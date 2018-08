O ex-jogador de críquete Imran Khan foi empossado como primeiro-ministro do Paquistão neste sábado a despeito de protestos de partidos de oposição, que acusam os serviços de segurança do país de intervir em favor do ídolo do esporte nas eleições em julho.

O partido Tehreek-e-Insaf, de Khan, foi o que conquistou mais assentos no Parlamento, mas não conseguiu alcançar uma maioria clara, aliando-se assim a parlamentares independentes para formar uma coalizão e possibilitando a escolha do ex-esportista para a chefia de governo pela Assembleia Nacional na sexta-feira

Khan fez campanha prometendo combater a corrupção endêmica no Paquistão e quebrar o monopólio de proprietários de terra no poder político.

Siglas de oposição organizaram protestos regularmente desde o pleito, alegando que votos foram fraudados por autoridades de segurança, que negam as acusações. (Associated Press)