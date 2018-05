Estado reforça apoio à rede de atenção a pessoas com deficiência

A governadora Cida Borghetti anunciou nesta quinta-feira (10), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, ações para fortalecer a rede de atenção à pessoa com deficiência. A partir de agora, 86 Apaes do Paraná que nunca foram contempladas com repasses de recursos da saúde passam a ter acesso ao piso mínimo de R$ 5 mil por mês e outras 23, que recebiam abaixo do piso, tiveram o valor elevado. Dessa forma, todas as instituições do Estado passam a receber o montante mínimo.

Além disso, Cida também anunciou a aquisição de 100 cadeiras de roda motorizadas para pessoas com deficiência e formalizou um termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para a capacitação de profissionais. O investimento em todas as ações soma R$ 65 milhões, provenientes do Governo do Estado e do governo federal.

Para a governadora, o dia foi histórico. “O Governo precisa fazer ações para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas com qualquer tipo de necessidade. Temos que lutar em prol deles porque todos somos iguais e devemos ter o mesmo tratamento, as mesmas condições e o mesmo apoio do poder público, seja na esfera estadual, federal ou municipal”, disse.

Ela reforçou, ainda, que tem um compromisso com toda a população do Estado. “Vamos colaborar cada vez mais com todos os 399 municípios do Paraná, de igual maneira, porque são neles que as pessoas vivem e merecem todo o nosso respeito”, concluiu.

APAES – O repasse mensal de recursos do SUS para as Apaes soma R$ 3,5 milhões e será acrescido de R$ 500 mil do governo estadual. “O Paraná se materializa como a primeira unidade da federação a incluir 100% das Apaes na lista de repasse, e isso se traduz em benefícios às pessoas atendidas e a seus familiares”, disse o secretário de Estado da Saúde, Antonio Carlos Nardi.

Para o presidente da Federação das Apaes do Estado do Paraná, Fernando Meneguetti, a inclusão de todas as instituições era uma demanda antiga da categoria. “É um sonho realizado que, sem dúvida, vai ajudar muito todos os nossos 35 mil alunos. Só tenho a agradecer ao Governo do Estado, que é nosso maior parceiro”, disse ele.

A secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, lembrou que, desde 2011, cerca de R$ 1,2 bilhão foram investidos pelo Governo do Estado nas Apaes paranaenses, sendo R$ 125 milhões apenas da sua pasta. “No Estado inteiro trabalhamos em apoio a essa causa, buscando sempre melhorar a qualidade de vida dos alunos e de seus familiares”, disse.

A atualização dos valores do SUS às Apaes foi definida por uma portaria assinada pelo deputado federal Ricardo Barros em dezembro de 2017, que na época era ministro da saúde. “Nós fizemos um esforço para que todas as Apaes que não tinham credenciamento, convênio e apoio passassem a ter. O resultado está aqui agora”, disse Barros.