de representar 52,5% da população brasileira, dupla jornada de trabalho e, ainda assim, chefia 40% dos lares. Ah sim, a maioria é negra. E pobre.

E OS PARDOS?

Rebelo ataca os que encaram o pobre como subproduto da condição de gênero. É preciso primeiro classificar o gay, o trans, o travesti, a lesbo, o bi, o nem tanto, antes de incluí-los na tabela social. Da mesma forma o negro, mas com um agravante: negros são todos. Num átimo, os pesquisadores esqueceram a miscigenação e excluíram até mesmo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2016, cujos resultados foram divulgados em novembro do ano passado, que mostram queda no percentual de brancos na população do país – de 46,6% para 44,2% em relação a 2010 –, enquanto a participação dos pardos aumentou de 45,3% para 46,7%. A dos pretos, 7,4% para 8,2%.

A RAÇA É HUMANA

Rebelo destaca e qualquer um poderia fazer o mesmo: os pardos são maioria no país e, até prova em contrário, produto de uma mistura de peles brancas e negras. A raça é a mesma: humana.

DO PRÓPRIO VENENO

Nas universidades e sindicatos em que vêm apresentando suas propostas, Aldo Rebelo, cujo ex-partido já adotou como referência de sociedade socialista perfeita, pela ordem, Cuba, China e Albânia, tem provado do próprio veneno. A última foi ouvir o “lamento sertanejo” daqueles que defendem a cota de 30% do fundo partidário para “outros gêneros” (inclua-se a mulher). A decisão é do Supremo Tribunal Federal e foi confirmada pelo TSE, a modo de contentar as partes.

O PMB DE HOMENS

Rebelo, logo ele, já se insurgiu contra a medida e comanda a representação do Solidariedade junto à Justiça Eleitoral. No caso da mulher, há pelo menos um dado que favorece o ex-comunista em sua argumentação: “Mulher não vota em mulher”. Dados do TSE. Há outro dado, este alegórico: o Partido da Mulher Brasileira (PMB), criado em 2015, constituiu uma bancada de 22 deputados na Câmara Federal. Apenas duas eram mulheres. Hoje resta um. Homem.

POBRE DAMA DE FERRO

Nas palestras, Aldo Rebelo tem ouvido mais: alguém que assistiu ao filme “Dama de Ferro” com Meryl Streep vê agora a figura do masculino no governo da conservadora Margaret Thatcher. Então falta combinar: tem que ser mulher, mas de esquerda, defensora dos gêneros, dos pansexuais, dos negros (incluindo os pardos), dos indígenas, dos quilombolas, dos sem-terra, dos 66% de área preservada no país e, ah sim, é melhor não esquecer, dos pobres.

DOS LEITORES

ENGENHEIRO ADELINO ALVES DA SILVA

Prezado Aroldo

Tomo a liberdade de enviar link do meu blog (juliozaruch.com.br) com registro do falecimento, na terça-feira 22, e um rápido perfil do engenheiro Adelino Alves da Silva, um dos grandes nomes do rodoviarismo paranaense.

LUIZ JULIO ZARUCH, Curitiba

—————

HÁ OUTROS UNIVERSOS ESPIRITUAIS…

Caro professor Aroldo,

Observo com satisfação que sua coluna privilegia notícias do universo religioso, com destaque a realidades cristãs (católicas e evangélicas) e também judaicas. Parabenizo-o pelo fato, especialmente nesses dias em que as fake news e o mundo da futilidade de toda sorte tomou conta das novas mídias, a geradas pela web; Gostaria, ao mesmo tempo, que o senhor dedicasse algum espaço ao mundo do kardecismo, da medicina yurvedica, ao budismo e islamismo. Sei que o senhor saberá achar boas fontes desses universos assim como faz em relação a cristãos tradicionais e judeus.

M.NIEDERAUER DA COSTA, Porto Alegre, RS

—————

QUANTO VALE UM LAMBORGHINI?

Caro jornalista,

Muito oportuna a matéria em que a coluna abordou o leilão de um Lamborghini que fora doada ao Papa Francisco, e cuja renda – cerca de R$ 3 milhões – o pontífice reverterá para a caridade. O exemplo pode ser seguido por igrejas de todas as feições, e também por dioceses católicas no mundo todo, nas quais sobram obras suntuárias perfeitamente desnecessárias. Sem falar em carros de luxo e até blindados.

Francisco pode estar fazendo escola.

ANTONIO REZENDE GRECA BOTT, Curitiba

————-

LEPREVOST ESTÁ ESPERNEANDO

Caro jornalista, leio que o deputado estadual Ney Leprevost está esperneando, diante da notícia fartamente registrada pelos meios de comunicação, de que uma empresa teria vendido serviço de fake news para as campanhas de Beto Richa e Rafael Valdomiro Greca de Macedo nas últimas eleições.

A denúncia é grave, tem de ir além de repercussão no programa do Datena. É preciso investigá-la profundamente.

Vale lembrar que o grito de Ney Leprevost tem toda razão de ser: sendo verdadeiro o conteúdo da delação sobre fake news na campanha, o deputado foi o grande prejudicado, pois acabou perdendo a posição de preferido do eleitorado para o Greca de Macedo.

MARCIOLLI GUTENBERG BAUSCH, Curitiba

OPINIÃO DE VALOR

A REPÚBLICA QUE FOI FUNDADA POR UM SANTO HÁ 1700 ANOS

Durante toda a tumultuada história da Europa, esta nação independente perseverou e floresceu

J-P Mauro (*)

É muito fácil olhar um mapa e ignorar nele a existência de San Marino, já que o terceiro menor país da Europa só é maior que o minúsculo Estado do Vaticano e que o pequeníssimo principado de Mônaco.

Aninhado nas montanhas do nordeste da Itália, esse território de 24 milhas quadradas tem muita coisa que o torna singular: é nada menos que o país mais antigo de toda a Europa; é o único país do continente que tem mais carros do que pessoas; e, curiosamente, é um país que foi fundado por um santo.

São Marinho (ou Marino, como é chamado em italiano) era um pedreiro que fugiu da ilha de Rab, hoje parte da Croácia, para escapar da perseguição contra a sua fé cristã promovida pelo imperador Diocleciano. Uma vez na Itália, ele foi ordenado diácono pelo bispo Gaudêncio, de Rímini, mas, pouco tempo depois, uma mulher com demência o acusou de ser seu marido fugitivo. Marinho teve de escapar novamente, agora para o Monte Titano, onde construiu uma capela e um mosteiro entre os quais viveu como eremita por todo o resto da sua vida.

Essa capela se tornou o centro do território que viria a se transformar no soberano Estado de San Marino, que também é chamado de Sereníssima República de San Marino. Em português, o nome do país pode tanto ser mantido em italiano (San Marino) quanto traduzido para São Marino ou São Marinho. O mais comum é mesmo a forma original San Marino.

Durante anos, o mosteiro e a área ao seu redor foram crescendo como o lar de uma população considerável, pacífica, refugiada nas montanhas para se defender da perseguição do imperador. Quando esse povo da montanha foi descoberto, a proprietária das terras, Felicissima, doou-as para sempre à pequena comunidade católica e lhe pediu permanecerem sempre unidos – um pedido cumprido com firmeza até os dias de hoje.

Diz-se que o lema de San Marino, “Libertas” (“Liberdade”, em latim), veio das últimas palavras do seu santo fundador.

Apesar de seu tamanho, San Marino prosperou durante 1700 anos. Esteve brevemente em perigo de invasão durante a ascensão de Napoleão; no entanto, um de seus regentes, Antonio Onofri, conquistou o respeito do líder francês, que garantiu a sua segurança. San Marino também permaneceu neutro durante as duas guerras mundiais e abrigou milhares de refugiados após a queda de Mussolini na Itália.

San Marino é hoje um dos países mais ricos do mundo em termos de renda per capita. Sua economia, que gira principalmente em torno do turismo, é considerada altamente estável. O país não tem dívidas, desfruta de excedente econômico e ostenta um dos menores níveis de desemprego do continente europeu.

O povo de San Marino permaneceu fiel às suas raízes cristãs. Hoje, mais de 90% da população é católica. Sua data nacional é a festa de São Marino, o santo padroeiro a quem o país dedica seu próprio nome.

Fato curioso: quando Abraham Lincoln ocupava a presidência dos Estados Unidos, San Marino o nomeou seu cidadão honorário. Lincoln escreveu-lhes afirmando que “um governo baseado em princípios republicanos pode ser administrado de modo a ser seguro e duradouro”.

(*) J-P MAURO, publicado no portal Aleteia, em 22/05/2018