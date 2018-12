Veronica Garrido, mulher do vereador carioca Marcello Siciliano deixou no início da tarde desta sexta-feira, 14, a Cidade da Polícia, na zona Norte do Rio, onde esteve ao lado do marido por quase três horas. Siciliano permanece na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente acompanhado dos advogados.

O vereador é investigado por participar de um suposto esquema de grilagem de terras por milicianos, que pode ter relação com o assassinato da vereadora Marielle Franco.

Pela manhã, policias cumpriram mandados em seis locais relacionados a Siciliano, inclusive a Câmara Municipal de Vereadores e uma residência na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

O vereador chegou à Cidade da Polícia às 10h30 e a mulher às 11 horas.

O delegado antecipou que não concederá entrevista. Entre os materiais recolhidos pela polícia há uma série de documentos e um cofre.