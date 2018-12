O Governo do Paraná está investindo R$ 186,5 milhões na construção de novos viadutos e trincheiras em 18 municípios. Dezoito das 19 ações (em Maringá são duas) tiveram os trabalhos iniciados ou foram lançadas a partir de 6 de abril deste ano, perfazendo R$ 166,7 milhões.

As benfeitorias licitadas e fiscalizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) atendem reivindicações antigas em pontos críticos das cidades. “Ouvimos o apelo das pessoas e tornamos essas obras uma realidade. É um compromisso que assumimos e estamos cumprindo para trazer mais segurança e qualidade de vida à população”, afirma a governadora Cida Borghetti.

As intervenções totalizam 20,1 quilômetros de extensão. “Estamos resolvendo vários gargalos viários. Estas melhorias irão garantir fluidez no tráfego e eliminar os riscos nas travessias”, diz o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion.

Do montante total, R$ 61,2 milhões estão em execução, R$ 17,1 milhões aguardam ordem de serviço, R$ 74,5 milhões têm licitações em andamento e R$ 33,7 milhões em preparação de editais.

FOZ DO IGUAÇU

Aguardada há mais de 20 anos, a construção do viaduto no cruzamento da Avenida Costa e Silva com a BR-277 começou em novembro. Com investimento de R$ 15,8 milhões, está na fase de execução das vigas e pilares.

COLOMBO

Com aporte de R$ 4,3 milhões, já foi dada ordem de serviço para implantação de dois viadutos na interseção da Rodovia da Uva com a Avenida Santos Dumont. Está na fase de planejamento e mobilização das equipes.

IPORÃ

Para o viaduto na interseção da PR-272 com a Avenida João XXIII serão destinados R$ 2,8 milhões.

A vencedora da licitação prepara a instalação do canteiro de obras e trabalha na demarcação do trecho onde os serviços serão executados.

PARANAGUÁ – O Estado investe R$ 12,9 milhões na construção de um novo viaduto na entrada da cidade, na interseção da BR-277 com a Avenida Ayrton Senna. Iniciada em junho, a obra está na concretagem das vigas.

MARINGÁ – O DER-PR está concluindo duas licitações: R$ 34 milhões para dois elevados perto do Shopping Catuaí, no trevo da BR-376 com a PR-317; e R$ 24,7 milhões para dois viadutos no acesso ao distrito de Iguatemi.

PATO BRANCO – Já atingiu 25% de execução o viaduto na estaca 32 do Contorno de Pato Branco. A fundação foi concluída e estão sendo lançadas as vigas. O investimento é de R$ 2 milhões.

PONTA GROSSA – Na trincheira do Jardim Los Angeles, na PR-151, estão sendo aplicados R$ 19,8 milhões. A obra está na fase de pavimentação e conclusão do viaduto. Atingiu 85% de execução, com previsão de término em fevereiro de 2019.

LONDRINA E CAMBÉ – Na BR-369, o DER-PR destinará R$ 16,7 milhões para o viaduto sobre a Avenida Angelina Vezozzo e dois elevados sobre a linha férrea, em Londrina, e mais R$ 17 milhões para a trincheira da Estrada Bratislava, em Cambé.

NOROESTE – O DER-PR aplicará R$ 13,5 milhões em cinco trincheiras de acesso a usinas de cana-de-açúcar. A de Rondon está em obras; as de Paranacity e Ivaté estão para iniciar; e as de Colorado e Nova Londrina, em licitação.

CORNÉLIO PROCÓPIO – No próximo dia 19 de dezembro serão abertas as propostas dos interessados na execução da trincheira de acesso ao bairro Professora Marta Dequec e ao Hospital Regional. O preço máximo da licitação é de R$ 6,7 milhões.

FRANCISCO BELTRÃO – Com teto de R$ 3,4 milhões, estão em licitação obras no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão: viaduto sobre a PR-180 e trincheiras nos acessos à Comunidade São Marcos e ao Distrito Industrial Irineu Montemezzo.

TAMBOARA – Serão abertas dia 17 de janeiro as propostas para construção de um viaduto na PR-492, no Noroeste. Orçada em R$ 3,5 milhões, a intervenção complementa a pavimentação asfáltica da Estrada da Juranda, já em andamento.

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Licitada por R$ 8,8 milhões, a trincheira e as marginais na interseção da BR-277 com as ruas dos Lírios e das Orquídeas depende do desfecho da ação judicial movida por uma concorrente após a homologação.