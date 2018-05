Estado e prefeitura vão aprimorar a gestão ambiental na capital

O Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba firmaram nessa segunda-feira (14) convênio para aprimorar a gestão ambiental na capital. O convênio visa melhorar a integração existente e os procedimentos já realizados no licenciamento, controle e fiscalização ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

“O convênio reforça a parceira existente entre município e Governo do Estado, dando continuidade a um trabalho realizado há décadas. Ele garante a continuidade das ações ambientais que estão em andamento na cidade e vamos avançar ainda mais”, afirmou o presidente do IAP, Paulino Mexia.

O documento dá ao município atribuições além das normas já estabelecidas pela Lei Complementar nº 140/2011 e Resolução do Conselho de Estado de Meio Ambiente nº 088/2013, que definem critérios e procedimentos para demais municípios paranaenses atuarem em procedimentos considerados de impacto local.

Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, Antonio Carlos Bonetti, o acordo com a capital serve de modelo para a revisão e atualização da Resolução nº 088 que será encaminhada nos próximos dias para avaliação do Conselho Estadual de Meio Ambiente. “Nós acreditamos que com base no trabalho realizado aqui poderemos apresentar à sociedade um avanço que auxilie o Estado a estimular a descentralização ambiental responsável”, afirmou.

O prefeito Rafael Greca destacou a importância do trabalho conjunto de todas as forças ambientais. “Vamos fazer um belo trabalho ambiental na cidade, com todos integrados. Estamos reafirmando essa parceria de trabalho integrado que já funciona há anos em Curitiba”, disse.

PIONEIRA – Curitiba atua de maneira descentralizada no licenciamento, controle e fiscalização ambiental desde 1991, e desde 1995 por meio de convênios. De acordo com a secretária municipal de meio ambiente, Marilza Dias, a prefeitura movimenta cerca de mil processos por mês, entre fiscalização e licenciamento ambiental.

“Curitiba foi pioneira no Brasil em atuar de maneira descentralizada e isso trouxe um avanço muito grande com o IAP que resultou num convênio que estamos atualizando hoje. Com ele, é possível dar mais agilidade em nossos atendimentos e também fazer um maior controle ambiental do que é feito na cidade”, disse.