Estado vai reforçar ações na área da habitação

A governadora Cida Borghetti afirmou que o Paraná vai reforçar as ações do Estado na área da habitação. Ela deu posse nesta terça-feira (24) ao novo presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Nelson Cordeiro Justus. Na cerimônia, a governadora também autorizou a construção de 47 casas em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O projeto de R$ 3,4 milhões será executado com recursos próprios da Cohapar.

Cida destacou o trabalho feito pela Cohapar nos 399 municípios paranaenses e afirmou que novos projetos devem ser tocados neste ano, como a construção de condomínios para idosos. “A Cohapar presta um grande serviço nas áreas de habitação popular e de moradias rurais, atendendo as pessoas que mais precisam”, disse.

Justus exerceu o cargo de diretor de Regularização Fundiária da companhia nos últimos sete anos e assume a gestão da Cohapar em substituição a Abelardo Lupion, nomeado secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. “O Nelson reúne as condições necessárias e está habilitado a assumir este posto tão importante para continuar o legado dos outros presidentes desta companhia que é referência para todo o Brasil”, destacou a governadora.

105 MIL FAMÍLIAS – O presidente da Cohapar afirmou que sua responsabilidade é dar continuidade ao forte ritmo de produção de projetos habitacionais, que passou a ser tratado com prioridade a partir de 2011. Desde então, cerca de 105 mil famílias paranaenses foram beneficiadas com a construção de casas populares, obras de urbanização, infraestrutura e regularização fundiária.

Um dos objetivos, de acordo com Justus, é executar mais projetos habitacionais com recursos próprios. “É uma marca que queremos trazer, de recuperar a nossa carteira própria, além de dar continuidade à regularização fundiária, que tem batido recordes em números de lotes regularizados e na construção de moradias rurais e urbanas”, afirmou.

O trabalho de regularização fundiária, que deve atender cerca de 42 mil famílias até 2019, foi reconhecido pela Associação Brasileira de Cohabs. “Isso demonstra a importância que o Governo do Estado dá para a produção de habitação de interesse social”, ressaltou Justus.