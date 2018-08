Cofundador da marca de moda Superdry, Julian Dunkerton afirmou neste domingo que doou 1 milhão de libras US$ 1,28 milhão para um grupo que busca realizar uma votação popular sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit A ação é feita no momento em que o governo britânico prepara-se para lançar uma avaliação do impacto para as relações futuras de eventualmente deixar o bloco sem um acordo com o bloco.

Dunkerton, cuja marca de moda de rua está presente em 46 países, escreveu no Sunday Times que apoia a campanha People’s Vote porque o Brexit será um “desastre” e as pessoas devem ter uma chance de revertê-lo. Sete meses antes de o Reino Unido deixar a UE, as negociações estão paralisadas e aumenta a chance de que o país abandone o bloco sem um acordo, o que dá fôlego àqueles que pedem nova votação sobre o tema.

Os defensores do Brexit, por outro lado, fazem campanha para garantir a saída, amparados no resultado do plebiscito de 2016. Na quinta-feira, o governo britânico pretende publicar o primeiro de uma série de relatórios técnicos sobre os efeitos de uma saída sem acordo. Fonte: Associated Press.