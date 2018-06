Estudantes de escola municipal de Curitiba recebem espetáculo teatral

No próxima dia 21 de junho (quinta-feira), a Escola Municipal Maringá, localizada no bairro Pinheirinho, recebe o espetáculo teatral “Baquetinhá”. A ação, que faz parte do Projeto Guritiba, também contará com ação formativa para os professores da instituição.

O musical, que será apresentado para as turmas do turno vespertino, é totalmente interativo e conta com diferentes ritmos do Brasil, como o bumbá boi, caruriá, marchinhas de carnaval e afoxé. O público é convidado a conhecer um pouco mais sobre a diversidade da música nacional por meio de teatro de bonecos, percussão corporal, rodas de dança e jogos de mãos.

Já no período matutino, os alunos da Creche São Carlos irão conferir a peça. O deslocamento dos estudantes será feito com o apoio da Guarda Municipal.

A inciativa ainda oferecerá uma ação formativa para um grupo total de 15 professores da Escola Primavera, Escola Maringá e do Centro de Artes Guido Viaro, possibiltando uma experiência única ao conhecer a infraestrutura do Complexo Guaíra e seus recursos.

O Projeto Guritiba é apresentado por Perkins Motores, Mili, Parati e Unimed Curitiba, com o patrocínio da Caterpillar e New Holland e apoio da Peróxidos do Brasil e Brose do Brasil.