A governadora Cida Borghetti visitou na sexta-feira a Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória (Copavi), em Paranacity, no Noroeste do Paraná. A cooperativa pertence a 22 famílias do assentamento Santa Maria, com 230 hectares, um dos primeiros do Estado. Cida reafirmou o compromisso do Governo do Estado no fortalecimento da agricultura familiar.

Ela ressaltou que uma das principais ações do Estado é a compra de alimentos para a merenda escolar. “Atualmente, em média no ano, 60% dos produtos servidos na merenda são adquiridos de cooperativas e associações de agricultores familiares”, disse Cida. “É o maior volume entre os estados brasileiros. Isso fortalece os produtores e garante alimento saudável e nutritivo aos nossos alunos”, disse Cida.

“Os agricultores familiares e as pequenas cooperativas podem contar com a parceria do Estado em desenvolver ações que estimulem a criem oportunidades ao homem do campo”, disse Cida Borghetti. Ela lembrou que o Estado está investindo na capacitação dos técnicos da Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento, da Emater e da Adapar. “Dessa forma, eles podem dar todo o suporte aos agricultores”, afirmou.

COOPERATIVA

Criada em 1993, a Copavi tem produção 100% orgânica e selo agroecológico. “Desde o primeiro dia, todas as atividades que desenvolvemos, relacionadas principalmente ao cultivo de cana, são feitas de forma colaborativa e com respeito ao meio ambiente”, disse o presidente da Copavi, Jacques Pelez.

Ele lembrou que a cooperativa recebe apoio do Governo do Paraná e do governo federal por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). “Agora, temos uma expectativa boa para a conclusão de mais um projeto de compra de veículos e modernização da agroindústria em parceria com o Estado e o governo federal. São cerca de R$2 milhões”, explicou.

ESCOLAS

Além dos derivados da cana-de-açúcar produzidos na Copavi, como açúcar mascavo, melado e cachaça, que são vendidos no mercado interno e exportados para Itália, Espanha e França, a cooperativa também trabalha com leite e iogurte, atua com panificação e produz verduras e legumes para a merenda escolar.

Escolas dos municípios de Paranacity, Cruzeiro do Sul, Inajá e São joão do Caiuá recebem os alimentos. “Inclusive já fui professora de diversas delas e sei da qualidade dos produtos, feitos de maneira saudável”, disse a prefeita de Paranacity, Sueli Wanderbrook. “A cooperativa é um exemplo para todo o Brasil e parte disso decorrente do apoio do Estado”, acrescentou.