EUA aprovam negócio bilionário entre seguradora americana e conglomerado chinês

O Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês) aprovou a compra da seguradora Genworth Financial pelo conglomerado chinês China Oceanwide Holdings Group, num negócio de US$ 2,7 bilhões, após as companhias convencerem as autoridades de que tomarão medidas extraordinárias para proteger dados pessoais dos cidadãos americanos. É o maior negócio aprovado pelo CFIUS durante a administração de Donald Trump.

A negociação foi anunciada pela primeira vez em outubro de 2016 e se tornou a mais longa revisão do CFIUS já feita. Como parte de um acordo com o Comitê, a Genworth usará um provedor terceirizado para proteger os dados de seus clientes, de acordo com nota publicada pelas companhias neste sábado.

Para fechar o negócio, a Genworth e a China Oceanwide ainda precisam de outras aprovações regulatórias nos EUA, na China e em outras jurisdições internacionais. Fonte: Dow Jones Newswires.