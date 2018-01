Estaduais receberão repasse de R$ 21 milhões do Governo Federal

As Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste (Unicentro), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Norte do Paraná (UENP) e a Estadual do Paraná (UNESPAR) receberão R$ 21 milhões em recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC). Os valores serão utilizados para reformas de infraestrutura, ampliação de instalações físicas e compras de equipamentos.

Publicado no Diário Oficial da União, na última quinta-feira (18), os recursos serão divididos em cerca de R$ 3 milhões para cada instituição. A verba foi destinada por meio de emenda proposta pela bancada paranaense, com apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (Apiesp). O prazo máximo para utilização dos recursos é de dois anos.

“Esses recursos, repassados pelo Governo Federal, são fundamentais e reforçam o empenho que o Governo Estadual demonstrou nos últimos anos, buscando cada vez mais melhorias estruturais nas universidades. Destacamos também a importância do trabalho desenvolvido pelos reitores à frente das instituições”, afirmou o secretário da Seti, João Carlos Gomes.

Na UEM e na Unicentro o repasse será destinado à aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo e também para reformas. Em Londrina, a UEL utilizará os valores para adequações dos Centros de Letras, Ciências Humanas, Biológicas e Educação Física, além de compra de materiais de consumo e equipamentos. A UEPG distribuirá o investimento entre reformas no Campus Central e melhorias na rede de informática.

As universidades do Norte do Paraná e a Estadual do Paraná comprarão equipamentos voltados para o aprimoramento da tecnologia nos câmpus. Nas cidades de Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho, a UENP implantará uma estação solar com o objetivo de gerar eletricidade.

O investimento, repassado para a Unioeste, será aplicado no Centro de Ciências, bloco F do campus em Foz do Iguaçu, aquisição de equipamentos e materiais de consumo.