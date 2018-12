O crescimento das exportações chinesas mostrou forte desaceleração em novembro, já que os efeitos do carregamento antecipado de embarques devido a tensões comerciais com os Estados Unidos podem ter começado a diminuir.

As exportações totais subiram 5,4% em relação a novembro de 2017, perdendo ritmo em relação ao aumento de 15,6% observado em outubro, informou a Administração Geral de Alfândega do país. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um crescimento de 10,0% para o indicador no mês.

Por sua vez, as importações chinesas avançaram 3,0% no comparativo anual, ante um ganho de 14,4% estimado por analistas. Em outubro, as compras externas haviam crescido 21,4% em relação a igual mês do ano anterior.

Já o superávit comercial da China aumentou para US$ 44,74 bilhões, ante US$ 34,0 bilhões em outubro, segundo dados da alfândega. Economistas esperavam um superávit de US$ 33,5 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.