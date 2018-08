Candidato a vice-presidente da República na chapa do PT, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad encarnou o ex-presidente Lula em visita a Salvador nesta terça-feira, 21. O ex-prefeito de São Paulo dançou e pulou sob os comandos da militância, abraçou mulheres e crianças e fez selfies com idosos

“Esse aqui é o Lula, rapaz. O Lula que mandou a voz dele, a mensagem dele, porque ele quer reconstruir o País com alegria. Todos nós somos mais Lula”, afirmou o ex-prefeito durante caminhada pelo bairro da Liberdade, que reúne uma das maiores comunidades negras da América Latina. A região, que abriga a sede do bloco afro Ilê Aiyê, é considerada um celeiro petista na periferia de Salvador.

Haddad se encontrou com lideranças de movimentos sociais e visitou a sede do Ilê Aiyê, ao lado do governador Rui Costa (PT) e do ex-ministro e candidato ao Senado Jaques Wagner (PT). O petista também gravou depoimentos para o programa eleitoral de TV.

As gravações privilegiaram o tom despojado. Durante todas as atividades que participou, Haddad repetiu diversas vezes que Lula continua candidato ao Palácio do Planalto, e colocou-se como um “vice leal”.

Quando perguntando sobre a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo que apontou que 39% dos eleitorais de Lula não votariam nele para Presidência, evitou comentar o resultado. “Não estamos trabalhando com essa hipótese (de substituir o Lula) neste momento. O presidente Lula está pedindo seu registro, não está pedindo voto para um terceiro. Eu figuro na sua chapa como vice, com muita honra, para levar sua voz ao País todo, que é o que eu estou fazendo”, afirmou.

O petista está se dedicando a visitar Estados do Nordeste, em uma estratégia para torná-lo conhecido na região em que Lula tem as mais altas intenções de voto. Na sexta-feira, o ex-prefeito de São Paulo esteve em Teresina, no Piauí. Nesta semana, ele também visitará os Estados de Sergipe (quarta-feira), Paraíba (quinta-feira), Rio Grande do Norte (sexta-feira) e Maranhão (sábado). Visitas a Pernambuco, Ceará e Alagoas acontecerão na semana que vem, em datas que ainda serão definidas.

Coordenador da campanha presidencial do PT, o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli disse que o ex-prefeito de São Paulo “está se adaptando ao processo de campanha”, e por isso adotou um jeito mais próximo do ex-presidente Lula.

“Nós estamos fazendo a campanha do Lula. A campanha do Lula é uma campanha de rua, uma campanha do povo, da alma do povo. O Haddad está fazendo a campanha que o Lula faria, porque o Haddad é o vice do Lula. O Haddad está representando o Lula, então ele tem que representar o que o Lula faria nesse momento”, afirmou Gabrielli.