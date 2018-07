Evandro e Felipe faturam a prata em etapa do vôlei de praia na Polônia

A dupla Evandro e Felipe garantiu a conquista de uma medalha de prata em etapa de nível quatro estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em final disputada neste domingo, em Varsóvia, na Polônia. Pelo torneio feminino, a parceria formada por Ágatha e Duda conquistou a medalha de bronze.

Evandro e Felipe batalharam por 55 minutos, mas perderam por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 27/29, 21/13 e 15/12, para os poloneses Losiak e Kantor, que contaram com o apoio da torcida da casa. O desempenho valeu ao conjunto brasileiro 720 pontos no ranking do Circuito Mundial de 2018, além de cerca de R$ 58 mil em prêmios pela segunda posição desta etapa.

“Estamos muito felizes, claro que queríamos o ouro, mas pensando como um todo, é tudo muito recente. Temos muito a evoluir, muito trabalho para ser feito, coisas para melhorar. E no segundo torneio juntos, termos um resultado como esse, é algo muito bom. Demonstra que estamos no caminho certo”, disse Vitor Felipe.

O jogador paraibano exaltou a parceria dele com Evandro. “Temos muita confiança um no outro, nós nos conhecemos bem e isso está ajudando muito dentro de quadra. Os fundamentos de passe e levantamento estão bem ajustados, nosso sistema defensivo também está bem equilibrado. Era o time da casa, apoiado pela torcida, em uma temperatura bastante baixa e com muito vento. Tivemos um bom desempenho mesmo assim”, afirmou o atleta.

FEMININO – Já Ágatha e Duda derrotaram as norte-americanas Kelly Claes e Brittany Hochevar por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/18, em 32 minutos, para ficar com o bronze desta etapa polonesa. Assim, a dupla brasileira somou 640 pontos no ranking do Circuito Mundial, no qual aparecia na quinta posição antes do início desta competição. Elas também vão receber cerca de R$ 37 mil em prêmios pelo resultado.

A medalha de ouro da etapa polonesa ficou com as canadenses Bansley e Wilkerson, que superaram na final as alemãs Julia Sude e Chantal Laboureur por 2 sets a 0.

As duplas brasileiras voltarão a competir no Circuito Mundial já na próxima semana, de 4 a 8 de julho, com a etapa quatro estrelas de Espinho, em Portugal. Equipes do País já conquistaram 19 medalhas em 2018, das quais oito foram de ouro, sete de prata e quatro de bronze.