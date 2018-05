Ex-governador Beto Richa investiu num Paraná forte

O agora ex-governador Beto Richa deixou um legado significativo para o Paraná, um estado que nos últimos anos se tornou exemplo para o país, com a realização de seu ajuste fiscal, redução de custos e de desperdícios, e que lhe proporcionou uma situação melhor que a grande maioria dos Estados brasileiros e permitiu realizar investimentos públicos vultosos.

Com contas em dia, se tornaram possíveis grandes investimentos em todos os setores – Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura, Habitação, Agricultura. É um estado cuja evolução do PIB em relação ao Brasil é notável. De 5,8% em 2010, passou a 6,3% em 2017. O Paraná teve um crescimento de 1,6% no PIB no primeiro semestre de 2017, enquanto o Brasil, mesmo renascendo das terríveis oscilações econômicas chegou neste mesmo espaço de tempo a 0,0%.

O Paraná vive em momento de superávit. O superávit orçamentário ajustado de 2017 (resultado de receitas menos despesas) foi de R$ 1,97 bilhão. Enquanto isto, boa parte do Brasil amarga problemas sérios por falta de recursos para investimento.

Richa deixou o cargo no último dia 6 de abril para concorrer ao Senado nas eleições deste ano. Na despedida, destacou: “No discurso de posse, eu disse que queria ser governador porque tinha orgulho do que o Paraná é e do que seria. Hoje, esse orgulho é ainda maior”, disse.