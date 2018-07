EUA em Alcântara

O Governo dos Estados Unidos iniciou tratativas com o Governo do Brasil para parceria de lançamento de foguetes e satélites na Base de Alcântara, no Maranhão – mas eventual contrato deve ficar para 2019. O tema foi parte da pauta entre o presidente Michel Temer e o vice norte-americano, Mike Pence, semana passada. Fato notório, a economia de 30% de combustíveis em relação à base de Cabo Canaveral (EUA) e a posição geográfica da base interessam há anos a americanos e europeus. Há um porém, e bilionário, no meio desse espaço aéreo. O trato atual com o governo da Ucrânia sobre Alcântara, no qual já foram gastos R$ 500 milhões e nenhum lançamento feito. O Brasil propôs em 2016 a dissolução do acordo e a Ucrânia pede R$ 2 bilhões em multa.

Pro espaço!

Em 2003, sob o Governo Lula da Silva, o PSB, que controlava o Ministério da Ciência e Tecnologia, criou a Alcântara Cyclone Space. Pela má gestão, foi tudo para o espaço.

Mistério

Em 2003, pouco depois de firmado o trato Brasil-Ucrânia, uma explosão na Base matou 21 cientistas e engenheiros, dentro do veículo lançador, e tudo teve de começar do zero.

Sucata

Um relatório do TCU, feito também por especialistas aeroespaciais, apontou que foguete era ultrapassado e não conseguiria carregar carga necessária para satélites.

Povo na UTI..

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) apresenta hoje um Decreto Legislativo para tentar suspender o aumento de 10% (por baixo) em planos de saúde, com a leniência da Agência Nacional de Saúde (que cuida da saúde das operadoras, claro). “É um escândalo e um completo desrespeito com a população, enquanto a inflação está em torno de 3,8%”, explica o parlamentar.

..Planos no Paraíso

Aliás, plano de saúde no Brasil dá tanto dinheiro que um fundo norte-americano comprou anos atrás a Amil por R$ 4 bilhões – e tem cortado custos (de serviços para o cliente). Dá tanto dinheiro que, só para um exemplo, em 2017 o dono da Qualicorp , José Seripieri, contratou Roberto Carlos para cantar no seu casamento.

Limpa na Serra

Vinicius Claussen (PPS) toma posse amanhã como prefeito de Teresópolis (RJ), eleito na suplementar de junho. Garante que revisará todos os contratos de fornecimento e prestação de serviços, e os de aluguel. E vai demitir servidores comissionados.

Cadê os aliados?

Ex-governador e senador que tentará a reeleição, Cristovam Buarque (PPS) procura uma coalizão para chamar de sua. Passa aperto na aliança com o deputado Izalci Lucas (PSDB), que tentará o Governo do DF.

Casa de presidentes

O vice americano Mike Pence, nessa passagem ‘surpresa’ e rápida por Brasília, fez questão de se hospedar no Royal Tulip, o conhecido cinco estrelas da capital. Teve boas recomendações dos americanos. Os últimos dois presidentes dos EUA, George Bush e Obama, ficaram lá. Pence saiu elogiando o hotel para o staff e direção.

Vossas excelências

Há um caso curioso envolvendo o então secretário de Estado dos EUA, John Kerry, em 2013, quando se hospedou no Royal. Os cães do FBI comeram carne desfiada e cozida em água mineral com ervas, tudo trazido de Washington D.C. Vá entender.

Patriotismo

Dois caças F-5 da FAB cruzaram três vezes o céu da Esplanada, ontem de manhã, e chamaram a atenção dos moradores. Era a troca da Bandeira na Praça dos Três Poderes realizada pela Aeronáutica. Em bonita cerimônia. Patriotismo assim faz falta.

Recesso na Europa

Mal começou o recesso e uma turma do STF voou para Portugal. O ministro Marco Aurélio Mello comemora lá seus 72 anos com a família, e vai palestrar na Universidade de Coimbra. Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski também foram para o evento.

Qual é a sua

O governo cubano, escanteado desde o impeachment de Dilma Rousseff, está interessado em ouvir o que o centro-esquerda Ciro Gomes tem a dizer sobre seu programa de Governo. O pré-candidato do PDT será o convidado do jantar na quarta-feira na Embaixada em Brasília.