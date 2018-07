O pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, defendeu o ex-diretor da Dersa e ex-secretário de Logísticas e Transportes em sua gestão no governo de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço, que foi indiciado nesta segunda-feira, 23, pela Polícia Federal por fraude à licitação, associação criminosa e falsidade ideológica. “Tem uma denúncia e o importante é investigar rápido. Agora, eu acredito que o Laurence é uma pessoa correta e pode estar sendo vítima de uma grande injustiça”, disse Alckmin, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Preso desde o início de julho, Laurence foi indiciado juntamente com outros 11 alvos da Operação Pedra no Caminho, que investiga desvios de R$ 600 milhões no Rodoanel Norte. Diferentemente de outros setores do Rodoanel, o trecho foi inteiramente tocado pela gestão Alckmin.