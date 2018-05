EUTANÁSIA DO CIENTISTA INGLÊS DAVID GOODALL REACENDE POLÊMICA

A palavra vem do grego: eutanásia de euthanatos significa “boa morte”.

Nesta quinta (10), o cientista inglês David Goodall, 104, morreu em uma clínica na Suíça, onde, desde 1942, a legislação permite que qualquer pessoa, “com mente sã e que tenha, durante certo período de tempo, expressado um desejo consistente de encerrar sua vida, possa solicitar a chamada morte voluntária assistida”.

A visão cristã é absolutamente contrária à eutanásia.

A VIDA E SEU OFÍCIO

Maiakóvski, o poeta russo, diria: “Não há novidade na morte, difícil é a vida e seu ofício”. Isso antes dele mesmo dar um tiro no peito, aos 30 anos, quando a União Soviética já vivia sob o jugo de Stálin.

SEM DOENÇA TERMINAL

A novidade no caso de Goodall é que ele não sofria de nenhuma doença terminal. Havia perdido um pouco a mobilidade e sofria com a visão deficiente. Morreu porque cansou da vida. Outros países que legalizaram a “boa morte” não permitiriam que ele injetasse em si mesmo uma droga letal sem o diagnóstico de uma doença debilitante e sem cura. Na Austrália, onde Goodall vivia desde a infância, a eutanásia deve começar a ser admitida em 2019, mas não para casos como o dele.

TURISMO DA MORTE

Adversários da prática da morte assistida criticam a Suíça por estimular o que eles chamam de “turismo da morte”. Ecologista e botânico reconhecido mundialmente, Goodall tomou a decisão há cinco ou seis anos, como ele declarou, sorridente, em entrevista à imprensa Suíça, poucos dias antes de morrer. Disse que, depois de ser afastado, da Universidade de Edith Cowan, na Austrália, em 2016, onde era pesquisador, começara a acalentar a ideia da morte assistida.

A universidade depois reconsideraria sua decisão, mas Goodall já estava convencido do caminho que escolhera e não voltou atrás.

ALFAS, BETAS, IPSILONES

Em “Admirável Mundo Novo”, Aldous Huxley imagina uma sociedade distópica onde os humanos seriam gerados em provetas, seu código genético manipulado, suas funções previamente determinadas (alfas, betas e ipsilones), o sexo seria apenas um recreio e, em seu aniversário de 30 anos, eles se dirigiriam a uma sala especial no edifício do governo e lá seriam “apagados” com uma injeção letal. Ninguém poderia viver além dessa idade. Era lei.

KEVORKIAN

Nos Estados Unidos, o patologista Jack Kevorkian ganhou fama ao criar a máquina Thanatron (de Thanatos, morte em grego), que permitia aos pacientes cometer suicídio apertando um botão que liberava várias drogas em seu organismo – última o cloreto de potássio, fatal. Kevorkian foi processado várias vezes e apelidado pela mídia de “Dr. Morte”, mas não foi condenado. Em 2007, entretanto, cometeu o erro de operar ele mesmo a Thanatron, que então ganhara o nome de Mercytron (máquina da misericórdia), em um paciente terminal, cuja doença o impedia de apertar os botões que poriam fim a sua vida. Kevorkian cometeu outro erro: filmou a morte assistida e a exibiu em um programa de grande audiência nos EUA, o “60 minutes”.

Foi preso, processado e condenado a 25 anos de prisão. Morreu em 2011, de causas naturais, frise-se, quando a marca da população humana no planeta já batia os 7 bilhões. A Mercytron foi vendida em um leilão, cinco meses, depois por 200 mil dólares. Talvez porque, alguém, preocupado com a superpopulação mundial, já tenha na cabeça a intenção de patentear a máquina e produzi-la, em escala industrial, tão logo a eutanásia seja legalizada no mundo. É o que dizem: a morte é a única certeza.

A VISÃO CRISTÃ É SÓLIDA

A Igreja Católica, e a grande maioria das igrejas cristãs, têm bem fundamentadas posições em defesa da vida, contra a eutanásia.

Literatura produzida pelo magistério da Igreja Católica sobre o tema é farta. Leiam-se pronunciamentos de Bento XVI, Pio XII e João Paulo II, entre outros.

EM CURITIBA

Em Curitiba, há bioeticistas, como os médicos cirurgiões Cícero Urban e Raul Anselmi Junior- entre outros –que desenvolvem sólidos argumentos antieutanásia.

O próprio Instituto Ciência e Fé de Curitiba desenvolverá este ano conferências sobre eutanásia e ortotanásia.

EVANGÉLICOS

Também sugiro que sejam ouvidos, para ampliar a visão cristã sobre a vida, a opinião dos reverendos Juarez Marcondes Filho (Igreja Presbiteriana da Rua Comendador Araújo) e Jean Seletti, que dirigiu o Curso de Teologia Evangélico (extinto) de Curitiba.

Saletti é Mestre em Bioética pela Universidade de Brasília.

ICS FAZ PREGÃO PARA AUTO ATENDIMENTO

O ICS, Instituto Curitiba Saúde, que atende relativamente bem aos funcionários da ativa e aposentados da Prefeitura de Curitiba está com pregão eletrônico programado para dia 25 deste mês. Pretende contratar empresa para prestação de serviço e teleatendimento.

BENS DO TRÁFICO VÃO A LEILÃO NO DIA 2 4

Os bens dos traficantes de drogas presos durante a Operação Enigma, da Polícia Federal, em novembro de 2017 começam ir a leilão no dia 24 de maio, às 10h00, deste ano. A Justiça Federal autorizou a alienação judicial através do site do leiloeiro público oficial, Guilherme Toporoski.

RELÓGIOS, CARROS, JOIAS

Entre os bens apreendidos que inicialmente vão à leilão estão uma Range Rover Sport SRV 550, ano 2015/2016, avaliada em R$ 500 mil, uma BMW X6 M, ano 2015/2016, avaliada em R$468 mil e um Jet Ski Sea Doo GT130 com reboque, avaliados em R$41.500. Outros bens apreendidos como um Drone Phantom 3, relógios das marcas Rolex, Bulova, Apple Watch, entre outras, além de joias como anéis de brilhante, correntes, brincos e pingentes, ainda estão em processo de avaliação e em breve também serão leiloados.

Para participar os interessados deverão ofertar lances exclusivamente pela internet no site: https://topoleiloes.com.br/, desde que previamente cadastrados

USP CAIU UM PONTO NO RANKING “THE”

O ranking Times Higher Education deste 2018 coloca a USP no 14 lugar entre as 100 mais importantes universidades de países emergentes.

A PUC-RJ, a Unicamp, a Unifesp e a Universidade Federal de Itajubá, MG, estão também na relação.

A USP caiu um ponto, em relação a 2017, perdendo a posição para uma universidade da África do Sul.

GAUDÊNCIO TORQUATO ANALISA ELEIÇÕES

O consultor político Gaudêncio Torquato lançou nesta semana o blog: https://www.observatoriodaeleicao.com/, cujo objetivo é divulgar em tempo real análises e comentários acerca do cenário político brasileiro neste ano de eleições majoritárias, sobretudo sobre a disputa eleitoral para os cargos de presidente da República e governadores.

PAÍSES MAIS E OS MENOS RELIGIOSOS DO MUNDO

Resultados vêm de pesquisas realizadas nos últimos 10 anos o diário britânico The Telegraph criou mapa interativo que mostra os países mais e menos religiosos do mundo, com base em dados de três pesquisas WIN/Gallup International realizadas em 2008, 2009 e 2015.

MAIS RELIGIOSOS

1º lugar: 99% se declararam religiosos na Etiópia, Malauí, Níger, Sri Lanka e Iêmen.

2º lugar: 98% se disseram religiosos em Burundi, Djibuti, Mauritânia e Somália.

3º lugar: 97% afirmaram ser religiosos no Afeganistão, Comores, Egito, Guiné, Laos e Mianmar.

MENOS RELIGIOSOS

1º lugar: China, com 7% da população declarando-se religiosa

2º lugar: Japão, 13%

3º lugar: Estônia, 16%

4º lugar: Suécia, 19%

5º lugar: Noruega, 21%

Neste bloco existe apenas um grande empate, em décimo lugar (34%), entre a Austrália, o Azerbaijão, a Bielorrússia, Cuba, a Alemanha e o Vietnã.

ESTADOS UNIDOS FICAM NO MEIO

O Brasil aparece como um país de notável maioria religiosa (79%), assim como Angola (88%) e Moçambique (86%).

Portugal (60%), com maioria moderada, ainda é bastante mais religioso que sua vizinha Espanha (37%).

Na Europa, os destaques são a Macedônia (88%) e a Polônia (86%). A Itália tem 74% da população declarando-se religiosa.

Os Estados Unidos estão no meio termo, com 56% da população afirmando ser religiosa.

Depois de Cuba, os dois países menos religiosos das Américas são o Canadá (40%) e o Uruguai (41%).

Já o Paraguai se destaca no continente, empatado com Trinidad e Tobago, como o país em que mais pessoas se declaram religiosas: 92%.

CRUCIFICADO FOI VETADO NO FACEBOOK. CONFIRA

Como muitas outras instituições católicas, a Universidade Franciscana de Steubenville, em Ohio, nos Estados Unidos, usou, na última Sexta-feira Santa, uma imagem de Jesus crucificado em uma publicidade no Facebook.

Mas a equipe da rede social bloqueou o anúncio, alegando – fora do contexto religioso e da profundidade histórico da crucificação de Jesus – que a imagem era “impactante e excessivamente violenta”, segundo o que disse o porta-voz da universidade.

UM DE 10

A universidade publicou 10 anúncios no Facebook para difundir seu programa de mestrado em Teologia, Catequese e Evangelização. Tom Crowe, diretor de Comunicação da instituição, disse à rede televisiva Fox News que não sabe o motivo pelo qual o Facebook bloqueou justamente a imagem que representava o crucifixo de São Damião – a cruz franciscana por excelência Quase uma semana depois, o Facebook se desculpou pelo “erro”. Um porta-voz da empresa disse à Fox: “nossa equipe processa milhões de anúncios todas as semanas e, algumas vezes, cometemos erros”.

HAVERIA OUTRO MOTIVO?

Certamente, há erros e erros. E esse, seguramente, foi intencional, já que o próprio porta-voz da rede social reconheceu: “esta imagem não infringe nossas políticas publicitárias. Nós pedimos desculpas pelo erro e informamos ao anunciante que aprovamos o anúncio”.

Mesmo assim, segue a dúvida sobre o motivo do bloqueio em uma data tão importante para os cristãos. O que intriga, como disse Crowe, é que “o Facebook aprovou outros anúncios com a mesma imagem, o que me leva a pensar que não era um algoritmo, mas um empregado que deixa passar muitos e muitos anúncios e teve algo pessoal contra esse”.

Um momento de aprendizagem

“Reitero que não estou falando de intolerância religiosa sistêmica no Facebook. Mas, neste caso, parece que algo aconteceu em uma situação pontual”, sublinhou o encarregado de comunicação digital da Universidade Franciscana de Steubenville.

Crowe também qualificou a censura como um “momento de aprendizagem” e um alerta para todos.

(Com informações da Fox News)

OPINIÃO DE VALOR

DE MÉDICO, MARQUETEIRO E LOUCO, TODO MUNDO TEM UM POUCO

Por Gislayne Muraro (*)

Costuma-se dizer que todo mundo (acha que) entende de futebol no Brasil: somos mais de 200 milhões de técnicos da seleção brasileira dando pitacos na escalação o tempo todo. Mas isso não acontece só com o Tite.

Nós, marqueteiros e marqueteiras, também enfrentamos um pouco disso, ainda mais em um País como o Brasil, onde o gosto pela propaganda é bastante evidente na população, e todo mundo comenta e opina sobre ações de marketing.

NÃO VOLTARÁ

Recentemente, passei o feriado com minha família em um hotel que me atraiu por conta da excelente comunicação publicitária. Tudo estava engrenado: site bem feito com fotos maravilhosas, campanha atraente, ações de marketing digital e de remarketing. Tudo impecável. E, assim, fui convencida e atraída a comprar e consumir o produto. No entanto, se me perguntarem se voltarei ao hotel, a resposta será um enfático NÃO!

ISSO NÃO BASTA

A boa comunicação e posicionamento da marca conseguiram me atrair, mas isso não basta. Os diversos problemas de atendimento, instalação, má vontade e falta de preparação dos funcionários impedem de me tornar uma fiel consumidora.

Essa experiência me remeteu a um ponto importante do livro “Marketing e comunicação na era pós-digital”, de Walter Longo, que fala que a diferença entre a teoria e a prática na gestão de marketing é que, na teoria, tudo é lógico e centralizado, e na prática, o processo que envolve a preservação e cuidado com a imagem da marca acaba sendo executado por outros departamentos, e muitas vezes, sem o envolvimento do marketing.

COMO FIDELIZAR

Apenas os esforços e competências na comunicação não garantem fidelidade de um comprador. Cada vez mais os profissionais de marketing precisam ter um perfil de general e controlar com mais precisão e assertividade as ações da empresa, afinal, “não tem coisa pior que propaganda boa para um produto ruim”.

NÃO É PRA TODOS

É claro que a voz de toda torcida (empresa) precisa ser ouvida: muitas vezes, quem vê de fora consegue enxergar detalhes que passam despercebidos por quem está envolvido no trabalho. Mas, ser um profissional de marketing não é para todo mundo. Dedicação, esforço e estudo fazem parte do processo para se tornar um. É claro que todos podem influenciar positiva e negativamente a imagem de uma marca, mas cabe ao marqueteiro identificar a melhor forma de lidar com isso, criando estratégias e táticas que garantam o posicionamento desejado.

Não é fácil, né? Mas, se fosse fácil, qualquer um faria. Mãos à obra!

(*) GISLAYNE MURARO é publicitária com especialização em planejamento e gestão de negócios e desenvolvimento gerencial. Diretora da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB-PR), lidera há 7 anos a área de marketing do Grupo Massa onde ocupa o posto de diretora de marketing.