EUA tentaram, mas não conseguiram acabar com acordo nuclear, diz Rouhani

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta segunda-feira que apesar das tentativas, os “Estados Unidos não conseguiram destruir” o acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais.

“Eles gastaram enormes quantias de dólares e conversaram muito, postaram tantos tuítes achando que nós iríamos nos agitar com estes tuítes, mas nada conseguiram”, afirmou Rouhani, alfinetando o presidente americano, Donald Trump.

O discurso de Rouhani foi exibido ao vivo pela TV estatal e marcou as comemorações do “Dia Nacional Nuclear”, dedicado às conquistas em tecnologia nuclear. O presidente iraniano reafirmou o compromisso com as potências mundiais e disse que a república islâmica não vai violar o acordo.

“Agora se os EUA violarem o acordo, verão seu impacto dentro de uma semana ou menos de uma semana”, disse Rouhani. Fonte: Associated Press.