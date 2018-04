Extra e Pão de Açúcar contratam 20 pessoas com deficiência em Curitiba

Aproximadamente, 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência vivem no país atualmente. Os números são significativos, e apenas cerca de 403 mil atuam formalmente no mercado de trabalho, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2015.

O GPA, em seu papel de promover a diversidade e oportunidade para todos, oferece vagas para esse público em todo o Brasil. Atualmente, uma média de 1.500 profissionais com algum tipo de deficiência trabalham no Extra e no Pão de Açúcar, que fazem parte do Grupo. É o caso do Diego Vieira, atendente de loja em uma das unidades do Extra em São Paulo, que possui deficiência visual total em decorrência de uma catarata congênita, descoberta quando ele tinha apenas 12 anos.

Trabalhando no setor de varejo há mais de uma década, Diego explica que soube de sua deficiência ainda muito jovem, por isso se preparou e não deixou que a condição atrapalhasse sua vida. “Não podemos ser pessoas monótonas, que não buscam desenvolvimento pessoal e profissional, independente de nossa condição”, diz.

Um dos maiores desafios de Diego foi mostrar sua capacidade produtiva.

Hoje, ele trabalha em uma área de loja bem mapeada e organizada, o que permite que ele tenha autonomia e trabalhe sozinho enquanto seus colegas desempenham outras atividades. “Tenho uma coordenadora que acredita no meu trabalho e nunca limitou minhas atividades, entretanto, é sempre cautelosa com as atividades que exerço na loja. Eu me guio pela organização das gôndolas, pelo tato e pelo cheiro. Existem produtos que possuem características próprias que me permitem identificar qual é”, explica. “Gosto de trabalhar na loja por poder lidar com pessoas, trabalhar com organização, abastecimento e reposição”.

Oportunidades em aberto

O Extra e o Pão de Açúcar estão com oportunidades de trabalho abertas para profissionais com deficiência em Curitiba. São cerca de 20 vagas para a posição de Operador de Caixa. Para se candidatar, o interessado deve ter mais de 18 anos.

Os benefícios incluem salário compatível com o mercado, vale-transporte, cartão cesta básica, refeição na loja, participação nos lucros e resultados, convênios médico e odontológico, cooperativa de crédito, cartão Multicheque (desconto de 5% nas compras realizadas nas bandeiras do Grupo), kit material escolar, extensão da licença maternidade, enxoval do bebê e cartão da mamãe para gestantes. Alguns benefícios são disponibilizados de acordo com o tempo de casa do novo colaborador.

Para se candidatar a uma vaga, o interessado deve acessar o site www.gpabr.com/vagas e cadastrar seu currículo. É possível visualizar as oportunidades em aberto em “veja nossas vagas”. Caso não encontre sua vaga de interesse, o time de seleção terá acesso ao currículo e poderá entrar em contato para futuras oportunidades.