Especialistas orientam sobre os cuidados jurídicos

Ter uma ideia, montar o time, escolher o nome, buscar uma sede, desenvolver o produto, divulgar o negócio e ganhar escala. São tantos os desafios de uma startup do Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação de Curitiba, que, muitas vezes, um dos passos mais importantes acaba ficando de lado: os cuidados jurídicos.

“O empreendedor, antes mesmo da constituição da startup, deve buscar informações com especialistas na área”, recomenda o advogado Marcio Dumas.

Especialista em gestão e tecnologia, o advogado foi um dos palestrantes do workshop Direito 4.0, que a Agência Curitiba promoveu gratuitamente, na última quinta-feira (10/5), no Engenho da Inovação, no Rebouças. O evento reuniu profissionais do Direito que orientaram sobre a lógica jurídica do dia a dia das empresas nascentes, para ajudar empreendedores a se cercarem de informações estratégicas.

De acordo com Dumas, é fundamental que os empreendedores fiquem atentos aos principais cuidados jurídicos básicos de constituição de uma empresa, principalmente, com a abertura formal como entidade jurídica. “Zele por sua formalização. Qualquer alteração na empresa deve ser informada e atualizada junto às autoridades competentes”, salientou o advogado, que também é mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Formalizada, a startup também precisa estar bem organizada, principalmente, em relação aos seus funcionários e ao regime tributário, alertou Dayana Dallabrida, que abordou temas como contratos de trabalho e contratos atípicos. Ela pediu ainda que os empreendedores fiquem atentos aos acordos firmados com investidores.

“Observe todos os detalhes dos contratos de sociedade. Os acordos de sócios podem trazer cláusulas, como Drag Along, Direito de Veto, Call to Option e várias outras, que afetariam a estrutura societária de uma startup, permitindo, inclusive, ao investidor assumir o controle da empresa”, exemplificou.

Rachel Sampaio, advogada especialista em abertura de capital, lembrou que, atualmente, existem várias formas de capitação de recursos, como empréstimos diretos, investidores anjo e os fundos de empresas financiadoras. “Além disso, começa a crescer a procura pelos equity crowdfunding, em que o investidor recebe uma participação acionária ou um título de dívida, que pode ser conversível em ações da startup apoiada”, explica Raquel.

Mas a advogada pediu aos empreendedores que, antes de tomar qualquer decisão relacionada à captação de recursos, façam uma reflexão sobre a necessidade ou não de buscar capital no mercado. “Enquanto você puder empreender por conta própria, sem precisar procurar investidor, continue. Vale a pena. Não é necessário procurar investidores já no início de tudo”, argumentou Raquel.